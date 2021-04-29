Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос. ВИДЕО

Киевская полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Германом Галущенко, который является вице-президентом НАЭК "Энергоатом", и его коллегой.

Об этом, выступая в парламенте, заявил нардеп Гео Лерос, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Лерос спросил Галущенко, когда он вернёт эти деньги. На что кандидат на должность министра энергетики, заявил: "Это для меня новость, что я фигурирую в уголовном деле".

По словам Галущенко, его должны были бы вызвать для дачи показаний, но этого не произошло.

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После вопросов к кандидату на пост министра Лерос, выступая с трибуны Рады, заявил, что Галущенко должен сидеть не в кресле кандидата в министры, а в тюрьме.

Обращаясь к коллегам, Лерос заявил: "Вы назначаете коррупционера. … Каждый, кто будет голосовать за этого мерзавца, – коррупционер".