У ТКГ не домовилися про "великоднє перемир'я", - Арестович

Учасникам Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу поки не вдалося узгодити текст документа про введення "великоднього перемир'я".

Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі сторони погодилися з необхідністю встановити "великоднє перемир'я". Було запропоновано два тексти документа - український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати. Проте сторони домовилися продовжувати консультації та знову підтвердили ідею про встановлення "великоднього перемир'я", - повідомив Арестович.

За словами Арестовича "узгодження тексту перемир'я в ТКГ тривало 6 годин і було дуже конструктивним".

Речник української делегації додав, що "консультації про необхідність дотримання режиму припинення вогню і "великоднього перемир'я" тривають на рівні політичних радників Нормандського формату, а також на поточному тижні на рівні ТКГ і підгрупи з безпеки, що дає надію на позитивне рішення щодо встановлення перемир'я".

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