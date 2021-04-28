РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8705 посетителей онлайн
Новости
1 288 7

Чистая прибыль "Укргидроэнерго" в 2020 году превысила плановую в 4,7 раза

Чистая прибыль

Чистая прибыль ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году в 4,7 раза превысила плановые показатели и составила более 4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" завершил рассмотрение годовых отчетов компании и подведение итогов деятельности за 2020 год. Отчетность подтверждена независимым аудитором - международной аудиторской компанией "Грант Торнтон Легис".

"Критериями для оценки работы Наблюдательного совета является КРI, утвержденные акционером. Так, чистая прибыль Общества больше запланированной в 4,7 раза и составляет более 4 млрд гривен! Это является лучшим результатом деятельности компании за все время ее существования ", - отмечает компания.

Коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0. Показатель рентабельности ЕВІТDA вдвое превысил установленный показатель и составляет 51,2%.

По итогам 2020 года "Укргидроэнерго" заплатит в государственный бюджет рекордные дивиденды в сумме более 2 млрд. гривен.

Автор: 

прибыль (95) Укргидроэнерго (62)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато у зебилов во всех бедах Энергоатома виноваты исключительно СЭС и ВЭС
показать весь комментарий
28.04.2021 17:54 Ответить
З пограбування Народу Неньки??
показать весь комментарий
28.04.2021 17:54 Ответить
гордиться тарифами кошерно вдвойне...мы вам потом памятник в яру сбацаем...высокий.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:57 Ответить
Чистая прибыль "Укргидроэнерго" в 2020 году превысила плановую в 4,7 раза/ Что почти покрывает убытки от воров Кауфмана и Коломойского. Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов". /Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского .
показать весь комментарий
28.04.2021 18:05 Ответить
Каскад гидроєлСтанций на Дніпрі -офігєть!
А лепестричество углюка, газюка ....
Зрозуміло- мало дощів..але..??
показать весь комментарий
28.04.2021 18:15 Ответить
Сейчас наблюдательный совет поменяют и все будет в убытках.
показать весь комментарий
28.04.2021 20:03 Ответить
 
 