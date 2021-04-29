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Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос. ВИДЕО

Киевская полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Германом Галущенко, который является вице-президентом НАЭК "Энергоатом", и его коллегой.

Об этом, выступая в парламенте, заявил нардеп Гео Лерос, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Лерос спросил Галущенко, когда он вернёт эти деньги. На что кандидат на должность министра энергетики, заявил: "Это для меня новость, что я фигурирую в уголовном деле".

По словам Галущенко, его должны были бы вызвать для дачи показаний, но этого не произошло.

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После вопросов к кандидату на пост министра Лерос, выступая с трибуны Рады, заявил, что Галущенко должен сидеть не в кресле кандидата в министры, а в тюрьме.

Обращаясь к коллегам, Лерос заявил: "Вы назначаете коррупционера. … Каждый, кто будет голосовать за этого мерзавца, – коррупционер".

Автор: 

ВР (29245) назначение (2174) Энергоатом (410) Минэнергоугля (543) Галущенко Герман (257) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+15
ЗЕмразота свідомо ставить ворюг та агентів ФСБ на ключові посади. Галущенко - дружбан агента ФСБ Деркача.
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29.04.2021 10:54
+14
Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 868
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29.04.2021 11:00
+9
Зє блазень запускає цапа у город, бо так наказали олігархи, яким він служить...
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29.04.2021 10:54
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ЗЕмразота свідомо ставить ворюг та агентів ФСБ на ключові посади. Галущенко - дружбан агента ФСБ Деркача.
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29.04.2021 10:54 Ответить
С назначением Шкарлета проканало, такими темпами скоро пригласят "крепкого хозяйственника" Азарова вновь возглавить кабмин.
А для электората разыгрывают спектакли с "преследованием" медведчука.
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29.04.2021 11:10 Ответить
Зє блазень запускає цапа у город, бо так наказали олігархи, яким він служить...
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29.04.2021 10:54 Ответить
Походу зелечмо берет к себе в команду исключительно зашкваренных персонажей.
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29.04.2021 10:56 Ответить
який преЗЕдент - така у нього і челядь
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29.04.2021 10:57 Ответить
наверное зеленского давно замочили а вместо него двойник-марионетка ФСБ. ну не может нормальный человек столько глупостей совершать..
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29.04.2021 10:57 Ответить
угу. А коли отой, "справжній" ЗЕленський знущався з України, називаючи її "порноактрисою" - він був патріотом, ге? А коли Томос називав "термосом"? А коли українських воїнів називав "БАРАНАМИ" - тех патріотом був???
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29.04.2021 10:58 Ответить
Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 6588
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29.04.2021 10:59 Ответить
Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 868
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29.04.2021 11:00 Ответить
смішинку можна сміливо "домалювати" - якось навіть уявити важко що такий мудрий нарід дозволив страусам януковоща керувати собою..... , можливе з двох одне, або страуси далеко не такі прості або мудрий нарід тупіший за страусів.
вже яке десятиліття срані олігархи насилують країну з 42 міліонним населеням, а населення не здатне цьому ніяк протидіяти, тож скоріш справедливим буде друге припущення.
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29.04.2021 11:48 Ответить
это тот галущенко которого только назначили, мда...
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29.04.2021 11:38 Ответить
 
 