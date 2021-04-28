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Чистий прибуток "Укргідроенерго" у 2020 році перевищив плановий в 4,7 разів

Чистий прибуток

Чистий прибуток ПрАТ "Укргідроенерго" в 2020 році у 4,7 разів перевищив планові показники і склав понад 4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Наглядова рада "Укргідроенерго" завершила розгляд річних звітів компанії та підведення підсумків діяльності за 2020 рік. Звітність підтверджена незалежним аудитором – міжнародною аудиторською компанією "Грант Торнтон Легіс".

"Критеріями для оцінки роботи Наглядової ради є КРІ, які затверджені акціонером. Так, чистий прибуток Товариства більший від запланованого у 4,7 рази і становить понад 4 млрд гривень! Це є найкращим результатом діяльності компанії за весь час її існування", - наголошує компанія.

Коефіцієнт фінансової стійкості компанії склав 2,7 при встановленому нормативі 1,0. Показник рентабельності ЕВІТDA вдвічі перевищив встановлений показник та становить 51,2%.

За підсумками 2020 року "Укргідроенерго" сплатить до державного бюджету рекордні дивіденди у сумі понад 2 млрд. гривень.

Автор: 

прибуток (1837) Укргідроенерго (342)


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Зато у зебилов во всех бедах Энергоатома виноваты исключительно СЭС и ВЭС
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28.04.2021 17:54 Відповісти
З пограбування Народу Неньки??
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28.04.2021 17:54 Відповісти
гордиться тарифами кошерно вдвойне...мы вам потом памятник в яру сбацаем...высокий.
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28.04.2021 17:57 Відповісти
Чистая прибыль "Укргидроэнерго" в 2020 году превысила плановую в 4,7 раза/ Что почти покрывает убытки от воров Кауфмана и Коломойского. Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов". /Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского .
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28.04.2021 18:05 Відповісти
Каскад гидроєлСтанций на Дніпрі -офігєть!
А лепестричество углюка, газюка ....
Зрозуміло- мало дощів..але..??
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28.04.2021 18:15 Відповісти
Сейчас наблюдательный совет поменяют и все будет в убытках.
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28.04.2021 20:03 Відповісти
 
 