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Рада назначила Галущенко министром энергетики. ВИДЕО

Сегодня, 29 апреля Верховная Рада назначила вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко министром энергетики.

За соответствующее решение проголосовали 305 народных депутатов, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Ранее премьер-миинстр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Германа Галущенко министром энергетики.

Напомним, сам Галущенко, выступая с трибуны, назвал фейком информацию о своей возможной связи с олигархами, в частности с Андреем Деркачом и добавил, что есть масса возможностей проверить этот факт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики

Наибольшее количество голосов за назначение Галущенко дала фракция "Слуга народа" - 227. ОПЗЖ - 20 голосов, "Батькивщина" - 17, "За майбутнє" - 14, "Довіра" - 19. Кроме этого, данную кандидатуру поддержили 8 внефракционных депутатов.

В то же время "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса за его назначение.

Автор: 

ВР (29228) назначение (2167) Галущенко Герман (257) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+34
Рада назначила Галущенко министром энергетики - Цензор.НЕТ 4052
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29.04.2021 11:01
+31
Якось дивно у нас зараз працює соціальний ліфт: якщо не впорався зі своєю роботою - отримуй підвищення. В 2019 році "Енергоатом" давав мільярди гривень прибутку, в 2020 і 2021 роках - глибоко збитковий. І продає свою електроенергії за копійки певним олігархам. Галущенко - людина Деркача, якого США прямо назвали російським агентом. І ми сьогодні на одну із ключових посад в державі ставимо таку людину?
О. Гончаренко
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29.04.2021 11:04
+27
Добил энергоатом, добью и энергетику.
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29.04.2021 11:03
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Прощай энергетика.
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29.04.2021 11:01 Ответить
Підтримка Америки.

https://censor.net/ru/news/3262708/gosdep_ssha_prozrachnost_pri_naznacheniyah_v_energosektore_klyuchevoyi_faktor_dlya_podderjki_doveriya
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29.04.2021 11:09 Ответить
Рада призначила Галущенка міністром енергетики - Цензор.НЕТ 4075
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29.04.2021 12:06 Ответить
прощай энергетика была с Коболевым, Мартыненком и другими друзьями Пети Порошенко. Старые схемы пойдут по бороде. Вот и нервничают
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29.04.2021 14:49 Ответить
ваЗЕлиновские Дэбилы!!! так чего ваш малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат ждал два года???
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29.04.2021 14:54 Ответить
Рада назначила Галущенко министром энергетики - Цензор.НЕТ 4052
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29.04.2021 11:01 Ответить
сказав страус з трибуны ВР
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29.04.2021 14:37 Ответить
Рада призначила Галущенка міністром енергетики - Цензор.НЕТ 6507
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29.04.2021 21:55 Ответить
відновлять, тому і Жулька проголосувала.
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30.04.2021 00:52 Ответить
а Жулька наверняка приложилась к "отводу войск" из-за газа, увольнению Коболева , она столько гнева извергала на Коболева, договорилась до "надо разогнать нафтогаз".
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30.04.2021 01:01 Ответить
Жулька та еще брехливая ****, но на счет Нафтогаза - она где-то права. Это просто бюрократическая прокладка.
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30.04.2021 02:19 Ответить
Добил энергоатом, добью и энергетику.
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29.04.2021 11:03 Ответить
Якось дивно у нас зараз працює соціальний ліфт: якщо не впорався зі своєю роботою - отримуй підвищення. В 2019 році "Енергоатом" давав мільярди гривень прибутку, в 2020 і 2021 роках - глибоко збитковий. І продає свою електроенергії за копійки певним олігархам. Галущенко - людина Деркача, якого США прямо назвали російським агентом. І ми сьогодні на одну із ключових посад в державі ставимо таку людину?
О. Гончаренко
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29.04.2021 11:04 Ответить
через два года Украина вступит в "таежный союз", одкб и будет петь "слава московскому царю". спасибо, зебилы - это ваш выбор. лень и халява люмпена творят и не такие "чюдеса"
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29.04.2021 11:08 Ответить
"Спасибо" надо не зебилам говорить,а мудрому(вернее в основном тупому)украинскому народу,сделавшему свой дебильный выбор весной и летом 2019
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30.04.2021 11:52 Ответить
Какая чудная ШирКа, да Зебуины? Вы же за это голосовали?
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29.04.2021 11:09 Ответить
Украина в понедельник взяла в долг на внешних рынках. Украина взяла под 6,875%. Это рыночная ставка для Украины. Это где-то между Ганой и Египтом по уровню стоимости долга. Так оценивают Украину в Лондоне и Нью-Йорке. Так оценивают люди с деньгами. И многие украинцы недовольны. Ведь мы такие молодцы. Ведь у нас и черноземы и таланты и поем мы хорошо. Несправедливо. А потом в среду Кабмин в нарушение закона увольняет главу Нафтогаза и разрушает независимый институт и реформу рынка газа, которую проводили совместно с нашими западными партнерами и в которую был вовлечен лично президент Байден. Поступая точно так, как делают в странах между Ганой и Египтом. Вот вам и ответ на вопрос, почему инвесторы нас оценивают на уровню Ганы. Если вы ведете себя как дикие племена, если вы выглядите как дикие племена, если вы уважаете верховенство права как уважают его в среднестатистической африканской стране, то вы и есть среднестатистическая африканская страна. Которую по нелепой случайности занесло в Европу. И нечего на зеркало пенять коли рожа кривая.

