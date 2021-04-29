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АМКУ оштрафував Міненерго і всю галузь майже на мільярд гривень

АМКУ оштрафував Міненерго і всю галузь майже на мільярд гривень

Антимонопольний комітет прийняв рішення оштрафувати всю енергетичну галузь України, включаючи ТЕС і ТЕЦ і державні "Центренерго" і Держвуглупостач за вчинення схожих дій, які полягали в купівлі та продажу вугілля за схожими цінами. На думку АМКУ, це призвело до порушення конкуренції на регульованому державою ринку електроенергії.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 29 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Комітет визнав, що Міністерство енергетики схиляло компанії енергетичного сектора до вчинення схожих дій шляхом запрошення їх на наради в Міністерство.

Своє рішення АМКУ мотивував тим, що підприємства енергетичного сектора у 2016 - першій половині 2019 року дотримувалися рекомендацій Міністерства енергетики України і закуповували вугілля за подібними цінами, близькими до рекомендованих даними Міністерством для державних шахт.

Одночасно АМКУ звинуватив і основних покупців вугілля за встановленими Міністерством цінах - тобто операторів ТЕС і вугільних ТЕЦ. Державним і приватним генеруючим компаніям виписано штраф у понад 500 млн грн.

Справи відносно "Донбасенерго" і Чернігівської ТЕЦ винесені в окремі провадження АМКУ.

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Нагадаємо, претензії комітету до вугільних і генеруючих компаній стосуються періоду 2016 - першої половини 2019 року, до запуску в Україні повноцінного ринку електроенергії.

У той період ціна на вугілля регламентувалася Міністерством енергетики, а тариф для ТЕС і ТЕЦ розраховувався рішеннями державного регулятора НКРЕКП.

енергетика (2581) вугілля (2471) Антимонопольний комітет (1764) штраф (1856) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+3
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29.04.2021 19:18
+2
А теперь министр расскажи как собрался понижать цену на электроэнергию.
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29.04.2021 19:35
+1
А продавать принудительно энергию АЭС на 'рынке' за 1КОПЕЙКУ ЗА КВТ это не грабеж? Это такой рынок?
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29.04.2021 19:21
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29.04.2021 19:18 Відповісти
А теперь министр расскажи как собрался понижать цену на электроэнергию.
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29.04.2021 19:35 Відповісти
Отберем у олигархов и раздадим бедным. Как всегда.
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29.04.2021 19:39 Відповісти
У них как всегда это отберем у чужих для своих. Для простого народа это соизмеримо с действием жабы и гадюки в период брачных игр.
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29.04.2021 20:05 Відповісти
А продавать принудительно энергию АЭС на 'рынке' за 1КОПЕЙКУ ЗА КВТ это не грабеж? Это такой рынок?
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29.04.2021 19:21 Відповісти
Госугольпостач!!!
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29.04.2021 19:32 Відповісти
Тепер у платіжках сума збільшиться, бо мама у США голодує
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29.04.2021 19:51 Відповісти
Ага, а бородатая кошерная бабушка Беня как всегда ни при чем.
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29.04.2021 20:02 Відповісти
"конкуренция на регулируемом государством рынке", "оштрафовали всю отрасль" ахренеть, наверное совсем все плохо, видимо людей прямо с школьной парты берут. наверное было так: "нахрен разбираться, штрафуем всех и идем бухать"
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29.04.2021 20:54 Відповісти
А потім суд все відмінить і буде черговий пшик,як з цигарковим монополістом.
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29.04.2021 21:09 Відповісти
 
 