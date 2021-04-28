Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ принял решение поддержать назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду большинством голосов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом глава комитета Андрей Герус не стал обнародовать свою позицию.

"Мое слово ничего не решает, дожились до этой ситуации. Поэтому я поздравляю вас. Вы получили поддержку комитета, решение которого - рекомендовать одобрить вашу кандидатуру в зале завтра", – сказал он, обращаясь к Галущенко.

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