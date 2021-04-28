У ТКГ не домовилися про "великоднє перемир'я", - Арестович
Учасникам Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу поки не вдалося узгодити текст документа про введення "великоднього перемир'я".
Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Всі сторони погодилися з необхідністю встановити "великоднє перемир'я". Було запропоновано два тексти документа - український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати. Проте сторони домовилися продовжувати консультації та знову підтвердили ідею про встановлення "великоднього перемир'я", - повідомив Арестович.
За словами Арестовича "узгодження тексту перемир'я в ТКГ тривало 6 годин і було дуже конструктивним".
Речник української делегації додав, що "консультації про необхідність дотримання режиму припинення вогню і "великоднього перемир'я" тривають на рівні політичних радників Нормандського формату, а також на поточному тижні на рівні ТКГ і підгрупи з безпеки, що дає надію на позитивне рішення щодо встановлення перемир'я".
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У нас с прошлого года - перемирие. Не смотря на все мыслимые и немыслимые нарушения его орками. И теперь нам говорят, что ТКГ не договорилась о перемирии... как я понимаю речь идет о перемирии в перемирии?
Это еще Оруэлл или уже Кафка, никто не в курсе?
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Прийдеться на Пасху кацапню на ковбасу шинкувати бандерівцям...
А на упреки Банковой "если бы имели военные приказ не сдать землю в 2014", отвечает просто: сначала освободите один метр земли сейчас. И почувствуйте, как это.
"И когда я слышу пиар господина Зеленского, что он умер бы, но освободил бы Крым, я хочу сказать, что у него и сейчас есть возможность умереть и освободить Крым и освободить Донбасс. Потому оккупация не закончилась в 2014 году, оккупация продолжается.
И не надо героизм в своих мечтах проявлять задним числом. А надо героизм проявлять сейчас.
И сейчас для этого есть все основания. Ты хочешь освободить Крым - начинай его освобождать. Там не больше российских войск, чем было в 2014 году ", - сказал Турчинов.
Танці на кістках...
Трубя о величии... в лапти обутом -
Кричит козломордый в роSSийском вагоне:
Чечня - это круто! Чечня это - круто !