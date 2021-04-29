"Батьківщина" підтримує призначення Галущенка міністром енергетики: він пообіцяв навести порядок, - Тимошенко
Фракція "Батьківщина" підтримує призначення Германа Галущенка міністром енергетики.
Про це з трибуни Верховної Ради заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що вчора відбулася зустріч фракції з кандидатом, на якій йому було поставлено питання, чи готовий він навести порядок в енергетиці.
"Він сказав, що така воля є. Я рада, тому що інакше країна не витримає", - підкреслила Тимошенко.
Нардепка зазначила, що до 2014 року, всі роки незалежності український газ продавався українцям за нормальною ціною, потім "це перервали, а гроші відмивали мільярдами", бо ціни виросли.
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с чем я зебилов и поздравляю
Ні. Це свідома співпраця з Зеленським та підсанкційним від США Деркачем.
Сейчас Петя открыто выступает против Деркача и его подельников.
Тимошенко и ее фракция голосует ЗА ставленника Деркача, хотя он даже не представили план действия, а только что-то пообещал.
Ее неоднократные спитчи о внешнем управлении Украиной повторяют мантры рыгов, мертветчуковцев.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1387680451955941377 23 мин
Рада 305 голосами (и "Батькивщина тоже) назначила Галущенко , по отношению к которому расследуется уголовное дело по завладению средствами "Энергоатома", министром энергетики . Какое конституционное торжество ворья и вранья "ЕС" не дал ни голоса.
Я другого решения от проститутки тимошонки даже и не ожидал.
Зюзя тоже много обещал. Например снизить тарифы.
А теперь все делает с точностью до наоборот.
Кто-то еще доверяет этой власти обещалкиных?
Я ВЖЕ КАЗАВ, ЩО ЙДУ НА ОДИН ТЕРМІН
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась.
Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу, всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати.
З приводу Коломойського і бізнесу, то у мене є контракт з каналом "1+1". І це найголовніше. Так це ж наш бізнес телевізійний
І я вірю, що ми зможемо прийти і зламати цю систему. З нормальними людьми, з іншою ментальністю, з ментальністю 21 століття.
Петре Олексійовичу, хотів почути наші принципи. Рівність усіх перед законом - те, чого у вас не було.
Друге - медицина. Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа?
https://tsn.ua/politika/debati-zelenskogo-ta-poroshenka-povniy-tekst-vistupiv-ta-vidpovidey-kandidativ-1332675.html
З нормальними людьми, з іншою ментальністю, з ментальністю 21 століття.
Видать Ермак, Татаров, Венедиктова, Шкарлет, Галущенко и пр.
люди з ментальністю 21 століття, які прийшли зламати
Или мы чего-то не понимаем?
До сих пор конченные мрази ********** не могут успокоится на тему Пороха. Значит все он делает правильно! Взрывом пуканов упоротых дрочеров удовлетворен!
Где вас таких тупых ботов набирают?