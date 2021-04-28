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Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики

Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ принял решение поддержать назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду большинством голосов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  Интерфакс-Украина.

При этом глава комитета Андрей Герус не стал обнародовать свою позицию.

"Мое слово ничего не решает, дожились до этой ситуации. Поэтому я поздравляю вас. Вы получили поддержку комитета, решение которого - рекомендовать одобрить вашу кандидатуру в зале завтра", – сказал он, обращаясь к Галущенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Галущенко выдвигают на пост министра энергетики, - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29228) Галущенко Герман (257) Герус Андрей (184) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+5
Галущенко - друг Деркача, который под санкциями США. Байден, чому ми не в НАТО???
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28.04.2021 16:40
+3
Чи деркач шантажує. Обіцяє оприлюднити інформацію про те, яким чином до нього потратили секретні плівки, з яких було створено лайновкид.
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28.04.2021 16:42
+2
рассчитались бобики за пленки Дерькача...
Может какому ЦРУ интересно станет.
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28.04.2021 16:37
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рассчитались бобики за пленки Дерькача...
Может какому ЦРУ интересно станет.
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28.04.2021 16:37 Ответить
Чи деркач шантажує. Обіцяє оприлюднити інформацію про те, яким чином до нього потратили секретні плівки, з яких було створено лайновкид.
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28.04.2021 16:42 Ответить
Знищив "енергоатом", знищить енергетику. Кому це вигідно? Зебіли, вгадайте з одного разу.
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28.04.2021 16:39 Ответить
Галущенко - друг Деркача, который под санкциями США. Байден, чому ми не в НАТО???
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28.04.2021 16:40 Ответить
Свечку держал, чтоле?
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28.04.2021 16:42 Ответить
А слово ВР перебьет карту кабмина.
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28.04.2021 16:40 Ответить
...В міністерстві Галущенко був призначений з ініціативи нардепа Андрія Деркача, який по суті встановив негласний контроль над Енергоатомом.
...ціна енергії концерну спеціально занижується під структури Коломойського та Ахметова. Зверху діяльність Галущенко й Хартмут курирує помічник президента Сергій Шефір, він покриває їх невдалі рішення в парі з Деркачем.
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28.04.2021 16:46 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd.html Руками Коболева нас грабили и Порошенко, и его «сынок» Зеленский. Теперь этим займется Витренко 28 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd.html Профільний комітет Ради підтримав призначення Галущенка міністром енергетики - Цензор.НЕТ 6304 Задача Витренко - и дальше повышать тарифы на газ и электроэнергию в интересах Зеленского и олигархов.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd.html#more-130994 Читать далее
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28.04.2021 16:49 Ответить
Крестник Деркача Галущенко - юрист. Проигравший суд в пользу российских фирм, которым " Энергоатом " заплатил 28 миллионов долларов за искусственно начисленные долги. Деркач уже пытался взять всю атомную энергетику под контроль, довести до банкротства и приватизировать . При президентстве Ющенко удалось остановить этот сценарий. Финансовые злоупотребления Деркача оценивали в 3,6 млрд грн. Назначение Галущенко лоббировал Шефир.
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28.04.2021 16:52 Ответить
ВПЕРШЕ з 2015 року, "Нафтогаз отримав колосальні збитки. За підсумками 2020 року, чистий збиток "Нафтогазу" склав 19 МІЛЬЯРДІВ гривень! При Пороху, "Нафтогаз" приносив прибуток, а при ЗЕленому ублюдку - лише ЗБИТКИ. І це при тому, що комунальні платежі виросли, ціни на нафту і газ зросли, а менеджмент залишався тим же. Але при Пороху компанія мали прибутки, а тут - колосальні збитки. Який преЗЕдент - такі і справи в державі...
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28.04.2021 17:03 Ответить
Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье за долги 28 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d0%b0%d1%82.html#respond Комментарии: 0
Профільний комітет Ради підтримав призначення Галущенка міністром енергетики - Цензор.НЕТ 84Ужесточение норм ударит по тысячам граждан… КС разрешил предоставлять должнику иное, более скромное жилье, а то в котором он проживает, продавать для погашения долгов перед кредиторами…
Конституционный суд России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) отменяет запрет на изъятие единственного жилья у должников-банкротов.
Такое решение КС принял во вторник, 27 апреля, рассмотрев дело жителя Калужской области Ивана Ревкова, следует из заявления суда, https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/konstitucionny-sud-razreshil-izymat-edinstvennoe-zhile-za-dolgi-1030356855?fbclid=iwar2vocmufjekm-il9yligyru8elsgtpmgkuckflnrrhdsfm8vxzc3mpbl1s передает сегодня Finanz.ru.
Ревков в 1999 году одолжил деньги знакомой, которая долг не вернула. Он обратился в суд за взысканием, но исполнительное производство не дало результата. За годы ожидания сумма долга была проиндексирована до 4 млн рублей, а должница тем временем приобрела квартиру площадью более 110 кв. м. и признала себя банкротом.
Ревков настаивал на продаже этой недвижимости, но в судах ему отказали на основании статьи 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи.
Еще в 2012 году Конституционный суд принял постановление, в котором подчеркнул, что исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья не может быть безусловным. КС рассчитывал на то, что критерии роскошности жилья определит правительство, но за 9 лет этого так и не произошло.
Теперь же КС взял инициативу в свои руки и прямо указал: «Оспариваемая норма ГПК РФ отныне не будет основанием полного запрета обращать взыскание на жилье должников, <…> в том числе по делам о банкротстве граждан».
Иными словами, КС разрешил предоставлять должнику иное, более скромное жилье, а то в котором он проживает, продавать для погашения долгов перед кредиторами. Площадь нового жилья не должна быть «меньше, чем предоставляется по соцнайму», подчеркивает суд.
Решение КС - «поистине революционное», https://www.kommersant.ru/doc/4793075 сказала «Коммерсанту» юрист банкротного направления Vegas Lex Валерия Тихонова: на фоне бездействия законодателя и продолжниковой позиции арбитражных судов КС «взял на себя миссию по установлению границ исполнительского иммунитета».
Ужесточение норм ударит по тысячам граждан, которые проходят процедуру банкротства.  Их число продолжает расти и бьет абсолютные рекорды: в первом квартале, по данным Федресурса, обанкротились 40569 физлиц - в 1,8 раза больше, чем за тот же период год назад.
Относительно 2019 года скорость, с которой растет армия-банкротов, увеличилась втрое. Всего за время существования судебной процедуры личного банкротства (с октября 2015 года по март 2021 года) несостоятельными стали 322 849 российских граждан.
«Постановление будет иметь огромное значение для правоприменительной практики, - соглашается с коллегами партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. - Фактически КС отменяет исполнительский иммунитет для подавляющего большинства граждан, которые попадают в процедуру банкротства, и возлагает на арбитражные суды функцию определять порядок приобретения другого жилья для должника и его семьи по нормам социального найма».
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28.04.2021 17:04 Ответить
опять всей энергетике *****....
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28.04.2021 17:56 Ответить
 
 