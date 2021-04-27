Кандидатуру Галущенко выдвигают на пост министра энергетики, - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Премьер-министр Денис Шмыгаль выдвинул кандидатуру Германа Галущенко на пост министра энергетики.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал проект повестки дня завтрашнего заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. В проекте значится только один пункт - о назначении Галущенко министром энергетики.
"Галущенко Германа Валерьевича подают на министра энергетики", - написал Гончаренко.
Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.
Галущенко - вице-президент госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".
Также на Цензор.НЕТ: Мы не будем голосовать за назначение Галущенко министром энергетики, - глава фракции "Голос" Железняк
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Населення перейшло на світлодіодні лампи та інші незатратні технології.
Електроенергія, яка йде до споживачів, губиться та витрачається на всіляких трансформаторах і трасах, а я мушу за це платити.
Тривожить інше. І про нього я написав.
Вже майже надійшов той час, коли мої 100 витрачених в місяць кіловат будуть нічим у порівнянні з технологічними втратами.
Шукай, хлопче, зебілів десь поближче. Я не з них.
"Второй - однозначно человек ОП, именно под него сбили экс-президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, который профессиональнее всех нынешних топ-менеджеров в энергетике, вместе взятых", - комментирует "Стране" народный депутат Кучеренко ("Батькивщина").
Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку. "В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.
Отметим, что о связи Галущенко с Миловановым https://strana.ua/articles/rassledovania/237737-v-kabmine-falsifitsirujut-rezultaty-konkursov-chtoby-naznachat-svoikh-ljudej.html "Страна" писала еще в декабре 2019 года в статье про конкурсный отбор на должности в правительстве. Тогда Герман Галущенко претендовал на должность министра экономики, но безуспешно.
Голосувати будуть Ахметівці та Коломойші!
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