Чистая прибыль "Укргидроэнерго" в 2020 году превысила плановую в 4,7 раза

Чистая прибыль ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году в 4,7 раза превысила плановые показатели и составила более 4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" завершил рассмотрение годовых отчетов компании и подведение итогов деятельности за 2020 год. Отчетность подтверждена независимым аудитором - международной аудиторской компанией "Грант Торнтон Легис".

"Критериями для оценки работы Наблюдательного совета является КРI, утвержденные акционером. Так, чистая прибыль Общества больше запланированной в 4,7 раза и составляет более 4 млрд гривен! Это является лучшим результатом деятельности компании за все время ее существования ", - отмечает компания.

Коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0. Показатель рентабельности ЕВІТDA вдвое превысил установленный показатель и составляет 51,2%.

По итогам 2020 года "Укргидроэнерго" заплатит в государственный бюджет рекордные дивиденды в сумме более 2 млрд. гривен.