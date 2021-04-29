Рада призначила Галущенка міністром енергетики. ВIДЕО

Сьогодні, 29 квітня Верховна Рада призначила віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.

За відповідне рішення проголосували 305 народних депутатів, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Раніше прем'єр-мінстр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Германа Галущенка міністром енергетики.

Нагадаємо, сам Галущенко, виступаючи з трибуни, назвав фейком інформацію про свої можливі зв'язки з олігархами, зокрема з Андрієм Деркачем, і додав, що є маса можливостей перевірити цей факт.

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Найбільшу кількість голосів за призначення Галущенка дала фракція "Слуга народу" - 227. ОПЗЖ - 20 голосів, "Батьківщина" - 17, "За майбутнє" - 14, "Довіра" - 19. Крім цього, його кандидатуру підтримало 8 позафракційних депутатів.

У той же час "Європейська Солідарність" і "Голос" не дали жодного голосу за його призначення.