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Новини
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ТСК з розслідування ситуації в Укрзалізниці вимагатиме звільнення наглядової ради компанії

ТСК з розслідування ситуації в Укрзалізниці вимагатиме звільнення наглядової ради компанії

Тимчасова слідча комісія з розслідування критичної ситуації в Укрзалізниці в п'ятницю прийме рішення щодо необхідності звільнення наглядової ради компанії у зв'язку з критичними фінансовими показниками.

Таку заяву зробила глава ТСК Юлія Гришина, коментуючи звільнення глави Нафтогазу Андрія Коболєва і наглядової ради компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Збиток іншого стратегічного державного підприємства - Укрзалізниці - за 2020 рік не набагато менший - 12 мільярдів! У п'ятницю на засіданні ТСК з питань УЗ обговоримо подачу обґрунтованих рекомендацій Кабміну звернути увагу і сюди", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні акціонерів НАК "Нафтогаз України" припинив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" і глави правління Андрія Коболєва, сказано в повідомленні на урядовому порталі.

У повідомленні Кабміну наголошується, що на звільнення вплинули незадовільні фінансові показники "Нафтогазу" за 2020 рік - 19 млрд грн чистого консолідованого збитку групи. При цьому запропонований у грудні минулого року керівництвом "Нафтогазу" проєкт фінплану передбачав отримання чистого прибутку в розмірі 11,5 млрд грн.

Читайте також: У Наглядовій раді УЗ відмовилися розповісти ТСК про свої зарплати, - Гришина

Укрзалізниця за підсумками 2020 року одержала чистий збиток 11,9 мільярда гривень. Повноваження більшості членів Наглядової ради компанії закінчуються влітку 2021 року.

Як повідомляли ЗМІ, раніше глава ТСК щодо УЗ Юлія Гришина заявила, що члени наглядової ради Укрзалізниці відмовилися надавати народним депутатам інформацію про розмір винагород, які вони отримують, що викликало обурення в ТСК. На її думку, ефективність роботи наглядової ради є дуже низькою, а українці мають повне право знати, скільки державних грошей отримують її члени за таку роботу.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд повинен негайно провести засідання для обговорення проблем УЗ і звільнити наглядову раду, яка привела компанію до кризового стану.

Автор: 

ТСК (373) наглядова рада (639) Укрзалізниця (6827) Гришина Юлія (41)


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Топ коментарі
+7
"Караул! Фулигани Сірожу хлеба лишают!" !!!)))
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28.04.2021 19:20
+6
Крупный ж/д спец Сирожа угандошил Залізницю.
Другой спец Наем угандошил Оборонпром.
Третий спец с Кавказа ниче не угандошил потому что вообще нихера не делал.
Зато мудрый нарид отстегует каждому по полмиллиона месяц...
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28.04.2021 19:06
+5
а шо делать с тем кто назначал Сирожу на рыбное место?
Ведь проблема не в Сироже.
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28.04.2021 18:57
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- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
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28.04.2021 18:53 Відповісти
Ага.. Леща на###?
Не хахатайте Меня своими рехформами🤣🤣
Така ж , майже, фігня була з попуредниками...))
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28.04.2021 18:55 Відповісти
"Караул! Фулигани Сірожу хлеба лишают!" !!!)))
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28.04.2021 19:20 Відповісти
при попередниках Бородата Вульва сидел-брехал на Пороха, но ему платил бюджет РФ.
при клоунах Бородата Вульва сидит-брешет на Пороха, но теперь ему платит бюджет Украины.

пуцька явно приказал клоуну переложить расходы на малоросов.

Другой разницы нет.
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28.04.2021 19:56 Відповісти
а шо делать с тем кто назначал Сирожу на рыбное место?
Ведь проблема не в Сироже.
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28.04.2021 18:57 Відповісти
И-и-и...Пам-пам-пам-пам...
Встали на место, раз, два, три
Костя руку вверх поднял, Женя - ногу правую
Аркаша в носу не ковыряется, Сережа - молодец
Пам-пам-пам-пам, Сережа - молодец.....
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28.04.2021 19:01 Відповісти
спешу не согласиться! Проблема в сироже. Вот пруф: на переднем плане сама сирожа, на заднем плане его проблема, которая регулярно бывает в нём
ТСК з розслідування ситуації в Укрзалізниці вимагатиме звільнення наглядової ради компанії - Цензор.НЕТ 4248
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28.04.2021 21:24 Відповісти
зарплаты вернут топзасранцы ?
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28.04.2021 18:59 Відповісти
Сєруню Лєщенка жаааааалко!

ВСК по расследованию ситуации в Укрзализныце будет требовать увольнения набсовета компании - Цензор.НЕТ 7746
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28.04.2021 19:04 Відповісти
Крупный ж/д спец Сирожа угандошил Залізницю.
Другой спец Наем угандошил Оборонпром.
Третий спец с Кавказа ниче не угандошил потому что вообще нихера не делал.
Зато мудрый нарид отстегует каждому по полмиллиона месяц...
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28.04.2021 19:06 Відповісти
КАК МОЖЕТ БЫТЬ УБЫТОК, ЕСЛИ БИЛЕТЫ ДОРОЖЕ ЧЕМ В ЕВРОПЕ И ВАГОНЫ В УКРАИНЕ ГОВНО? ВОР НА ВОРЕ!!!
ГЛАВНЫЕ ВОРЫ СИДЯТ В ДВОРЦАХ!!!
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28.04.2021 19:07 Відповісти
У квартирыча разузнай
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28.04.2021 19:49 Відповісти
Може зарплата у Сирожы мала, нє?
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28.04.2021 19:10 Відповісти
оборзели...теперь сироже брекеты до гробовой доски носить?
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28.04.2021 19:13 Відповісти
Та он давно уже на жд зарплату бриллиантовые фиксы на все 32 зуба поставил. Просто белой эмалью для конспирации временно покрыл.
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28.04.2021 19:26 Відповісти
новий набсовєт прийде порядок наведе
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28.04.2021 19:16 Відповісти
Щас лещ начнёт мочить зелёную власть. Раньше всё устраивало.
Как говорится :"партизанский отряд с предателем"
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28.04.2021 19:17 Відповісти
не буде воно нікого мочити, йому ЗЕлені гниди нову хлібну посаду дадуть. Гівно до гівна...
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28.04.2021 19:26 Відповісти
смачччно...
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28.04.2021 19:18 Відповісти
лєща трогать ніззя! он чєстно налізал
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28.04.2021 19:26 Відповісти
Сірожа не пропаде,у нього ще садовий (неолігарх) в запасі мається, він на його мікроканалі 24 харчуватись буде!!! Гівно,воно ж не тоне!!!
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28.04.2021 20:31 Відповісти
Набсовет это паразиты на теле общества. Это намного хуже бездельников. Бездельники ничего не делают и ничего не получают. Паразиты наносят существенный вред и получают за это огромные деньги. Наши с вами деньги.
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28.04.2021 20:40 Відповісти
 
 