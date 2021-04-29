Лидер организации "Традиция и Порядок" Богдан Ходаковский заявил о политических преследованиях
В среду 28 апреля был проведен обыск в квартире лидера консервативного движения "Традиция и Порядок" Богдана Ходаковского. Ранее те же действия были проведены в доме брата Богдана Ходаковского - Петра.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил сам Ходаковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По словам лидера ТиП поведение полиции, как и сам факт неожиданного и агрессивного внимания к нему со стороны МВД свидетельствуют о новой волне "закручивания гаек" нынешней власти против представителей патриотических организаций и движений.
"Подозрение, с которым ко мне пришли в гости полицейские больше похоже на анекдот, чем на документ. В ходе обыска они сами не знали, что ищут. Они просто переворачивали все в квартире и старались устроить максимальный беспорядок. Складывалось стойкое впечатление, что это не следственные действия, а цирк с плохими клоунами. Я абсолютно убеждён, что таким образом мне пробывали намекнуть, что нужно вести себя потише на политической арене", - сообщил после обыска Ходаковский.
Ходаковский убежден, что причиной обысков явлется политическая деятельность "Традиции и Порядка", а сам факт уголовного преследования назвал давлением на организацию.
Напомним, только за последние полгода движение "Традиция и Порядок" отметились в таких громких акциях, как судебный процесс за клевету против омбудсмена Денисовой, защита местных жителей от титушок с ОПЗЖ на улице Ямской в Киеве, протест против мошенников с ТРЦ "Гулливер", антифеминистическая акция на 8 марта и не только.
В организации уверяют, что активное участие в общественно-политической жизни страны и недавние беспредельные обыски у братьев Ходаковских - напрямую связанные процессы.
"Кто-то в высоких кабинетах явно раздражен тем, что мы мешаем им банально зарабатывать на различных махинациях и аморальных действиях против украинского народа", - заявили в ТиП.
***
Facebook-страница "Традиции и Порядка" https://m.facebook.com/traditionorder/
Facebook-страница Богдана Ходаковского https://www.facebook.com/bohdan.khodakovsky
Телеграм-канал "Традиции и Порядка" https://t.me/tradition_and_order
Телеграм-канал Богдана Ходаковского https://t.me/BKhodakovsky
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ведь он ещё не преступник а его так жестоко унизили ,ворвались в дом вce перевернули верх дном смахивает на беспредел,
делатьлатать бородатый анекдот об неуловимом индейце Джо на наш, украинский лад, то история с преследованием этого чувака, с ярко выраженными агентурными повадками российского шпиона, - анекдот о Ходаковском может выглядеть приблизительно так:
- Что могли искать агенты фсб/сбу в чулане и столах Ходоковского средь парашютов и поддельных документов?
- Они создавали его в политике, как
говноличность!