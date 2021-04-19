УКР
"Нафтогаз" вимагає стягнути з Кабміну майже 4,5 млрд гривень

"Нафтогаз" вимагає стягнути з Кабміну майже 4,5 млрд гривень

"НАК "Нафтогаз України" подав позов до суду про стягнення з Кабінету Міністрів 4,491 мільярда гривень на свою користь "у рахунок відшкодування заподіяної шкоди".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це йдеться в постанові Господарського суду м.Києва.

Інших деталей у справі поки немає.

Засідання суду відбудеться 5 травня.

Нагадаємо, в 2019 році суд відмовив "Нафтогазу" в задоволенні позову про стягнення з Кабінету міністрів компенсації в розмірі 6,634 млрд грн за завданий компанії збиток у результаті невизначення джерел фінансування покладених на НАК спеціальних зобов'язань на ринку газу.

позов (497) Кабмін (14384) Нафтогаз (4465) суд (11874)
+3
Що "охрєнєть", бачили очі що беруть. В 2019 поржать хотілось, та й Порох - барига, а так чесний нарколига-кловун, порулив літаком, і ВСЬО. Тепер прийдеться всім оплачувати польоти зеленомордого ублюдка з шоблою. А ви як хотіли
показати весь коментар
19.04.2021 12:24
+2
один найвєличніший ***** попиарился "снизив" цену на газ.
Но кто будет платить разницу уточнить забыл. Теперь иск
показати весь коментар
19.04.2021 12:36
+1
Кобелев и весь Нафтогаз с 2019 года? Проспись......
показати весь коментар
19.04.2021 12:27
Охренеть!
показати весь коментар
19.04.2021 12:16
Що "охрєнєть", бачили очі що беруть. В 2019 поржать хотілось, та й Порох - барига, а так чесний нарколига-кловун, порулив літаком, і ВСЬО. Тепер прийдеться всім оплачувати польоти зеленомордого ублюдка з шоблою. А ви як хотіли
показати весь коментар
19.04.2021 12:24 Відповісти
Кобелев и весь Нафтогаз с 2019 года? Проспись......
показати весь коментар
19.04.2021 12:27 Відповісти
один найвєличніший ***** попиарился "снизив" цену на газ.
Но кто будет платить разницу уточнить забыл. Теперь иск
показати весь коментар
19.04.2021 12:36 Відповісти
Да, чувак, ти такий же довбойоб як і твій членограй, до 2019 Нафтогаз був прибутковий, а тепер чогось не альо, то мабуть Порох дав команду насрати зеленомордому в штани, а тобі в голову. **** уйоПки, які ви кончені, ще й виправдовуєте виродка і його шоблу.
показати весь коментар
19.04.2021 14:55
Но эти деньги снимут-то не из чиновников-дебилов а из нас работяг.
показати весь коментар
19.04.2021 12:19
73-звідсотковий лохторат повинен страждати. Люди, які вірять у халяву, повинні засвоїти, що халяви не існує в природі.
показати весь коментар
19.04.2021 12:49
Звідки бабло у Кабміна? Візьмуть з бюджету, а лохи радітимуть.
показати весь коментар
19.04.2021 12:19
Кобелеву на очередную премию не хватает?
показати весь коментар
19.04.2021 12:50
Суть дела неизвестна?
Сичас абсудим!
показати весь коментар
19.04.2021 13:08
КобелЕву на премию не хватает...Мама в Америке голодает...
показати весь коментар
19.04.2021 14:25
державна компанія вимагає від держави?. як все цікаво..
показати весь коментар
19.04.2021 14:28
Я би сказав інакше.По Конституції України земя та надра та всі корисні копалини являються власністю громадян країни і громадяни мають платити тільки за доставку тоно що нам належить в нащі домівки. а нас змушують платити за наш же газ та за його транспортировку.Що про законність такої афери говорить КСУ,адже це пряме порушення Конституції України.
показати весь коментар
19.04.2021 17:10
 
 