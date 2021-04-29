Лидер организации "Традиция и Порядок" Богдан Ходаковский заявил о политических преследованиях

В среду 28 апреля был проведен обыск в квартире лидера консервативного движения "Традиция и Порядок" Богдана Ходаковского. Ранее те же действия были проведены в доме брата Богдана Ходаковского - Петра.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил сам Ходаковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам лидера ТиП поведение полиции, как и сам факт неожиданного и агрессивного внимания к нему со стороны МВД свидетельствуют о новой волне "закручивания гаек" нынешней власти против представителей патриотических организаций и движений.

"Подозрение, с которым ко мне пришли в гости полицейские больше похоже на анекдот, чем на документ. В ходе обыска они сами не знали, что ищут. Они просто переворачивали все в квартире и старались устроить максимальный беспорядок. Складывалось стойкое впечатление, что это не следственные действия, а цирк с плохими клоунами. Я абсолютно убеждён, что таким образом мне пробывали намекнуть, что нужно вести себя потише на политической арене", - сообщил после обыска Ходаковский.

Ходаковский убежден, что причиной обысков явлется политическая деятельность "Традиции и Порядка", а сам факт уголовного преследования назвал давлением на организацию.

Напомним, только за последние полгода движение "Традиция и Порядок" отметились в таких громких акциях, как судебный процесс за клевету против омбудсмена Денисовой, защита местных жителей от титушок с ОПЗЖ на улице Ямской в Киеве, протест против мошенников с ТРЦ "Гулливер", антифеминистическая акция на 8 марта и не только.

В организации уверяют, что активное участие в общественно-политической жизни страны и недавние беспредельные обыски у братьев Ходаковских - напрямую связанные процессы.

"Кто-то в высоких кабинетах явно раздражен тем, что мы мешаем им банально зарабатывать на различных махинациях и аморальных действиях против украинского народа", - заявили в ТиП.

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