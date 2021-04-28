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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-вакцинация снижает распространение вируса в семье наполовину, - Службы общественного здоровья Англии

COVID-вакцинация снижает распространение вируса в семье наполовину, - Службы общественного здоровья Англии

Вакцинация от коронавируса не только уменьшает симптоматические проявления, но и снижает распространение вируса почти до половины среди членов семьи, проживающих на общей жилой площади, в случае заболевания COVID-19 вакцинированного члена семьи.

Об этом свидетельствуют данные исследования Службы общественного здоровья Англии (PHE), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В исследовании говорится, что люди, которые прививались одной дозой вакцины Pfizer или AstraZeneca и через три недели заболели коронавирусом, на 38-49% меньше передавали вирус в пределах своей семьи, чем невакцинированные.

Также через четыре недели у привитых любой из вакцин британцев на 60-65% снижался риск развития симптомов заболевания в случае заражения коронавирусом. "Мы уже знаем, что вакцины спасают жизни, а это исследование предоставляет самые полные "живые" данные, показывающие уменьшение передачи вируса", - отметил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

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В исследовании приняли участие более 57 тыс. человек из 24 тыс. семей, в которых наблюдали лабораторно подтвержденные случаи заболевания COVID-19 после вакцинации.

Как сообщалось, за последние несколько месяцев успешная кампания по вакцинации в Британии, охватившая более половины взрослого населения, и жесткие ограничительные меры позволили уменьшить количество смертей более чем на 95%, а случаев заболевания - на более чем 90% от пиковых значений января.

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Кожний, хто боїться ковіда, має право залишатися в масці чи в двох вдома до самої смерті. Це доросла відповідальність за своє життя, а не очікування, що хтось інший буде за тебе її нести.
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28.04.2021 17:01 Ответить
Уже не знают, как впарить эти бесполезные уколы.
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28.04.2021 17:01 Ответить
тебе явно укололи в детстве не то.
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28.04.2021 19:17 Ответить
Слабенько както
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28.04.2021 17:02 Ответить
На грип і без щеплень теж не завжди всі в родині хворіють водночас.
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28.04.2021 17:29 Ответить
 
 