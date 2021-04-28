В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", - Арестович
Участникам Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия".
Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Были предложены два текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия", - сообщил Арестович.
По словам Арестовича "согласование текста перемирия в ТКГ длилась 6 часов и было очень конструктивным".
Спикер украинской делегации добавил, что "консультации о необходимости соблюдения режима прекращения огня и "пасхального перемирия" продолжаются на уровне политических советников Нормандского формата, а также на текущей неделе на уровне ТКГ и подгруппы по безопасности, что дает надежду на позитивное решение по установлению перемирия".
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У нас с прошлого года - перемирие. Не смотря на все мыслимые и немыслимые нарушения его орками. И теперь нам говорят, что ТКГ не договорилась о перемирии... как я понимаю речь идет о перемирии в перемирии?
Это еще Оруэлл или уже Кафка, никто не в курсе?
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Прийдеться на Пасху кацапню на ковбасу шинкувати бандерівцям...
А на упреки Банковой "если бы имели военные приказ не сдать землю в 2014", отвечает просто: сначала освободите один метр земли сейчас. И почувствуйте, как это.
"И когда я слышу пиар господина Зеленского, что он умер бы, но освободил бы Крым, я хочу сказать, что у него и сейчас есть возможность умереть и освободить Крым и освободить Донбасс. Потому оккупация не закончилась в 2014 году, оккупация продолжается.
И не надо героизм в своих мечтах проявлять задним числом. А надо героизм проявлять сейчас.
И сейчас для этого есть все основания. Ты хочешь освободить Крым - начинай его освобождать. Там не больше российских войск, чем было в 2014 году ", - сказал Турчинов.
Танці на кістках...
Трубя о величии... в лапти обутом -
Кричит козломордый в роSSийском вагоне:
Чечня - это круто! Чечня это - круто !