Рада назначила Галущенко министром энергетики. ВИДЕО

Сегодня, 29 апреля Верховная Рада назначила вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко министром энергетики.

За соответствующее решение проголосовали 305 народных депутатов, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Ранее премьер-миинстр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Германа Галущенко министром энергетики.

Напомним, сам Галущенко, выступая с трибуны, назвал фейком информацию о своей возможной связи с олигархами, в частности с Андреем Деркачом и добавил, что есть масса возможностей проверить этот факт.

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Наибольшее количество голосов за назначение Галущенко дала фракция "Слуга народа" - 227. ОПЗЖ - 20 голосов, "Батькивщина" - 17, "За майбутнє" - 14, "Довіра" - 19. Кроме этого, данную кандидатуру поддержили 8 внефракционных депутатов.

В то же время "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса за его назначение.