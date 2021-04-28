"Звільнення голови Нафтогазу Коболєва - розширення зони непрозорої турбулентності", - Павлюк

Ситуація зі звільненням голови правління НАК "Нафтогаз України" - це розширення зони непрозорої турбулентності.

Таку думку висловив енергоексперт, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що я бачу - це розширення зони непрозорої турбулентності з вугільної енергетики, атомної енергетики та систем передачі - ще й на газову опору країни. За останні два роки всі енергокомпанії, що потрапляли в подібні зміни ставали слабші і вразливіші, ймовірність того, що цього разу буде інакше - досить низька", - зазначив експерт.

Керуючий партнер IMEPOWER Юрій Кубрушко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що уряд не відрізняється послідовністю у своїх діях щодо менеджменту держкомпаній.

"Я правильно все зрозумів? Якщо одна держкомпанія (Нафтогаз) зазнала збитків, то потрібно звільнити її топменеджера (Коболєв)... А якщо інша держкомпанія (Енергоатом) зазнала збитків, то потрібно її топменеджера (Галущенка) призначити Міністром енергетики... Ну да, логічно...", - написав Кубрушко.

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