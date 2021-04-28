В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", - Арестович

Участникам Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия".

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Были предложены два текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия", - сообщил Арестович.

По словам Арестовича "согласование текста перемирия в ТКГ длилась 6 часов и было очень конструктивным".

Спикер украинской делегации добавил, что "консультации о необходимости соблюдения режима прекращения огня и "пасхального перемирия" продолжаются на уровне политических советников Нормандского формата, а также на текущей неделе на уровне ТКГ и подгруппы по безопасности, что дает надежду на позитивное решение по установлению перемирия".