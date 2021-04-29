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"Батькивщина" поддерживает назначение Галущенко министром энергетики: он пообещал навести порядок, - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" поддерживает назначение Германа Галущенко министром энергетики.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что вчера состоялась встреча фракции с кандидатом, на которой ему был задан вопрос, готов ли он навести порядок в энергетике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос

"Он сказал, что такая воля есть. Я рада, потому что иначе страна не выдержит", - подчеркнула Тимошенко.

Нардеп отметила, что до 2014 года, все года независимости украинский газ продавался украинцам по нормальной цене, после "это грохнули, а деньги отмывали миллиардами", так как цены выросли

Автор: 

ВР (29228) назначение (2167) Тимошенко Юлия (24590) Минэнергоугля (543) Галущенко Герман (257)


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Топ комментарии
+23
теперь у бени и фирташа свой министр энергетики
с чем я зебилов и поздравляю
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29.04.2021 11:00
+22
Я другого решения от проститутки тимошонки даже и не ожидал.
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29.04.2021 11:00
+21
Понятно. Значит бабка в доле.
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29.04.2021 11:12
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Я другого решения от проститутки тимошонки даже и не ожидал.
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29.04.2021 11:00 Ответить
Капец всей энергетике страны, если эта кремлевская кукушка тимошенка поддерживает это уе...ще, которое "наведет" нужный бабломойско-гринпоцевскому кодлу "порядок". Страна держись!!! януковощ счас наверно в ауте- что так можно было!)))))
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29.04.2021 14:29 Ответить
против только голос и ЕС
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29.04.2021 11:00 Ответить
теперь у бени и фирташа свой министр энергетики
с чем я зебилов и поздравляю
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29.04.2021 11:00 Ответить
"ему был задан вопрос, готов ли он навести порядок в энергетике. Он сказал, что такая воля есть " - и шо все ? так просто ? а там " мамой клянусь " или " зуб даю " что не было ?
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29.04.2021 11:02 Ответить
Ой, Ванятко Сулима і ще деякі "патроти" будуть раді, що воровка Жулька так посцяла їм у рота
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29.04.2021 11:02 Ответить
Цей, мабуть, перший, хто "пообещал".
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29.04.2021 11:03 Ответить
Політична шлюха готова лизати дупу любому--так хочеться до рватись до корита. Найбрехливіша потвора і піарщиця.
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29.04.2021 11:06 Ответить
В 60 років і з таким стажем в політиці така наївність?
Ні. Це свідома співпраця з Зеленським та підсанкційним від США Деркачем.
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29.04.2021 11:06 Ответить
с деркачем отлично Петя работал. Не перекручивайте)
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29.04.2021 14:41 Ответить
Не перекручивайте.
Сейчас Петя открыто выступает против Деркача и его подельников.
Тимошенко и ее фракция голосует ЗА ставленника Деркача, хотя он даже не представили план действия, а только что-то пообещал.
Ее неоднократные спитчи о внешнем управлении Украиной повторяют мантры рыгов, мертветчуковцев.
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29.04.2021 16:10 Ответить
Порохняві дебіли, закрийте рукавички! Єдина надія українців на Тимошенко, а вашому брехливому баризі місце біля параші... разом зі свинарчуками.
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29.04.2021 19:28 Ответить
Стули свій писок, українці не вірять зашквареній Бєніній подільниці Григян, дочці Володимира Абрамовича. Хуцпата банда кладе Україну під ноги пуйлу.
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29.04.2021 19:42 Ответить
Понятно. Значит бабка в доле.
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29.04.2021 11:12 Ответить
Она всегда в доле. Только депилы тмпа сулимы этого не видят
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29.04.2021 11:15 Ответить
обісцянка-секс-цяцянка...старіє матьорая "апазіціанєрка"баба йуля
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29.04.2021 11:18 Ответить
"Навести порядок" по Томошенке это как? Как можно больше преференций раздать ее партнеру Коломойскому? Или у другана ваффки-Пуцькина электрику покупать?
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29.04.2021 11:20 Ответить
он пообещал...хе-хе-хе)
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29.04.2021 11:30 Ответить
Баба Юля молчала, молчала. Но как только про газ начали говорить, тут как тут. Плохой знак.
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29.04.2021 11:32 Ответить
Ой, Ванятко Сулима і ще деякі "патріоти" будуть раді, що воровка Жулька так посцяла їм у рота.
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29.04.2021 11:32 Ответить
А ти понхай, малолітній дебіл. Мозку все -- одно нема...
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29.04.2021 19:33 Ответить
"Батьківщина" підтримує призначення Галущенка міністром енергетики: він пообіцяв навести порядок, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2976
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29.04.2021 19:40 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1387680451955941377 23 мин