https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZU40JZCV7IUYqsdlEUi_rIGCol-m_sthq5EILpOgrUNSoxKoDWxcXYdaWERCc8i_KAslTx1nWV-glvxqFVY09x3KbMcqMDJ5P6iMiGDoVu4WliNa4aR9SViP1sa5n_te7giQ_VxXhVMqDkIFyN0AIqjTQUogqsnTkoUINEkHOfsSA&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Fursa (ФБ)
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29.04.2021 11:22 Ответить
Вава здав фуйлу українську енергетичну незалежність, щоб фуйло дозволило зазирнути в очі.
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29.04.2021 11:22 Ответить
Країною продовжують керувати нікчемні, ненажерливі українофоби олігархи. А вся країна не може з цим нічого зробити. Хто треба прикормлений, хто сидить на гачку стромив язика в дупу, а кого вже нема в живих. Хтось покладе цьому край?
може 95 квартал? ці можуть лише на корпоративі у тих же олігархів на піаніно попісюрити.
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29.04.2021 11:28 Ответить
Кива науковец, Галущенко энергетик
Зеленые, я вам желаю, чтоб такие хирурги, как Кива науковец, делали вам операции.
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29.04.2021 11:50 Ответить
Напомним, сам Галущенко, выступая с трибуны, назвал фейком информацию о своей возможной связи с олигархами, в частности с Андреем Деркачом.
при єтом опзж дала 20 голосов
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29.04.2021 11:51 Ответить
Галущенко никогда с Деркачом не работал. Кроме высера Лероса, других подтверждений в сети не нашел. Такое. Одна баба другій казала
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29.04.2021 14:30 Ответить
а как насчет подержки его кандидатуры опзж?
совпадение, да?
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29.04.2021 15:43 Ответить
вот и все , не видать клоуну транша от мвф , был нормальный, всё теперь в угоду олигархам

Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева обернется для Украины осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи на сумму 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее украинский кабмин снял Коболева, находившегося на посту исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, аргументируя решение убытком компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за минувший год. С 29 апреля главой компании станет Юрий Витренко.

«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева», - утверждает Bloomberg.

Также агентство уточнило, что Коболев являлся «отцом» украинского реверса газа и «главным архитектором» реформы энергетики, которая поспособствовала «сокращению бюджетному дефициту» на Украине, вместе с тем внутри страны он подвергался критике за повышение тарифов на отопление.
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29.04.2021 11:56 Ответить
В итоге тупое зеленое чмо останется без денег и без газа... Зато с прессингом с рашки!!!
И ладно бы если только он персонально, или там всякие опзжевшие вхлам, но этот треш и угар будем выгребать все мы!(((
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29.04.2021 21:57 Ответить
"был нормальный"???

