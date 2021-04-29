"Батькивщина" поддерживает назначение Галущенко министром энергетики: он пообещал навести порядок, - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" поддерживает назначение Германа Галущенко министром энергетики.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что вчера состоялась встреча фракции с кандидатом, на которой ему был задан вопрос, готов ли он навести порядок в энергетике.

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"Он сказал, что такая воля есть. Я рада, потому что иначе страна не выдержит", - подчеркнула Тимошенко.

Нардеп отметила, что до 2014 года, все года независимости украинский газ продавался украинцам по нормальной цене, после "это грохнули, а деньги отмывали миллиардами", так как цены выросли