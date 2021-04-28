Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ принял решение поддержать назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики.
Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду большинством голосов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом глава комитета Андрей Герус не стал обнародовать свою позицию.
"Мое слово ничего не решает, дожились до этой ситуации. Поэтому я поздравляю вас. Вы получили поддержку комитета, решение которого - рекомендовать одобрить вашу кандидатуру в зале завтра", – сказал он, обращаясь к Галущенко.
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Может какому ЦРУ интересно станет.
...ціна енергії концерну спеціально занижується під структури Коломойського та Ахметова. Зверху діяльність Галущенко й Хартмут курирує помічник президента Сергій Шефір, він покриває їх невдалі рішення в парі з Деркачем.
Ужесточение норм ударит по тысячам граждан… КС разрешил предоставлять должнику иное, более скромное жилье, а то в котором он проживает, продавать для погашения долгов перед кредиторами…
Конституционный суд России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) отменяет запрет на изъятие единственного жилья у должников-банкротов.
Такое решение КС принял во вторник, 27 апреля, рассмотрев дело жителя Калужской области Ивана Ревкова, следует из заявления суда, https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/konstitucionny-sud-razreshil-izymat-edinstvennoe-zhile-za-dolgi-1030356855?fbclid=iwar2vocmufjekm-il9yligyru8elsgtpmgkuckflnrrhdsfm8vxzc3mpbl1s передает сегодня Finanz.ru.
Ревков в 1999 году одолжил деньги знакомой, которая долг не вернула. Он обратился в суд за взысканием, но исполнительное производство не дало результата. За годы ожидания сумма долга была проиндексирована до 4 млн рублей, а должница тем временем приобрела квартиру площадью более 110 кв. м. и признала себя банкротом.
Ревков настаивал на продаже этой недвижимости, но в судах ему отказали на основании статьи 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи.
Еще в 2012 году Конституционный суд принял постановление, в котором подчеркнул, что исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья не может быть безусловным. КС рассчитывал на то, что критерии роскошности жилья определит правительство, но за 9 лет этого так и не произошло.
Теперь же КС взял инициативу в свои руки и прямо указал: «Оспариваемая норма ГПК РФ отныне не будет основанием полного запрета обращать взыскание на жилье должников, <…> в том числе по делам о банкротстве граждан».
Иными словами, КС разрешил предоставлять должнику иное, более скромное жилье, а то в котором он проживает, продавать для погашения долгов перед кредиторами. Площадь нового жилья не должна быть «меньше, чем предоставляется по соцнайму», подчеркивает суд.
Решение КС - «поистине революционное», https://www.kommersant.ru/doc/4793075 сказала «Коммерсанту» юрист банкротного направления Vegas Lex Валерия Тихонова: на фоне бездействия законодателя и продолжниковой позиции арбитражных судов КС «взял на себя миссию по установлению границ исполнительского иммунитета».
Ужесточение норм ударит по тысячам граждан, которые проходят процедуру банкротства. Их число продолжает расти и бьет абсолютные рекорды: в первом квартале, по данным Федресурса, обанкротились 40569 физлиц - в 1,8 раза больше, чем за тот же период год назад.
Относительно 2019 года скорость, с которой растет армия-банкротов, увеличилась втрое. Всего за время существования судебной процедуры личного банкротства (с октября 2015 года по март 2021 года) несостоятельными стали 322 849 российских граждан.
«Постановление будет иметь огромное значение для правоприменительной практики, - соглашается с коллегами партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. - Фактически КС отменяет исполнительский иммунитет для подавляющего большинства граждан, которые попадают в процедуру банкротства, и возлагает на арбитражные суды функцию определять порядок приобретения другого жилья для должника и его семьи по нормам социального найма».