А не олигархи его пристроили во власть, чтобы всем пользоваться?
А он типа такой нормальный и наивный под крылом у Каломойши, согласился
Ну-ну...
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29.04.2021 12:26 Ответить
Що це він притискає до грудей, може, щоб чогось там не вкрали. Гамана з $ ? А в лівій руці тримає шприца?
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29.04.2021 13:47 Ответить
ну если 227 бениных халуев, 20 меРтвечуковских и 14 опять же бенинных (за майбутне) то можете с энергетикой попрощаться.....
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29.04.2021 14:20 Ответить
с энергетикой давным давно попрощались благодаря порошенку, коболеву, ахметову и так далее. Хуже точно не будет. вы тарифы видели? это бл профессионалы работали?
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29.04.2021 14:34 Ответить
та на пете уже клейма и так негде ставить)))) даже американцы от него как от чумного морозятся)
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29.04.2021 14:35 Ответить
Виталик, ты ж только Бадену не забудь об этом написаить, а то он не знает!
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29.04.2021 19:15 Ответить
Порошенко, Деркач и Мартыненко эпичное фото))) порохоботы затихли и побежали за инструкциями))
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29.04.2021 14:45 Ответить
Вы заметили как только флаг Германии, так или ватно-козломордый или зеленожопый тролль, ими там руководит лЮська-арестович, "член" ермака)))
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29.04.2021 15:04 Ответить
Ну да.
порохоботы прячутся исключительно под патриотичными флагами))))) иначе за коменты петя не платит))
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29.04.2021 15:15 Ответить
Мы всё замечаем. И Петькино "сладкое" ботьё тоже ))
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29.04.2021 15:17 Ответить
тупорилий кацапський троль, лікуй свою бошку. При Пороху, Енергоатом був прибутковий, а грабувати його почали ВАШІ ЗЕлені гниди:
Рада призначила Галущенка міністром енергетики - Цензор.НЕТ 9517
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29.04.2021 15:20 Ответить
Зеленые гниды ничем не лучше шоколадных. Петя получал долю от Мартыненко и Недашковского, которые стригли НАЕК по полной программе.
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29.04.2021 15:26 Ответить
докази є? Нема? За два роки НІХРЕНА не нарили на Пороха? Ну ту стули пельку, брехло
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29.04.2021 15:29 Ответить
Идиот, непонятно другое -почему Порошенко плохой, если Галущенко - вор?Пять лет энергетика была прибыльной, а теперь стала убыточной еще и у кацапов покупать надо. Тяжелый вопрос для такого идиота как ты?
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30.04.2021 02:32 Ответить
Аха, а ты не имеешь ничего вообще, ни ума, ни совести, ни даже фантазии для хоть сколь-нибудь эффективного троления. Впрочим, как и все зеленомордые и рашистские дебилы.
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29.04.2021 22:01 Ответить
Маня, это ты сама решила или тебе Деркач справку написал?
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30.04.2021 02:33 Ответить
А что ее писать, если все можно описать одной фразой: Деркачей от "Энергоатома" оттерли. Не до конца, но сделали концерн прибыльным. Зато при зеленомордых он снова вернулся во всей красе и концерн снова убыточный. А теперь то же самое и с Нафтогазом и всем энергетическим сектором страны будет. Так что спи спокойно, тебя опять е_ут олигархи аж гай гудит, все как при охрененно крутом менеджере Яныке, все как ты мечтал.
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29.04.2021 22:04 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3545422.html ЗЕлена банда призначила Галущенка міністром енергетики. Воровка Жулька підтримала це голосування

Якось дивно у нас зараз працює соціальний ліфт: якщо не впорався зі своєю роботою - отримуй підвищення.
В 2019 році "Енергоатом" давав мільярди гривень прибутку, в 2020 і 2021 роках - глибоко збитковий.
І продає свою електроенергії за копійки певним олігархам.
Галущенко - людина Деркача, якого США прямо назвали російським агентом.
І ми сьогодні на одну із ключових посад в державі ставимо таку людину?
О. Гончаренко

---------------
Киевская полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Германом Галущенко, который является вице-президентом НАЭК "Энергоатом", и его коллегой.
Об этом, выступая в парламенте, заявил нардеп Гео Лерос.
После вопросов к кандидату на пост министра Лерос, выступая с трибуны Рады, заявил, что Галущенко должен сидеть не в кресле кандидата в министры, а в тюрьме.
Обращаясь к коллегам, Лерос заявил: "Вы назначаете коррупционера. … Каждый, кто будет голосовать за этого мерзавца, - коррупционер".
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29.04.2021 16:01 Ответить
Ну и что это за бред?
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29.04.2021 22:05 Ответить
Щоб тебе так потрошили воші , як ти брешеш про Пороха !,
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29.04.2021 17:15 Ответить
Для тупых казлов, есть показатели прибыльности по годам того же Энеоглатома. Но такие туаые казлы вроде тебя в цифрах не понимают. Так ты хоть бы хлебальник свой завалил, чтоб тупостью своей не светить
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30.04.2021 02:40 Ответить
Ну да... Это ж они, скоты такие, твари, которым нет прощения, сделали аж на несколько лет так, что Энергоатом и Нафтогаз стали прибыльными компаниями!!! Это где ж такое видано-то!?!?!?! Ироды!!! Фошизды!!! Каким же бесчеловечным скотом нужно быть, чтоб деньги с энергетики шли на энергетику и в бюджет какой-то там Украины, а не на счета Юлям, Витям и прочим фирташам с коломойшами!?!?!?!
Иди убейся башкой об батарею.
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29.04.2021 22:08 Ответить
ты предложения-то заканчивай, не храни интригу! Будь смелее! Так и пиши, "их многолетние схемы в энергетике, которые делали госкомпании прибыльными, чем отнимали горы бабла у честного жулья и героического ворья!".
Вот так, хотя бы честно былобы...
А раз ты не честен, то тоже, иди и разбей свою наглую и тупую башку об батарею.
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29.04.2021 22:10 Ответить
Судя по тому, что повылазили кацапские шавки, им этот Галущенко зачем-то нужен.
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30.04.2021 02:42 Ответить
ЗЕлена банда призначила Галущенка міністром енергетики.
Воровка Жулька підтримала це голосування
Галущенко - це права рука, близький друг і навіть хрещеник агента ФСБ Деркача.
Донедавна, юрист Галущенко "плідно попрацював" у "Енергоатомі", в результаті чого, "Енергоатом" отримав у 2020 році рекордні, нечувані ЗБИТКИ: 😡😡😡