Рада 305 голосами (и "Батькивщина тоже) назначила Галущенко , по отношению к которому расследуется уголовное дело по завладению средствами "Энергоатома", министром энергетики . Какое конституционное торжество ворья и вранья "ЕС" не дал ни голоса.
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29.04.2021 11:33 Ответить
ЕС отбивается от обысков на Богдане и Кузне)))))им некогда
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29.04.2021 14:40 Ответить
Баба Юля обслуживает Беню. Старая пр..ка.
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29.04.2021 11:33 Ответить
ты же абещаль...
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29.04.2021 11:36 Ответить
Super Gut
Я другого решения от проститутки тимошонки даже и не ожидал.
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29.04.2021 11:40 Ответить
Щось у тебе одне в пустій голові... Підер?
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29.04.2021 19:35 Ответить
"Батьківщина" підтримує призначення Галущенка міністром енергетики: він пообіцяв навести порядок, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2923
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29.04.2021 19:39 Ответить
о-о -хо -хо !!!
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30.04.2021 07:46 Ответить
Обіцяла баба Йуля, ввечорі галушки..... Й потаскала свого цапа, за зябра до подружкі.
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29.04.2021 11:42 Ответить
Обещать - не значит женится.
Зюзя тоже много обещал. Например снизить тарифы.
А теперь все делает с точностью до наоборот.
Кто-то еще доверяет этой власти обещалкиных?
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29.04.2021 11:57 Ответить
Беніна зозуля.
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29.04.2021 12:13 Ответить
***** крашенная
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30.04.2021 07:47 Ответить
"Батьківщина" підтримує призначення Галущенка міністром енергетики: він пообіцяв навести порядок, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2889
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29.04.2021 12:13 Ответить
Стадион так стадион. Цитаты ЗЕЛЕНСКОГО

Я ВЖЕ КАЗАВ, ЩО ЙДУ НА ОДИН ТЕРМІН


Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?


І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась.

Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?


З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу, всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати.


З приводу Коломойського і бізнесу, то у мене є контракт з каналом "1+1". І це найголовніше. Так це ж наш бізнес телевізійний


І я вірю, що ми зможемо прийти і зламати цю систему. З нормальними людьми, з іншою ментальністю, з ментальністю 21 століття.


Петре Олексійовичу, хотів почути наші принципи. Рівність усіх перед законом - те, чого у вас не було.


Друге - медицина. Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа?
https://tsn.ua/politika/debati-zelenskogo-ta-poroshenka-povniy-tekst-vistupiv-ta-vidpovidey-kandidativ-1332675.html
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29.04.2021 12:18 Ответить
І я вірю, що ми зможемо прийти і зламати цю систему.
З нормальними людьми, з іншою ментальністю, з ментальністю 21 століття.


Видать Ермак, Татаров, Венедиктова, Шкарлет, Галущенко и пр.
люди з ментальністю 21 століття, які прийшли зламати
Или мы чего-то не понимаем?
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29.04.2021 12:23 Ответить
Ой !! Як ""окрисились ""проплачені ідіоти !! проголосувало 245 депутатів а винна одна ЮВТ !! І при тому винна у всьому Всі 12 років і при всіх президентах !! Дурноголові !!
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29.04.2021 13:53 Ответить
ПОРШЕНКО - ВОР!
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29.04.2021 14:54 Ответить
Серг плхрен- ************* подстилка, и че?)))))
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29.04.2021 17:57 Ответить
бо крав на бюджет на ВСУ,ТА ЩЕ И СВОИ ДОБАВЛЛЯВ
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30.04.2021 07:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/476285 - убийца! Это все знают!
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01.05.2021 11:32 Ответить
А вот старые друзья и подельники Порошенко и Деркач"Батьківщина" підтримує призначення Галущенка міністром енергетики: він пообіцяв навести порядок, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6263
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29.04.2021 15:06 Ответить
А если я сфоткаюсь рядом с Анжелиной Джоли, можно меня считать кинозвездой и ее другом?
До сих пор конченные мрази ********** не могут успокоится на тему Пороха. Значит все он делает правильно! Взрывом пуканов упоротых дрочеров удовлетворен!
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29.04.2021 18:00 Ответить
Грабили 5 лет вместе Энергоатом, а теперь делают вид, что не знают друг друга. Клоуны.
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29.04.2021 15:30 Ответить
Так "грабили" 5 лет, что Энергоатом был ПРИБЫЛЬНЫМ, а как перестали "грабить"--сразу стал банкротом, при увеличении цены на эл.энергию)))
Где вас таких тупых ботов набирают?
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30.04.2021 00:12 Ответить
Що пані Юля, зуб даю?
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29.04.2021 17:08 Ответить
Єдиний Політик, яку поважають в цивілізованому світі і яку найбільш ******** різна мерзота у нас - це Юлія Тимошенко! Юля - президент - це успішна Україна, чого так боїться Кремль і доморощені злодюги - манкурти. Подивіться, у що перетворили Цензор та інші ЗМІ! Поки ще є ідіоти, які вірять продажним серунам...
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29.04.2021 19:44 Ответить
лікуйся, секта воровки Жульки
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30.04.2021 06:09 Ответить
Куда коллегу по слабоумию сулиму дел?
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30.04.2021 09:53 Ответить
Когда воровка и ее фракция проголосовали за принятие бюджета, подкаблучник власенко получил пост в Государственной зерновой корпорации, скоро узнаем что крыса выторговала в этот раз.
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29.04.2021 19:47 Ответить
 
 