"Звільнення голови Нафтогазу Коболєва - розширення зони непрозорої турбулентності", - Павлюк
Ситуація зі звільненням голови правління НАК "Нафтогаз України" - це розширення зони непрозорої турбулентності.
Таку думку висловив енергоексперт, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Те, що я бачу - це розширення зони непрозорої турбулентності з вугільної енергетики, атомної енергетики та систем передачі - ще й на газову опору країни. За останні два роки всі енергокомпанії, що потрапляли в подібні зміни ставали слабші і вразливіші, ймовірність того, що цього разу буде інакше - досить низька", - зазначив експерт.
Керуючий партнер IMEPOWER Юрій Кубрушко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що уряд не відрізняється послідовністю у своїх діях щодо менеджменту держкомпаній.
"Я правильно все зрозумів? Якщо одна держкомпанія (Нафтогаз) зазнала збитків, то потрібно звільнити її топменеджера (Коболєв)... А якщо інша держкомпанія (Енергоатом) зазнала збитків, то потрібно її топменеджера (Галущенка) призначити Міністром енергетики... Ну да, логічно...", - написав Кубрушко.
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А дыра в бюджете огромная...Экономика два года падает, тарифы растут, враг на границе, с короновирусом -опа...
У кого занимать пойдут? меньше чем под 7% им никто не даст...У х-ла попрошайничать пойдут?как овощ?