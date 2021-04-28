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Новини
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"Звільнення голови Нафтогазу Коболєва - розширення зони непрозорої турбулентності", - Павлюк

Ситуація зі звільненням голови правління НАК "Нафтогаз України" - це розширення зони непрозорої турбулентності.

Таку думку висловив енергоексперт, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що я бачу - це розширення зони непрозорої турбулентності з вугільної енергетики, атомної енергетики та систем передачі - ще й на газову опору країни. За останні два роки всі енергокомпанії, що потрапляли в подібні зміни ставали слабші і вразливіші, ймовірність того, що цього разу буде інакше - досить низька", - зазначив експерт.

Керуючий партнер IMEPOWER Юрій Кубрушко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що уряд не відрізняється послідовністю у своїх діях щодо менеджменту держкомпаній.

"Я правильно все зрозумів? Якщо одна держкомпанія (Нафтогаз) зазнала збитків, то потрібно звільнити її топменеджера (Коболєв)... А якщо інша держкомпанія (Енергоатом) зазнала збитків, то потрібно її топменеджера (Галущенка) призначити Міністром енергетики... Ну да, логічно...", - написав Кубрушко.

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Автор: 

Нафтогаз (4407) звільнення (2667) Коболєв Андрій (822)


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Зелені виродки!
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28.04.2021 20:40 Відповісти
Не! Тут похуже. " расширение зоны непрозрачной турбулентности"(с)... Такого даже папа Йозеф Геббельс не смог бы придумать. А уж он-то был экспертом, в придумках.
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28.04.2021 20:44 Відповісти
Одного виродка на іншого зминили. Побачите, заминений виродок подасть до суду і переможе і здере ще кучу грошей з нашої держави!
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28.04.2021 20:58 Відповісти
Зато землю сегодня разрешили к продаже очень даже прозрачно! 72 % земель!
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28.04.2021 20:49 Відповісти
самое время трубу продать....для начала китайцам
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28.04.2021 21:08 Відповісти
Уже понятно , что кредита от МВФ зеленые свиньи не дождутся...
А дыра в бюджете огромная...Экономика два года падает, тарифы растут, враг на границе, с короновирусом -опа...

У кого занимать пойдут? меньше чем под 7% им никто не даст...У х-ла попрошайничать пойдут?как овощ?
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28.04.2021 21:10 Відповісти
 
 