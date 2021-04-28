Завтра Разумков созывает два внеочередных заседания Рады. Планируется назначение Галущенко министром энергетики

Спикер ВР Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве внеочередных пленарных заседаний Рады. Они состоятся завтра, 29 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Согласно распоряжению №103, внеочередное заседание назначено на 16.00 29 апреля по требованию 160 народных депутатов. В ходе него будет рассмотрен проект Постановления Верховной Рады Украины об обращении к Кабинету Министров Украины о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Согласно распоряжению №104, второе внеочередное заседание начнется в 16.15 29 апреля по требованию 154 народных депутатов. В ходе него планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности - назначение Германа Галущенко министром энергетики.

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