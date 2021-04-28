Профільний комітет Ради підтримав призначення Галущенка міністром енергетики

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП ухвалив рішення підтримати призначення віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка міністром енергетики.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету в середу більшістю голосів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому глава комітету Андрій Герус не став оприлюднювати свою позицію.

"Моє слово нічого не вирішує, дожилися до цієї ситуації. Тому я вітаю вас. Ви отримали підтримку комітету, рішення якого - рекомендувати схвалити вашу кандидатуру в залі завтра", - сказав він, звертаючись до Галущенка.

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