"Батьківщина" підтримує призначення Галущенка міністром енергетики: він пообіцяв навести порядок, - Тимошенко

Фракція "Батьківщина" підтримує призначення Германа Галущенка міністром енергетики.

Про це з трибуни Верховної Ради заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що вчора відбулася зустріч фракції з кандидатом, на якій йому було поставлено питання, чи готовий він навести порядок в енергетиці.

"Він сказав, що така воля є. Я рада, тому що інакше країна не витримає", - підкреслила Тимошенко.

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Нардепка зазначила, що до 2014 року, всі роки незалежності український газ продавався українцям за нормальною ціною, потім "це перервали, а гроші відмивали мільярдами", бо ціни виросли.