"Нафтогаз" вимагає стягнути з Кабміну майже 4,5 млрд гривень
"НАК "Нафтогаз України" подав позов до суду про стягнення з Кабінету Міністрів 4,491 мільярда гривень на свою користь "у рахунок відшкодування заподіяної шкоди".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це йдеться в постанові Господарського суду м.Києва.
Інших деталей у справі поки немає.
Засідання суду відбудеться 5 травня.
Нагадаємо, в 2019 році суд відмовив "Нафтогазу" в задоволенні позову про стягнення з Кабінету міністрів компенсації в розмірі 6,634 млрд грн за завданий компанії збиток у результаті невизначення джерел фінансування покладених на НАК спеціальних зобов'язань на ринку газу.
Топ коментарі
+3 Злий Укр
показати весь коментар19.04.2021 12:24 Відповісти Посилання
+2 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар19.04.2021 12:36 Відповісти Посилання
+1 Женя Калаш
показати весь коментар19.04.2021 12:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но кто будет платить разницу уточнить забыл. Теперь иск
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Сичас абсудим!