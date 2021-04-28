"Увольнение главы Нафтогаза Коболева – расширение зоны непрозрачной турбулентности", - Павлюк
Ситуация с увольнением главы правления НАК "Нафтогаз Украины" - это расширение зоны непрозрачной турбулентности.
Такое мнение высказал энергоэксперт, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"То, что я вижу - это расширение зоны непрозрачной турбулентности с угольной энергетики, атомной энергетики и систем передачи - еще и на газовую опору страны. За последние два года все энергокомпании, что попадали в подобные изменения становились слабее и уязвимее, вероятность того, что в этот раз будет иначе - достаточно низкая", - отметил эксперт.
Управляющий партнер IMEPOWER Юрий Кубрушко на своей странице в Facebook отметил, что правительство не отличается последовательностью в своих действиях относительно менеджмента госкомпаний.
"Я правильно все понял? Если одна госкомпания (Нафтогаз) получила убытки, то нужно уволить ее топ-менеджера (Коболев)... А если другая госкомпания (Энергоатом) получила убытки, то нужно ее топ-менеджера (Галущенко) назначить Министром энергетики... Ну да, логично...", - написал Кубрушко.
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А дыра в бюджете огромная...Экономика два года падает, тарифы растут, враг на границе, с короновирусом -опа...
У кого занимать пойдут? меньше чем под 7% им никто не даст...У х-ла попрошайничать пойдут?как овощ?