УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11675 відвідувачів онлайн
Новини
3 708 19

Лідер організації "Традиція і Порядок" Богдан Ходаковський заявив про політичні переслідування

Лідер організації

В середу 28 квітня було проведено обшук в квартирі лідера консервативного руху "Традиція і Порядок" Богдана Ходаковського. Раніше ті ж дії були проведені в будинку брата Богдана Ходаковського - Петра.

Про це сьогодні на пресконференції повідомив сам Ходаковський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами лідера ТіП поведінка поліції, як і сам факт несподіваної та агресивної уваги до нього з боку МВС, свідчать про нову хвилю "закручування гайок" нинішньої влади проти представників патріотичних організацій і рухів.

"Підозра, з якою до мене прийшли в гості поліцейські, більше схожа на анекдот, ніж на документ. Під час обшуку вони самі не знали, що шукають. Вони просто перевертали все в квартирі і намагалися влаштувати максимальний безлад. Складалося стійке враження, що це не слідчі дії, а цирк з поганими клоунами. Я абсолютно переконаний, що таким чином мені намагалися натякнути, що потрібно вести себе тихіше на політичній арені", - повідомив після обшуку Ходаковський.

Ходаковський переконаний, що причиною обшуків є політична діяльність "Традиції і Порядку", а сам факт кримінального переслідування назвав тиском на організацію.

Нагадаємо, тільки за останні пів року рух "Традиція і Порядок" відзначився в таких гучних акціях як судовий процес за наклеп проти омбудсмена Денисової, захист місцевих жителів від тітушок з ОПЗЖ на вулиці Ямській в Києві, протест проти шахраїв з ТРЦ "Гулівер", антифеміністична акція на 8 березня і не тільки. В організації запевняють, що активна участь в суспільно-політичному житті держави і недавні свавільні обшуки у братів Ходаківських - безпосередньо пов'язані процеси. "Хтось у високих кабінетах дуже роздратований тим, що ми заважаємо їм банально заробляти на різних махінаціях і аморальних діях проти українського народу", - заявили в ТіП.

***

Facebook-сторінка "Традиції і Порядку" https://m.facebook.com/traditionorder/

Facebook-сторінка Богдана Ходаковського https://www.facebook.com/bohdan.khodakovsky

Телеграм-канал "Традиції і Порядку" https://t.me/tradition_and_order

Телеграм-канал Богдана Ходаковського https://t.me/BKhodakovsky

Ходаковський Богдан (1) Традиція і Порядок (5)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
А шуфрич з портретом жукова в раді це видно патріотично! ну за кандидата дрочильних наук ківу з партретом дєда двічі убитого Бандерівцями мовчу.

Лидер организации "Традиция и Порядок" Богдан Ходаковский заявил о политических преследованиях - Цензор.НЕТ 5897
показати весь коментар
29.04.2021 21:14
+3
А счастье так и сквозит со всех щелей - обыск, пиар!
показати весь коментар
29.04.2021 21:15
+3
це той самий традиція і порядок яке створив льовочкін.
показати весь коментар
29.04.2021 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ходаковский -командир бригады в ордло не родственник?
показати весь коментар
29.04.2021 21:13 Відповісти
А шуфрич з портретом жукова в раді це видно патріотично! ну за кандидата дрочильних наук ківу з партретом дєда двічі убитого Бандерівцями мовчу.

Лидер организации "Традиция и Порядок" Богдан Ходаковский заявил о политических преследованиях - Цензор.НЕТ 5897
показати весь коментар
29.04.2021 21:14 Відповісти
красноперые сявки помоешные, отрабатывают...)))..ф топку всех н ах!
показати весь коментар
29.04.2021 21:20 Відповісти
А настоящего дида шуфричу неудобно показывать? Кто там такой? Видно трижды сиделец?
показати весь коментар
30.04.2021 03:38 Відповісти
А счастье так и сквозит со всех щелей - обыск, пиар!
показати весь коментар
29.04.2021 21:15 Відповісти
Меня тоже интересует, когда этот молодой и красивый в патриоты покрасился?
показати весь коментар
29.04.2021 22:26 Відповісти
це той самий традиція і порядок яке створив льовочкін.
показати весь коментар
29.04.2021 21:34 Відповісти
Це ті які не вилазили з медведчуківських помийок, де постійно казали про "зовнішнє управління".
показати весь коментар
29.04.2021 21:49 Відповісти
хуже не будет (с)
показати весь коментар
29.04.2021 21:24 Відповісти
Нет это тот кто ведёт войну с бабами!
показати весь коментар
29.04.2021 21:25 Відповісти
Кошмар геев и феминисток?
показати весь коментар
29.04.2021 21:26 Відповісти
Это у него автоматически патриотизмом называется.
показати весь коментар
29.04.2021 22:27 Відповісти
А разе он не гомик? Судя по повадкам 100%
показати весь коментар
29.04.2021 23:17 Відповісти
Лідер організації "Традиція і Порядок" Богдан Ходаковський заявив про політичні переслідування - Цензор.НЕТ 9239
показати весь коментар
29.04.2021 21:26 Відповісти
А когда будет закон чтоб все во время обыска было положено на место!
Ведь он ещё не преступник а его так жестоко унизили ,ворвались в дом вce перевернули верх дном смахивает на беспредел,
показати весь коментар
29.04.2021 21:36 Відповісти
Только вот "политическое преследование" к этому отношения не имеет. Пиар чистой воды.
показати весь коментар
29.04.2021 21:53 Відповісти
Чому пан Богдан Ходаковский не хоче сказати що було в ордері на обшук?
показати весь коментар
29.04.2021 22:17 Відповісти
Если переделатьлатать бородатый анекдот об неуловимом индейце Джо на наш, украинский лад, то история с преследованием этого чувака, с ярко выраженными агентурными повадками российского шпиона, - анекдот о Ходаковском может выглядеть приблизительно так:
- Что могли искать агенты фсб/сбу в чулане и столах Ходоковского средь парашютов и поддельных документов?
- Они создавали его в политике, как говноличность!
показати весь коментар
30.04.2021 05:50 Відповісти
 
 