"Нафтогаз" вимагає стягнути з Кабміну майже 4,5 млрд гривень

"НАК "Нафтогаз України" подав позов до суду про стягнення з Кабінету Міністрів 4,491 мільярда гривень на свою користь "у рахунок відшкодування заподіяної шкоди".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це йдеться в постанові Господарського суду м.Києва.

Інших деталей у справі поки немає.

Засідання суду відбудеться 5 травня.

Нагадаємо, в 2019 році суд відмовив "Нафтогазу" в задоволенні позову про стягнення з Кабінету міністрів компенсації в розмірі 6,634 млрд грн за завданий компанії збиток у результаті невизначення джерел фінансування покладених на НАК спеціальних зобов'язань на ринку газу.

