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Завтра Разумков созывает два внеочередных заседания Рады. Планируется назначение Галущенко министром энергетики

Завтра Разумков созывает два внеочередных заседания Рады. Планируется назначение Галущенко министром энергетики

Спикер ВР Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве внеочередных пленарных заседаний Рады. Они состоятся завтра, 29 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Согласно распоряжению №103, внеочередное заседание назначено на 16.00 29 апреля по требованию 160 народных депутатов. В ходе него будет рассмотрен проект Постановления Верховной Рады Украины об обращении к Кабинету Министров Украины о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Согласно распоряжению №104, второе внеочередное заседание начнется в 16.15 29 апреля по требованию 154 народных депутатов. В ходе него планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности - назначение Германа Галущенко министром энергетики.

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Автор: 

ВР (29228) Галущенко Герман (257) Разумков Дмитрий (1520)


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28.04.2021 12:47 Ответить
Галущенко-это мертвечуковский прихвостень. "Прекрасное" назначение. Слава зе!
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28.04.2021 12:51 Ответить
Ні.
Трамп-Джуліані-Єрмак-Зеленський-Шефір-Деркач-Котін-Галущенко,Хартмут.
Відосік у Лєроса:https://www.youtube.com/watch?v=U5JwkA3yO9I 09. Гео Лерос: Зеленський пробиває дно!
Ар'єв ще в серпні минулого року про це писав.https://www.facebook.com/100001585953356/posts/3549667421762755/
Але ж це не свинорчуки.Аваківська гвардія з октівіздами не вийдуть на вулиці,й на олігарх-тб такого не покажуть
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28.04.2021 13:19 Ответить
Галущенко -"гонорар" Деркачу за публикации фейковых пленок . Назначение Галущенко лоббировал Шефир. Британский бизнес-ресурс: Все стратегические решения "Энергоатома" принимаются российским офицером КГБ Деркачем и пророссийским персонажем Шефиром.
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28.04.2021 12:52 Ответить
Призначення сявки деркача, яка знищила "Енергоатом", а з ним і енергетичну незалежність України, це ще не відкрита співпраця Зеленського з фуйлом?
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28.04.2021 12:56 Ответить
 
 