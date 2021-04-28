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Новости Агрессия России против Украины
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В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", - Арестович

В ТКГ не договорились о

Участникам Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия".

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Были предложены два текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия", - сообщил Арестович.

По словам Арестовича "согласование текста перемирия в ТКГ длилась 6 часов и было очень конструктивным".

Спикер украинской делегации добавил, что "консультации о необходимости соблюдения режима прекращения огня и "пасхального перемирия" продолжаются на уровне политических советников Нормандского формата, а также на текущей неделе на уровне ТКГ и подгруппы по безопасности, что дает надежду на позитивное решение по установлению перемирия".

Автор: 

Донбасс (26955) перемирие (1586) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+28
Так... Еще раз!
У нас с прошлого года - перемирие. Не смотря на все мыслимые и немыслимые нарушения его орками. И теперь нам говорят, что ТКГ не договорилась о перемирии... как я понимаю речь идет о перемирии в перемирии?
Это еще Оруэлл или уже Кафка, никто не в курсе?
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28.04.2021 21:29
+14
В патриотизм Зеленского через два года попыток "заглянуть Путину в глаза" Александр Турчинов не очень то и верит.
А на упреки Банковой "если бы имели военные приказ не сдать землю в 2014", отвечает просто: сначала освободите один метр земли сейчас. И почувствуйте, как это.

"И когда я слышу пиар господина Зеленского, что он умер бы, но освободил бы Крым, я хочу сказать, что у него и сейчас есть возможность умереть и освободить Крым и освободить Донбасс. Потому оккупация не закончилась в 2014 году, оккупация продолжается.
И не надо героизм в своих мечтах проявлять задним числом. А надо героизм проявлять сейчас.

И сейчас для этого есть все основания. Ты хочешь освободить Крым - начинай его освобождать. Там не больше российских войск, чем было в 2014 году ", - сказал Турчинов.
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28.04.2021 21:31
+10
Фрейд !!)))
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28.04.2021 21:34
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Так... Еще раз!
У нас с прошлого года - перемирие. Не смотря на все мыслимые и немыслимые нарушения его орками. И теперь нам говорят, что ТКГ не договорилась о перемирии... как я понимаю речь идет о перемирии в перемирии?
Это еще Оруэлл или уже Кафка, никто не в курсе?
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28.04.2021 21:29 Ответить
Фрейд !!)))
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28.04.2021 21:34 Ответить
По Фрейду всі проблеми через недотрах. Пожалійте хтось Люсю...
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28.04.2021 21:43 Ответить
До Ківи на стажування !!!))
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28.04.2021 21:46 Ответить
В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии",

=======================
Прийдеться на Пасху кацапню на ковбасу шинкувати бандерівцям...
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28.04.2021 22:31 Ответить
ЗЄматрьошка
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28.04.2021 21:42 Ответить
-- елемирие...
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28.04.2021 21:31 Ответить
В патриотизм Зеленского через два года попыток "заглянуть Путину в глаза" Александр Турчинов не очень то и верит.
А на упреки Банковой "если бы имели военные приказ не сдать землю в 2014", отвечает просто: сначала освободите один метр земли сейчас. И почувствуйте, как это.

"И когда я слышу пиар господина Зеленского, что он умер бы, но освободил бы Крым, я хочу сказать, что у него и сейчас есть возможность умереть и освободить Крым и освободить Донбасс. Потому оккупация не закончилась в 2014 году, оккупация продолжается.
И не надо героизм в своих мечтах проявлять задним числом. А надо героизм проявлять сейчас.

И сейчас для этого есть все основания. Ты хочешь освободить Крым - начинай его освобождать. Там не больше российских войск, чем было в 2014 году ", - сказал Турчинов.
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28.04.2021 21:31 Ответить
все ждут когда Вовы ОБА.... "ВОЗНЕСУТСЯ"..ка кже достали эти два оца придурка лдебила кретина полдронка мрази ублюдки продукты инцеста улитки и жабы....
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28.04.2021 21:36 Ответить
Дик,зелене неосяжне перемир"я є,навіщо ще одне???)))
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28.04.2021 21:33 Ответить
Да этого(небывалого)хватит.
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28.04.2021 21:33 Ответить
В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", - Арестович - Цензор.НЕТ 4375
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28.04.2021 21:33 Ответить
Какое перемирие, режим тишины же
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28.04.2021 21:33 Ответить
люся договорилась, что будут договариваться
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28.04.2021 21:36 Ответить
Уже и Минска как такового нет, а Люся всё мирится и пасочки носит в ТКГ.
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28.04.2021 21:37 Ответить
З мертвими ніколи не воював..
Танці на кістках...
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28.04.2021 21:40 Ответить
Ну какое пасхальное перемирие с русомонголами? У них православие воспринимается в виде джихада. Ни родины, ни веры, ни чести у рашошомонголоидов нет!
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28.04.2021 21:43 Ответить
Потвори кремлівської селекціі,без роду та племені,"их адрес Советский Союз" !!!))
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28.04.2021 21:49 Ответить
Прикро.
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28.04.2021 21:45 Ответить
наоборот хорошо - можно гасить орков ничего не нарушая
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28.04.2021 21:50 Ответить
Тут?
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28.04.2021 22:03 Ответить
тут перемирие
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28.04.2021 23:01 Ответить
Никто не помнит- сколько раз уже добазаривались о прекращении огня? Вот чес слово- я сбился, со счета. А ведь стрелять надо... непременно надо. Я не знаю способы отчетности у нас и по ту сторону. Но- надо! Ибо- боевые действия. Это- бабло. При этом- всем, вовсе не только негодяям, которые имеют Огромное Бабло... Такова жизнь... И так будет всегда, по крайней мере- при моей жизни. Кто-то, вероятно, доживет и до лучших времен. Но, мне это- не грозит.
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28.04.2021 21:50 Ответить
А что толку с ними договариваться, если они ни одного дня эти договоренности не выполняют. Реакция должна быть одна. Как у Израиля ( ну применительно к нашим скромным возможностям). Мы первыми не стреляем. Но на каждый их выстрел отвечаем минимум двумя нашими при этом не меньшим ( а желательно большим) калибром. Вот и все. ( Даже то так называемое "суперовое перемирие", когда не то что стрелять было нельзя на даже проводить воздушную разведку и строить оборонительные сооружения, ими и пол дня не соблюдалось. Не смотря на наши по этому поводу бравурные, радостные отчеты и заявления. Ответ должен быть неотвратимым, моментальным и более серьезным.
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28.04.2021 22:00 Ответить
Можуть же ж здивувати.
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28.04.2021 22:06 Ответить
это палытыческие преследования мыролюбности.
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28.04.2021 22:14 Ответить
Снайпер посилає кулю із словами "Христос Воскрес"
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28.04.2021 22:17 Ответить
Терпя неудачи, чтоб Крым узаконить ,
Трубя о величии... в лапти обутом -
Кричит козломордый в роSSийском вагоне:
Чечня - это круто! Чечня это - круто !
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28.04.2021 22:28 Ответить
Арестович перекрыл кому-то выезд, вот и не договорились.
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28.04.2021 22:39 Ответить
а прошлое, хлебное, уже не катит? ну и зебилы
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28.04.2021 23:03 Ответить
Пішов в дупу, "встановлювальник" та заглядальник у сраку )(уйлу.
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29.04.2021 01:46 Ответить
 
 