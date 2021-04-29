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АМКУ оштрафовал Минэнерго и всю отрасль почти на миллиард гривен

АМКУ оштрафовал Минэнерго и всю отрасль почти на миллиард гривен

Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать всю энергетическую отрасль Украины, включая ТЭС и ТЭЦ и государственные "Центрэнерго" и Госуглупостач за совершение похожих действий, которые заключались в купле и продаже угля по схожим ценам. По мнению АМКУ, это привело к нарушению конкуренции на регулируемом государством рынке электроэнергии.

Соответствующее решение комитет принял на заседании 29 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комитет признал, что Министерство энергетики склоняло компании энергетического сектора к совершению похожих действий путем приглашения их на совещания в Министерство.

Свое решение АМКУ мотивировал тем, что предприятия энергетического сектора в 2016 - первой половине 2019 года следовали рекомендациям Министерства энергетики Украины и закупали уголь по сходным ценам, близким к рекомендованным данным Министерством для государственных шахт.

Одновременно АМКУ обвинил и основных покупателей угля по установленных Министерством ценам - то есть операторов ТЭС и угольных ТЭЦ. Государственным и частным генерирующим компаниям предписан штраф более 500 млн грн.

Дела в отношении "Донбасэнерго" и Черниговской ТЭЦ вынесены в отдельные производства АМКУ.

Напомним, претензии комитета к угольным и генерирующим компаниям касаются периода 2016 - первой половины 2019 года, до запуска в Украине полноценного рынка электроэнергии.

В тот период цена на уголь регламентировалась Министерством энергетики, а тариф для ТЭС и ТЭЦ рассчитывался решениями государственного регулятора НКРЭКУ.

Автор: 

энергетика (2553) уголь (1000) Антимонопольный комитет (482) штраф (1283) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+3
Гениально .
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29.04.2021 19:18
+2
А теперь министр расскажи как собрался понижать цену на электроэнергию.
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29.04.2021 19:35
+1
А продавать принудительно энергию АЭС на 'рынке' за 1КОПЕЙКУ ЗА КВТ это не грабеж? Это такой рынок?
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29.04.2021 19:21
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Гениально .
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29.04.2021 19:18 Ответить
А теперь министр расскажи как собрался понижать цену на электроэнергию.
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29.04.2021 19:35 Ответить
Отберем у олигархов и раздадим бедным. Как всегда.
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29.04.2021 19:39 Ответить
У них как всегда это отберем у чужих для своих. Для простого народа это соизмеримо с действием жабы и гадюки в период брачных игр.
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29.04.2021 20:05 Ответить
А продавать принудительно энергию АЭС на 'рынке' за 1КОПЕЙКУ ЗА КВТ это не грабеж? Это такой рынок?
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29.04.2021 19:21 Ответить
Госугольпостач!!!
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29.04.2021 19:32 Ответить
Тепер у платіжках сума збільшиться, бо мама у США голодує
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29.04.2021 19:51 Ответить
Ага, а бородатая кошерная бабушка Беня как всегда ни при чем.
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29.04.2021 20:02 Ответить
"конкуренция на регулируемом государством рынке", "оштрафовали всю отрасль" ахренеть, наверное совсем все плохо, видимо людей прямо с школьной парты берут. наверное было так: "нахрен разбираться, штрафуем всех и идем бухать"
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29.04.2021 20:54 Ответить
А потім суд все відмінить і буде черговий пшик,як з цигарковим монополістом.
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29.04.2021 21:09 Ответить
 
 