Чистий прибуток "Укргідроенерго" у 2020 році перевищив плановий в 4,7 разів

Чистий прибуток ПрАТ "Укргідроенерго" в 2020 році у 4,7 разів перевищив планові показники і склав понад 4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Наглядова рада "Укргідроенерго" завершила розгляд річних звітів компанії та підведення підсумків діяльності за 2020 рік. Звітність підтверджена незалежним аудитором – міжнародною аудиторською компанією "Грант Торнтон Легіс".

"Критеріями для оцінки роботи Наглядової ради є КРІ, які затверджені акціонером. Так, чистий прибуток Товариства більший від запланованого у 4,7 рази і становить понад 4 млрд гривень! Це є найкращим результатом діяльності компанії за весь час її існування", - наголошує компанія.

Коефіцієнт фінансової стійкості компанії склав 2,7 при встановленому нормативі 1,0. Показник рентабельності ЕВІТDA вдвічі перевищив встановлений показник та становить 51,2%.

За підсумками 2020 року "Укргідроенерго" сплатить до державного бюджету рекордні дивіденди у сумі понад 2 млрд. гривень.