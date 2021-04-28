"Увольнение главы Нафтогаза Коболева – расширение зоны непрозрачной турбулентности", - Павлюк

Ситуация с увольнением главы правления НАК "Нафтогаз Украины" - это расширение зоны непрозрачной турбулентности.

Такое мнение высказал энергоэксперт, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что я вижу - это расширение зоны непрозрачной турбулентности с угольной энергетики, атомной энергетики и систем передачи - еще и на газовую опору страны. За последние два года все энергокомпании, что попадали в подобные изменения становились слабее и уязвимее, вероятность того, что в этот раз будет иначе - достаточно низкая", - отметил эксперт.

Управляющий партнер IMEPOWER Юрий Кубрушко на своей странице в Facebook отметил, что правительство не отличается последовательностью в своих действиях относительно менеджмента госкомпаний.

"Я правильно все понял? Если одна госкомпания (Нафтогаз) получила убытки, то нужно уволить ее топ-менеджера (Коболев)... А если другая госкомпания (Энергоатом) получила убытки, то нужно ее топ-менеджера (Галущенко) назначить Министром энергетики... Ну да, логично...", - написал Кубрушко.