Фракция "Батькивщина" поддерживает назначение Германа Галущенко министром энергетики.
Об этом с трибуны Верховной Рады заявила Жулия Тимошенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
________________________________
Якось дивно у нас зараз працює соціальний ліфт: якщо не впорався зі своєю роботою - отримуй підвищення.
В 2019 році "Енергоатом" давав мільярди гривень прибутку, в 2020 і 2021 роках - глибоко збитковий.
І продає свою електроенергії за копійки певним олігархам.
Галущенко - людина Деркача, якого США прямо назвали російським агентом.
І ми сьогодні на одну із ключових посад в державі ставимо таку людину?
О. Гончаренко
__________________________________________
Киевская полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Германом Галущенко, который является вице-президентом НАЭК "Энергоатом", и его коллегой.
Об этом, выступая в парламенте, заявил нардеп Гео Лерос.
После вопросов к кандидату на пост министра Лерос, выступая с трибуны Рады, заявил, что Галущенко должен сидеть не в кресле кандидата в министры, а в тюрьме.
Обращаясь к коллегам, Лерос заявил: "Вы назначаете коррупционера. …
Каждый, кто будет голосовать за этого мерзавца, - коррупционер" !!
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29.04.2021 17:04 Ответить
Новый глава Минэнерго анонсировал изменение тарифа на электроэнергию для населения - спасибо Зеленскому, заботится об олигархе Ахметове.

Для этого его и назначали!
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29.04.2021 17:55 Ответить
Там не только об Ахметове.
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29.04.2021 22:11 Ответить
Галущенко - человек Шефира, кум и друг Андрея Деркача, российского шпиона по версии Госдепа, а также является другом помощника Деркача Олега Бяринцева.
"Благодаря тому же Галущенко, "Энергоатом" из прибыльной компании превратился в убыточную.
Будет работать во вред Украине на пользу РФ!
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29.04.2021 18:13 Ответить
От тобі і Галущенко на вечерю, пане Зеленський! Відчуваю, довго ти будеш відхаркувати його, якщо зможеш відхаркати взагалі...
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29.04.2021 19:04 Ответить
От тобі і Галущенко на вечерю, пане Зеленський! Відчуваю, довго ти будеш відхаркувати його, якщо зможеш відхаркати взагалі...
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29.04.2021 19:05 Ответить
Знову Львів породив чергового запроданця. Місто- патріот, а з нього вилазять такі монстри. як Портнов,Шмигаль та інші.А тепер ще й Галущенко...
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29.04.2021 19:09 Ответить
Портянкин из Луганска, Козак со Львова
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30.04.2021 00:47 Ответить
Справжній пацан. Ніде не працював, нічого не робив. Баласт.
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29.04.2021 20:42 Ответить
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

О! Це нові обличчя?

tZE inform@tZEinform


Рада 305 голосами (и "Батькивщина тоже) назначила Галущенко , по отношению к которому расследуется уголовное дело по завладению средствами "Энергоатома", министром энергетики . Какое конституционное торжество ворья и вранья "ЕС" не дал ни голоса.
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29.04.2021 21:10 Ответить
По тому как бородавочник подбородочник носит маску, видно, что пидроас
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30.04.2021 04:03 Ответить
Ну і хана всій енергетиці країни.
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30.04.2021 07:14 Ответить
Рада призначила Галущенка міністром енергетики - Цензор.НЕТ 7162

Не хорошо так отзываться о друзьях и подельниках, Пётр Алексеевич)
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30.04.2021 13:16 Ответить
 
 