Рада назначила Галущенко министром энергетики. ВИДЕО
Сегодня, 29 апреля Верховная Рада назначила вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко министром энергетики.
За соответствующее решение проголосовали 305 народных депутатов, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Ранее премьер-миинстр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Германа Галущенко министром энергетики.
Напомним, сам Галущенко, выступая с трибуны, назвал фейком информацию о своей возможной связи с олигархами, в частности с Андреем Деркачом и добавил, что есть масса возможностей проверить этот факт.
Наибольшее количество голосов за назначение Галущенко дала фракция "Слуга народа" - 227. ОПЗЖ - 20 голосов, "Батькивщина" - 17, "За майбутнє" - 14, "Довіра" - 19. Кроме этого, данную кандидатуру поддержили 8 внефракционных депутатов.
В то же время "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса за его назначение.
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https://censor.net/ru/news/3262708/gosdep_ssha_prozrachnost_pri_naznacheniyah_v_energosektore_klyuchevoyi_faktor_dlya_podderjki_doveriya
О. Гончаренко
https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZU40JZCV7IUYqsdlEUi_rIGCol-m_sthq5EILpOgrUNSoxKoDWxcXYdaWERCc8i_KAslTx1nWV-glvxqFVY09x3KbMcqMDJ5P6iMiGDoVu4WliNa4aR9SViP1sa5n_te7giQ_VxXhVMqDkIFyN0AIqjTQUogqsnTkoUINEkHOfsSA&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Fursa (ФБ)
може 95 квартал? ці можуть лише на корпоративі у тих же олігархів на піаніно попісюрити.
Зеленые, я вам желаю, чтоб такие хирурги, как Кива науковец, делали вам операции.
при єтом опзж дала 20 голосов
совпадение, да?
Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева обернется для Украины осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи на сумму 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее украинский кабмин снял Коболева, находившегося на посту исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, аргументируя решение убытком компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за минувший год. С 29 апреля главой компании станет Юрий Витренко.
«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева», - утверждает Bloomberg.
Также агентство уточнило, что Коболев являлся «отцом» украинского реверса газа и «главным архитектором» реформы энергетики, которая поспособствовала «сокращению бюджетному дефициту» на Украине, вместе с тем внутри страны он подвергался критике за повышение тарифов на отопление.
И ладно бы если только он персонально, или там всякие опзжевшие вхлам, но этот треш и угар будем выгребать все мы!(((
А не олигархи его пристроили во власть, чтобы всем пользоваться?
А он типа такой нормальный и наивный под крылом у Каломойши, согласился
Ну-ну...
порохоботы прячутся исключительно под патриотичными флагами))))) иначе за коменты петя не платит))
Якось дивно у нас зараз працює соціальний ліфт: якщо не впорався зі своєю роботою - отримуй підвищення.
В 2019 році "Енергоатом" давав мільярди гривень прибутку, в 2020 і 2021 роках - глибоко збитковий.
І продає свою електроенергії за копійки певним олігархам.
Галущенко - людина Деркача, якого США прямо назвали російським агентом.
І ми сьогодні на одну із ключових посад в державі ставимо таку людину?
О. Гончаренко
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Киевская полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Германом Галущенко, который является вице-президентом НАЭК "Энергоатом", и его коллегой.
Об этом, выступая в парламенте, заявил нардеп Гео Лерос.
После вопросов к кандидату на пост министра Лерос, выступая с трибуны Рады, заявил, что Галущенко должен сидеть не в кресле кандидата в министры, а в тюрьме.
Обращаясь к коллегам, Лерос заявил: "Вы назначаете коррупционера. … Каждый, кто будет голосовать за этого мерзавца, - коррупционер".
Иди убейся башкой об батарею.
Вот так, хотя бы честно былобы...
А раз ты не честен, то тоже, иди и разбей свою наглую и тупую башку об батарею.
Воровка Жулька підтримала це голосування
Галущенко - це права рука, близький друг і навіть хрещеник агента ФСБ Деркача.
Донедавна, юрист Галущенко "плідно попрацював" у "Енергоатомі", в результаті чого, "Енергоатом" отримав у 2020 році рекордні, нечувані ЗБИТКИ: 😡😡😡
Фракция "Батькивщина" поддерживает назначение Германа Галущенко министром энергетики.
Об этом с трибуны Верховной Рады заявила Жулия Тимошенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
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Якось дивно у нас зараз працює соціальний ліфт: якщо не впорався зі своєю роботою - отримуй підвищення.
В 2019 році "Енергоатом" давав мільярди гривень прибутку, в 2020 і 2021 роках - глибоко збитковий.
І продає свою електроенергії за копійки певним олігархам.
Галущенко - людина Деркача, якого США прямо назвали російським агентом.
І ми сьогодні на одну із ключових посад в державі ставимо таку людину?
О. Гончаренко
__________________________________________
Киевская полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Германом Галущенко, который является вице-президентом НАЭК "Энергоатом", и его коллегой.
Об этом, выступая в парламенте, заявил нардеп Гео Лерос.
После вопросов к кандидату на пост министра Лерос, выступая с трибуны Рады, заявил, что Галущенко должен сидеть не в кресле кандидата в министры, а в тюрьме.
Обращаясь к коллегам, Лерос заявил: "Вы назначаете коррупционера. …
Каждый, кто будет голосовать за этого мерзавца, - коррупционер" !!
Для этого его и назначали!
"Благодаря тому же Галущенко, "Энергоатом" из прибыльной компании превратился в убыточную.
Будет работать во вред Украине на пользу РФ!
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О! Це нові обличчя?
tZE inform@tZEinform
Рада 305 голосами (и "Батькивщина тоже) назначила Галущенко , по отношению к которому расследуется уголовное дело по завладению средствами "Энергоатома", министром энергетики . Какое конституционное торжество ворья и вранья "ЕС" не дал ни голоса.
бородавочникподбородочник носит маску, видно, что пидроас
Не хорошо так отзываться о друзьях и подельниках, Пётр Алексеевич)