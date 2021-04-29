Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення коштів "Енергоатому" Галущенком та його колегою, - нардеп Лерос. ВIДЕО

Київська поліція розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення коштів "Енергоатому" Германом Галущенком, який є віцепрезидентом НАЕК "Енергоатом", та його колегою.

Про це, виступаючи в парламенті, заявив нардеп Гео Лерос, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Лерос запитав Галущенка, коли він поверне ці гроші. На що кандидат на посаду міністра енергетики, заявив: "Це для мене новина, що я фігурую в кримінальній справі".

За словами Галущенка, його мали б викликати для надання свідчень, але цього не відбулося.

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Після запитань до кандидата на пост міністра Лерос, виступаючи з трибуни Ради, заявив, що Галущенко має сидіти не в кріслі кандидата в міністри, а у в’язниці.

Звертаючись до колег Лерос заявив: "Ви призначаєте корупціонера. ... Кожен, хто голосуватиме за цього мерзотника, - корупціонер".