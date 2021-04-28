ТСК з розслідування ситуації в Укрзалізниці вимагатиме звільнення наглядової ради компанії
Тимчасова слідча комісія з розслідування критичної ситуації в Укрзалізниці в п'ятницю прийме рішення щодо необхідності звільнення наглядової ради компанії у зв'язку з критичними фінансовими показниками.
Таку заяву зробила глава ТСК Юлія Гришина, коментуючи звільнення глави Нафтогазу Андрія Коболєва і наглядової ради компанії, передає Цензор.НЕТ.
"Збиток іншого стратегічного державного підприємства - Укрзалізниці - за 2020 рік не набагато менший - 12 мільярдів! У п'ятницю на засіданні ТСК з питань УЗ обговоримо подачу обґрунтованих рекомендацій Кабміну звернути увагу і сюди", - підкреслила вона.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні акціонерів НАК "Нафтогаз України" припинив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" і глави правління Андрія Коболєва, сказано в повідомленні на урядовому порталі.
У повідомленні Кабміну наголошується, що на звільнення вплинули незадовільні фінансові показники "Нафтогазу" за 2020 рік - 19 млрд грн чистого консолідованого збитку групи. При цьому запропонований у грудні минулого року керівництвом "Нафтогазу" проєкт фінплану передбачав отримання чистого прибутку в розмірі 11,5 млрд грн.
Укрзалізниця за підсумками 2020 року одержала чистий збиток 11,9 мільярда гривень. Повноваження більшості членів Наглядової ради компанії закінчуються влітку 2021 року.
Як повідомляли ЗМІ, раніше глава ТСК щодо УЗ Юлія Гришина заявила, що члени наглядової ради Укрзалізниці відмовилися надавати народним депутатам інформацію про розмір винагород, які вони отримують, що викликало обурення в ТСК. На її думку, ефективність роботи наглядової ради є дуже низькою, а українці мають повне право знати, скільки державних грошей отримують її члени за таку роботу.
Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд повинен негайно провести засідання для обговорення проблем УЗ і звільнити наглядову раду, яка привела компанію до кризового стану.
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Не хахатайте Меня своими рехформами🤣🤣
Така ж , майже, фігня була з попуредниками...))
при клоунах Бородата Вульва сидит-брешет на Пороха, но теперь ему платит бюджет Украины.
пуцька явно приказал клоуну переложить расходы на малоросов.
Другой разницы нет.
Ведь проблема не в Сироже.
Встали на место, раз, два, три
Костя руку вверх поднял, Женя - ногу правую
Аркаша в носу не ковыряется, Сережа - молодец
Пам-пам-пам-пам, Сережа - молодец.....
Другой спец Наем угандошил Оборонпром.
Третий спец с Кавказа ниче не угандошил потому что вообще нихера не делал.
Зато мудрый нарид отстегует каждому по полмиллиона месяц...
ГЛАВНЫЕ ВОРЫ СИДЯТ В ДВОРЦАХ!!!
Как говорится :"партизанский отряд с предателем"