ВСК по расследованию ситуации в Укрзализныце будет требовать увольнения набсовета компании

Временная следственная комиссия по расследованию критической ситуации в Укрзализныце в пятницу примет решение щодо необходимости увольнения наблюдательного совета компании в связи с критическими финансовыми показателями.

Такое заявления сделала глава ВСК Юлия Гришина, комментируя увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева и наблюдательного совета компании, передает Цензор.НЕТ.

"Убыток другого стратегического государственного предприятия - Укрзализныци - за 2020 год не намного меньше - 12 миллиардов! В пятницу на заседании ВСК по вопросам УЗ обсудим подачу обоснованных рекомендаций Кабмину обратить внимание и сюда", - подчеркнула она.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании акционеров НАК "Нафтогаз Украины" прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и главы правления Андрея Коболева, говорится в сообщении на правительственном портале.

В сообщении Кабмина отмечается, что на увольнение повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. При этом предложенный в декабре прошлого года руководством "Нафтогаза" проект финплана предусматривал получение чистой прибыли в размере 11,5 млрд грн.

Укрзализныця по итогам 2020 года получила чистый убыток в 11,9 миллиарда гривен. Полномочия большинства членов Наблюдательного совета компании заканчиваются летом 2021 года.

Как сообщали СМИ, ранее глава ВСК по УЗ Юлия Гришина заявила, что члены наблюдательного совета Укрзализныци отказались предоставлять народным депутатам информацию о размере вознаграждений, которые они получают, что вызвало возмущение в ВСК. По ее мнению, эффективность работы наблюдательного совета крайне низкая, а украинцы имеют полное право знать, сколько государственных денег получают ее члены за такую работу.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем УЗ и уволить наблюдательный совет, который привел компанию к кризисному состоянию.