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Кандидатуру Галущенко выдвигают на пост министра энергетики, - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Кандидатуру Галущенко выдвигают на пост министра энергетики, - нардеп

Премьер-министр Денис Шмыгаль выдвинул кандидатуру Германа Галущенко на пост министра энергетики.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал проект повестки дня завтрашнего заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. В проекте значится только один пункт - о назначении Галущенко министром энергетики.

"Галущенко Германа Валерьевича подают на министра энергетики", - написал Гончаренко.

Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

Галущенко - вице-президент госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

Также на Цензор.НЕТ: Мы не будем голосовать за назначение Галущенко министром энергетики, - глава фракции "Голос" Железняк

Кандидатуру Галущенко выдвигают на пост министра энергетики, - нардеп ЕС Гончаренко 01

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кандидат (1014) Гончаренко (535) Галущенко Герман (257) Шмыгаль Денис (2669) Минэнерго (362)


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Галущенко - людина агента ФСБ Деркача. Який доклав руку, щоб "Енергоатом, де воно працювало, опинився у глибоких ЗБИТКАХ по підсумкам 2020 року. "Класні" кадри у ЗЕленої банди дегенератів
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27.04.2021 18:55
+4
3-99 будет...а не 0.99...для того туда этого скота и ставят...
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27.04.2021 18:58
+4
Кандидатуру Галущенко выдвигают на пост министра энергетики, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6288
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27.04.2021 19:03
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Правила форума Совет форумчан
синок конотопської відьми нюхнув тунця?
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27.04.2021 18:53 Ответить
Галущенко - людина агента ФСБ Деркача. Який доклав руку, щоб "Енергоатом, де воно працювало, опинився у глибоких ЗБИТКАХ по підсумкам 2020 року. "Класні" кадри у ЗЕленої банди дегенератів
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27.04.2021 18:55 Ответить
Якщо поверне 99 копійок за перші сто кіловат/години - то нехай.
Населення перейшло на світлодіодні лампи та інші незатратні технології.
Електроенергія, яка йде до споживачів, губиться та витрачається на всіляких трансформаторах і трасах, а я мушу за це платити.
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27.04.2021 18:56 Ответить
Мені не тиснуть. Квартальний гумор - не мій.
Тривожить інше. І про нього я написав.
Вже майже надійшов той час, коли мої 100 витрачених в місяць кіловат будуть нічим у порівнянні з технологічними втратами.
Шукай, хлопче, зебілів десь поближче. Я не з них.
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27.04.2021 19:21 Ответить
3-99 будет...а не 0.99...для того туда этого скота и ставят...
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27.04.2021 18:58 Ответить
пилять тусуют как карточную колоду мандидатов на министов, когда будет спрос за куевую работу с єтих министров* Не віполнил свои обязательства, верни зарплату в казну!
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27.04.2021 18:57 Ответить
Член "энергетического" комитета Рады Алексей Кучеренко ("Батькивщина") утверждает, что Галущенко рекомендовал и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин.
"Второй - однозначно человек ОП, именно под него сбили экс-президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, который профессиональнее всех нынешних топ-менеджеров в энергетике, вместе взятых", - комментирует "Стране" народный депутат Кучеренко ("Батькивщина").
Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку. "В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.
Отметим, что о связи Галущенко с Миловановым https://strana.ua/articles/rassledovania/237737-v-kabmine-falsifitsirujut-rezultaty-konkursov-chtoby-naznachat-svoikh-ljudej.html "Страна" писала еще в декабре 2019 года в статье про конкурсный отбор на должности в правительстве. Тогда Герман Галущенко претендовал на должность министра экономики, но безуспешно.
Голосувати будуть Ахметівці та Коломойші!
https://mgid.com/ Кандидатуру Галущенко выдвигают на пост министра энергетики, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 9783

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27.04.2021 18:58 Ответить
Й це ще не все, Мілованов - це людина Пінчука, бо він керує школою економіки, котру кормить ФОНД ПІНЧУКА ... Отакий атход вави від олігархів ...
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27.04.2021 19:04 Ответить
Кандидатуру Галущенко выдвигают на пост министра энергетики, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6288
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27.04.2021 19:03 Ответить
Галущенко .Чьих он кровей и из чьей конюшни. Возвращение человека, приближенного к нардепу Деркачу, в "Энергоатом" стало "гонораром" за публикации фейковых "пленок Деркача". Приближенный к Деркачу юрист Галущенко назначен вице-президентом "Энергоатома". Галущенко ранее полгода возглавлял юридическое подразделение "Энергоатома и успел проиграть суд в пользу российских фирм. Назначение Галущенко лоббировал Шефир. После чего Зеленский огласил хрень, явно Мендель написанную : Многие страны(!) будут работать над уничтожением (!) атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский .
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27.04.2021 19:35 Ответить
Не обманюйтеся, російське лоббі завжди існувало в енергетиці України. Спочатку їх образило те, що ядерне паливо ми не повинні закуповують в Росії, потім їх обурила реформа енергоринку з поступовим приєднанням до європейських енергомереж, потім розвиток зеленої енергетики в Європі зробило їх фактично одержимими - так боялися її запровадженню. Вони боролися не лише з реформою, а і з людьми, які на їх думку несуть загрозу існуванню їх вже давно влаштованого безбідного життя. І команда Зеленського давно співпрацює з багатьма ними, спочатку, як тролі, колеги (Баканов), а тепер я володарі і ймовірні отримувачі долі. Реформа енергоринку вмерла. Я не знаю хто був її провідником, але ще одна реформа пішла з України разом з "новими-старими" кадрами, які так ностальгують за російським фінансовими потоками. R.I.P.
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27.04.2021 20:05 Ответить
 
 