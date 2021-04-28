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Завтра Разумков скликає два позачергові засідання Ради. Планується призначення Галущенка міністром енергетики

Завтра Разумков скликає два позачергові засідання Ради. Планується призначення Галущенка міністром енергетики

Спікер ВР Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання позачергових пленарних засідань Ради. Вони відбудуться завтра, 29 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Згідно з розпорядженням №103, позачергове засідання призначено на 16:00 29 квітня на вимогу 160 народних депутатів. У ході нього буде розглянуто проєкт Постанови Верховної Ради України про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Згідно з розпорядженням №104, друге позачергове засідання розпочнеться о 16:15 29 квітня на вимогу 154 народних депутатів. Під час нього планується розглянути низку питань, зокрема - призначення Германа Галущенка міністром енергетики.

Також читайте: Рада планує провести два позачергові засідання наступного тижня: на одному розглянуть призначення Галущенка главою Міненерго

Автор: 

ВР (14942) Галущенко Герман (528) Разумков Дмитро (1526)


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государство в государстве .
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28.04.2021 12:47 Відповісти
Галущенко-это мертвечуковский прихвостень. "Прекрасное" назначение. Слава зе!
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28.04.2021 12:51 Відповісти
Ні.
Трамп-Джуліані-Єрмак-Зеленський-Шефір-Деркач-Котін-Галущенко,Хартмут.
Відосік у Лєроса:https://www.youtube.com/watch?v=U5JwkA3yO9I 09. Гео Лерос: Зеленський пробиває дно!
Ар'єв ще в серпні минулого року про це писав.https://www.facebook.com/100001585953356/posts/3549667421762755/
Але ж це не свинорчуки.Аваківська гвардія з октівіздами не вийдуть на вулиці,й на олігарх-тб такого не покажуть
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28.04.2021 13:19 Відповісти
Галущенко -"гонорар" Деркачу за публикации фейковых пленок . Назначение Галущенко лоббировал Шефир. Британский бизнес-ресурс: Все стратегические решения "Энергоатома" принимаются российским офицером КГБ Деркачем и пророссийским персонажем Шефиром.
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28.04.2021 12:52 Відповісти
Призначення сявки деркача, яка знищила "Енергоатом", а з ним і енергетичну незалежність України, це ще не відкрита співпраця Зеленського з фуйлом?
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28.04.2021 12:56 Відповісти
 
 