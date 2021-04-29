РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11630 посетителей онлайн
Новости
3 708 19

Лидер организации "Традиция и Порядок" Богдан Ходаковский заявил о политических преследованиях

Лидер организации

В среду 28 апреля был проведен обыск в квартире лидера консервативного движения "Традиция и Порядок" Богдана Ходаковского. Ранее те же действия были проведены в доме брата Богдана Ходаковского - Петра.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил сам Ходаковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам лидера ТиП поведение полиции, как и сам факт неожиданного и агрессивного внимания к нему со стороны МВД свидетельствуют о новой волне "закручивания гаек" нынешней власти против представителей патриотических организаций и движений.

"Подозрение, с которым ко мне пришли в гости полицейские больше похоже на анекдот, чем на документ. В ходе обыска они сами не знали, что ищут. Они просто переворачивали все в квартире и старались устроить максимальный беспорядок. Складывалось стойкое впечатление, что это не следственные действия, а цирк с плохими клоунами. Я абсолютно убеждён, что таким образом мне пробывали намекнуть, что нужно вести себя потише на политической арене", - сообщил после обыска Ходаковский.

Ходаковский убежден, что причиной обысков явлется политическая деятельность "Традиции и Порядка", а сам факт уголовного преследования назвал давлением на организацию.

Напомним, только за последние полгода движение "Традиция и Порядок" отметились в таких громких акциях, как судебный процесс за клевету против омбудсмена Денисовой, защита местных жителей от титушок с ОПЗЖ на улице Ямской в Киеве, протест против мошенников с ТРЦ "Гулливер", антифеминистическая акция на 8 марта и не только.

В организации уверяют, что активное участие в общественно-политической жизни страны и недавние беспредельные обыски у братьев Ходаковских - напрямую связанные процессы.

"Кто-то в высоких кабинетах явно раздражен тем, что мы мешаем им банально зарабатывать на различных махинациях и аморальных действиях против украинского народа", - заявили в ТиП.

***

Facebook-страница "Традиции и Порядка" https://m.facebook.com/traditionorder/

Facebook-страница Богдана Ходаковского https://www.facebook.com/bohdan.khodakovsky

Телеграм-канал "Традиции и Порядка" https://t.me/tradition_and_order

Телеграм-канал Богдана Ходаковского https://t.me/BKhodakovsky

Автор: 

Ходаковский Богдан (1) Традиция и Порядок (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
А шуфрич з портретом жукова в раді це видно патріотично! ну за кандидата дрочильних наук ківу з партретом дєда двічі убитого Бандерівцями мовчу.

Лидер организации "Традиция и Порядок" Богдан Ходаковский заявил о политических преследованиях - Цензор.НЕТ 5897
показать весь комментарий
29.04.2021 21:14
+3
А счастье так и сквозит со всех щелей - обыск, пиар!
показать весь комментарий
29.04.2021 21:15
+3
це той самий традиція і порядок яке створив льовочкін.
показать весь комментарий
29.04.2021 21:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ходаковский -командир бригады в ордло не родственник?
показать весь комментарий
29.04.2021 21:13 Ответить
А шуфрич з портретом жукова в раді це видно патріотично! ну за кандидата дрочильних наук ківу з партретом дєда двічі убитого Бандерівцями мовчу.

Лидер организации "Традиция и Порядок" Богдан Ходаковский заявил о политических преследованиях - Цензор.НЕТ 5897
показать весь комментарий
29.04.2021 21:14 Ответить
красноперые сявки помоешные, отрабатывают...)))..ф топку всех н ах!
показать весь комментарий
29.04.2021 21:20 Ответить
А настоящего дида шуфричу неудобно показывать? Кто там такой? Видно трижды сиделец?
показать весь комментарий
30.04.2021 03:38 Ответить
А счастье так и сквозит со всех щелей - обыск, пиар!
показать весь комментарий
29.04.2021 21:15 Ответить
Меня тоже интересует, когда этот молодой и красивый в патриоты покрасился?
показать весь комментарий
29.04.2021 22:26 Ответить
це той самий традиція і порядок яке створив льовочкін.
показать весь комментарий
29.04.2021 21:34 Ответить
Це ті які не вилазили з медведчуківських помийок, де постійно казали про "зовнішнє управління".
показать весь комментарий
29.04.2021 21:49 Ответить
хуже не будет (с)
показать весь комментарий
29.04.2021 21:24 Ответить
Нет это тот кто ведёт войну с бабами!
показать весь комментарий
29.04.2021 21:25 Ответить
Кошмар геев и феминисток?
показать весь комментарий
29.04.2021 21:26 Ответить
Это у него автоматически патриотизмом называется.
показать весь комментарий
29.04.2021 22:27 Ответить
А разе он не гомик? Судя по повадкам 100%
показать весь комментарий
29.04.2021 23:17 Ответить
Лідер організації "Традиція і Порядок" Богдан Ходаковський заявив про політичні переслідування - Цензор.НЕТ 9239
показать весь комментарий
29.04.2021 21:26 Ответить
А когда будет закон чтоб все во время обыска было положено на место!
Ведь он ещё не преступник а его так жестоко унизили ,ворвались в дом вce перевернули верх дном смахивает на беспредел,
показать весь комментарий
29.04.2021 21:36 Ответить
Только вот "политическое преследование" к этому отношения не имеет. Пиар чистой воды.
показать весь комментарий
29.04.2021 21:53 Ответить
Чому пан Богдан Ходаковский не хоче сказати що було в ордері на обшук?
показать весь комментарий
29.04.2021 22:17 Ответить
Если переделатьлатать бородатый анекдот об неуловимом индейце Джо на наш, украинский лад, то история с преследованием этого чувака, с ярко выраженными агентурными повадками российского шпиона, - анекдот о Ходаковском может выглядеть приблизительно так:
- Что могли искать агенты фсб/сбу в чулане и столах Ходоковского средь парашютов и поддельных документов?
- Они создавали его в политике, как говноличность!
показать весь комментарий
30.04.2021 05:50 Ответить
 
 