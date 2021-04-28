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Новости
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ВСК по расследованию ситуации в Укрзализныце будет требовать увольнения набсовета компании

ВСК по расследованию ситуации в Укрзализныце будет требовать увольнения набсовета компании

Временная следственная комиссия по расследованию критической ситуации в Укрзализныце в пятницу примет решение щодо необходимости увольнения наблюдательного совета компании в связи с критическими финансовыми показателями.

Такое заявления сделала глава ВСК Юлия Гришина, комментируя увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева и наблюдательного совета компании, передает Цензор.НЕТ.

"Убыток другого стратегического государственного предприятия - Укрзализныци - за 2020 год не намного меньше - 12 миллиардов! В пятницу на заседании ВСК по вопросам УЗ обсудим подачу обоснованных рекомендаций Кабмину обратить внимание и сюда", - подчеркнула она.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании акционеров НАК "Нафтогаз Украины" прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и главы правления Андрея Коболева, говорится в сообщении на правительственном портале.

В сообщении Кабмина отмечается, что на увольнение повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. При этом предложенный в декабре прошлого года руководством "Нафтогаза" проект финплана предусматривал получение чистой прибыли в размере 11,5 млрд грн.

Укрзализныця по итогам 2020 года получила чистый убыток в 11,9 миллиарда гривен. Полномочия большинства членов Наблюдательного совета компании заканчиваются летом 2021 года.

Как сообщали СМИ, ранее глава ВСК по УЗ Юлия Гришина заявила, что члены наблюдательного совета Укрзализныци отказались предоставлять народным депутатам информацию о размере вознаграждений, которые они получают, что вызвало возмущение в ВСК. По ее мнению, эффективность работы наблюдательного совета крайне низкая, а украинцы имеют полное право знать, сколько государственных денег получают ее члены за такую работу.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем УЗ и уволить наблюдательный совет, который привел компанию к кризисному состоянию.

Автор: 

ВСК (458) наблюдательный совет (101) Укрзализныця (2744) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+7
"Караул! Фулигани Сірожу хлеба лишают!" !!!)))
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28.04.2021 19:20
+6
Крупный ж/д спец Сирожа угандошил Залізницю.
Другой спец Наем угандошил Оборонпром.
Третий спец с Кавказа ниче не угандошил потому что вообще нихера не делал.
Зато мудрый нарид отстегует каждому по полмиллиона месяц...
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28.04.2021 19:06
+5
а шо делать с тем кто назначал Сирожу на рыбное место?
Ведь проблема не в Сироже.
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28.04.2021 18:57
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- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
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28.04.2021 18:53 Ответить
Ага.. Леща на###?
Не хахатайте Меня своими рехформами🤣🤣
Така ж , майже, фігня була з попуредниками...))
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28.04.2021 18:55 Ответить
"Караул! Фулигани Сірожу хлеба лишают!" !!!)))
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28.04.2021 19:20 Ответить
при попередниках Бородата Вульва сидел-брехал на Пороха, но ему платил бюджет РФ.
при клоунах Бородата Вульва сидит-брешет на Пороха, но теперь ему платит бюджет Украины.

пуцька явно приказал клоуну переложить расходы на малоросов.

Другой разницы нет.
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28.04.2021 19:56 Ответить
а шо делать с тем кто назначал Сирожу на рыбное место?
Ведь проблема не в Сироже.
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28.04.2021 18:57 Ответить
И-и-и...Пам-пам-пам-пам...
Встали на место, раз, два, три
Костя руку вверх поднял, Женя - ногу правую
Аркаша в носу не ковыряется, Сережа - молодец
Пам-пам-пам-пам, Сережа - молодец.....
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28.04.2021 19:01 Ответить
спешу не согласиться! Проблема в сироже. Вот пруф: на переднем плане сама сирожа, на заднем плане его проблема, которая регулярно бывает в нём
ТСК з розслідування ситуації в Укрзалізниці вимагатиме звільнення наглядової ради компанії - Цензор.НЕТ 4248
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28.04.2021 21:24 Ответить
зарплаты вернут топзасранцы ?
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28.04.2021 18:59 Ответить
Сєруню Лєщенка жаааааалко!

ВСК по расследованию ситуации в Укрзализныце будет требовать увольнения набсовета компании - Цензор.НЕТ 7746
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28.04.2021 19:04 Ответить
Крупный ж/д спец Сирожа угандошил Залізницю.
Другой спец Наем угандошил Оборонпром.
Третий спец с Кавказа ниче не угандошил потому что вообще нихера не делал.
Зато мудрый нарид отстегует каждому по полмиллиона месяц...
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28.04.2021 19:06 Ответить
КАК МОЖЕТ БЫТЬ УБЫТОК, ЕСЛИ БИЛЕТЫ ДОРОЖЕ ЧЕМ В ЕВРОПЕ И ВАГОНЫ В УКРАИНЕ ГОВНО? ВОР НА ВОРЕ!!!
ГЛАВНЫЕ ВОРЫ СИДЯТ В ДВОРЦАХ!!!
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28.04.2021 19:07 Ответить
У квартирыча разузнай
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28.04.2021 19:49 Ответить
Може зарплата у Сирожы мала, нє?
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28.04.2021 19:10 Ответить
оборзели...теперь сироже брекеты до гробовой доски носить?
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28.04.2021 19:13 Ответить
Та он давно уже на жд зарплату бриллиантовые фиксы на все 32 зуба поставил. Просто белой эмалью для конспирации временно покрыл.
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28.04.2021 19:26 Ответить
новий набсовєт прийде порядок наведе
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28.04.2021 19:16 Ответить
Щас лещ начнёт мочить зелёную власть. Раньше всё устраивало.
Как говорится :"партизанский отряд с предателем"
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28.04.2021 19:17 Ответить
не буде воно нікого мочити, йому ЗЕлені гниди нову хлібну посаду дадуть. Гівно до гівна...
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28.04.2021 19:26 Ответить
смачччно...
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28.04.2021 19:18 Ответить
лєща трогать ніззя! он чєстно налізал
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28.04.2021 19:26 Ответить
Сірожа не пропаде,у нього ще садовий (неолігарх) в запасі мається, він на його мікроканалі 24 харчуватись буде!!! Гівно,воно ж не тоне!!!
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28.04.2021 20:31 Ответить
Набсовет это паразиты на теле общества. Это намного хуже бездельников. Бездельники ничего не делают и ничего не получают. Паразиты наносят существенный вред и получают за это огромные деньги. Наши с вами деньги.
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28.04.2021 20:40 Ответить
 
 