Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос. ВИДЕО
Киевская полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Германом Галущенко, который является вице-президентом НАЭК "Энергоатом", и его коллегой.
Об этом, выступая в парламенте, заявил нардеп Гео Лерос, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Лерос спросил Галущенко, когда он вернёт эти деньги. На что кандидат на должность министра энергетики, заявил: "Это для меня новость, что я фигурирую в уголовном деле".
По словам Галущенко, его должны были бы вызвать для дачи показаний, но этого не произошло.
После вопросов к кандидату на пост министра Лерос, выступая с трибуны Рады, заявил, что Галущенко должен сидеть не в кресле кандидата в министры, а в тюрьме.
Обращаясь к коллегам, Лерос заявил: "Вы назначаете коррупционера. … Каждый, кто будет голосовать за этого мерзавца, – коррупционер".
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А для электората разыгрывают спектакли с "преследованием" медведчука.
вже яке десятиліття срані олігархи насилують країну з 42 міліонним населеням, а населення не здатне цьому ніяк протидіяти, тож скоріш справедливим буде друге припущення.