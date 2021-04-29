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Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення коштів "Енергоатому" Галущенком та його колегою, - нардеп Лерос. ВIДЕО

Київська поліція розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення коштів "Енергоатому" Германом Галущенком, який є віцепрезидентом НАЕК "Енергоатом", та його колегою.

Про це, виступаючи в парламенті, заявив нардеп Гео Лерос, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Лерос запитав Галущенка, коли він поверне ці гроші. На що кандидат на посаду міністра енергетики, заявив: "Це для мене новина, що я фігурую в кримінальній справі".

За словами Галущенка, його мали б викликати для надання свідчень, але цього не відбулося.

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Після запитань до кандидата на пост міністра Лерос, виступаючи з трибуни Ради, заявив, що Галущенко має сидіти не в кріслі кандидата в міністри, а у в’язниці.

Звертаючись до колег Лерос заявив: "Ви призначаєте корупціонера. ... Кожен, хто голосуватиме за цього мерзотника, - корупціонер".

Автор: 

ВР (14972) призначення (2287) Енергоатом (1635) Міненерговугілля (912) Галущенко Герман (530) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+15
ЗЕмразота свідомо ставить ворюг та агентів ФСБ на ключові посади. Галущенко - дружбан агента ФСБ Деркача.
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29.04.2021 10:54
+14
Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 868
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29.04.2021 11:00
+9
Зє блазень запускає цапа у город, бо так наказали олігархи, яким він служить...
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29.04.2021 10:54
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ЗЕмразота свідомо ставить ворюг та агентів ФСБ на ключові посади. Галущенко - дружбан агента ФСБ Деркача.
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29.04.2021 10:54 Відповісти
С назначением Шкарлета проканало, такими темпами скоро пригласят "крепкого хозяйственника" Азарова вновь возглавить кабмин.
А для электората разыгрывают спектакли с "преследованием" медведчука.
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29.04.2021 11:10 Відповісти
Зє блазень запускає цапа у город, бо так наказали олігархи, яким він служить...
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29.04.2021 10:54 Відповісти
Походу зелечмо берет к себе в команду исключительно зашкваренных персонажей.
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29.04.2021 10:56 Відповісти
який преЗЕдент - така у нього і челядь
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29.04.2021 10:57 Відповісти
наверное зеленского давно замочили а вместо него двойник-марионетка ФСБ. ну не может нормальный человек столько глупостей совершать..
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29.04.2021 10:57 Відповісти
угу. А коли отой, "справжній" ЗЕленський знущався з України, називаючи її "порноактрисою" - він був патріотом, ге? А коли Томос називав "термосом"? А коли українських воїнів називав "БАРАНАМИ" - тех патріотом був???
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29.04.2021 10:58 Відповісти
Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 6588
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29.04.2021 10:59 Відповісти
Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 868
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29.04.2021 11:00 Відповісти
смішинку можна сміливо "домалювати" - якось навіть уявити важко що такий мудрий нарід дозволив страусам януковоща керувати собою..... , можливе з двох одне, або страуси далеко не такі прості або мудрий нарід тупіший за страусів.
вже яке десятиліття срані олігархи насилують країну з 42 міліонним населеням, а населення не здатне цьому ніяк протидіяти, тож скоріш справедливим буде друге припущення.
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29.04.2021 11:48 Відповісти
это тот галущенко которого только назначили, мда...
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29.04.2021 11:38 Відповісти
 
 