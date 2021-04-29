Лідер організації "Традиція і Порядок" Богдан Ходаковський заявив про політичні переслідування

В середу 28 квітня було проведено обшук в квартирі лідера консервативного руху "Традиція і Порядок" Богдана Ходаковського. Раніше ті ж дії були проведені в будинку брата Богдана Ходаковського - Петра.

Про це сьогодні на пресконференції повідомив сам Ходаковський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами лідера ТіП поведінка поліції, як і сам факт несподіваної та агресивної уваги до нього з боку МВС, свідчать про нову хвилю "закручування гайок" нинішньої влади проти представників патріотичних організацій і рухів.

"Підозра, з якою до мене прийшли в гості поліцейські, більше схожа на анекдот, ніж на документ. Під час обшуку вони самі не знали, що шукають. Вони просто перевертали все в квартирі і намагалися влаштувати максимальний безлад. Складалося стійке враження, що це не слідчі дії, а цирк з поганими клоунами. Я абсолютно переконаний, що таким чином мені намагалися натякнути, що потрібно вести себе тихіше на політичній арені", - повідомив після обшуку Ходаковський.

Ходаковський переконаний, що причиною обшуків є політична діяльність "Традиції і Порядку", а сам факт кримінального переслідування назвав тиском на організацію.

Нагадаємо, тільки за останні пів року рух "Традиція і Порядок" відзначився в таких гучних акціях як судовий процес за наклеп проти омбудсмена Денисової, захист місцевих жителів від тітушок з ОПЗЖ на вулиці Ямській в Києві, протест проти шахраїв з ТРЦ "Гулівер", антифеміністична акція на 8 березня і не тільки. В організації запевняють, що активна участь в суспільно-політичному житті держави і недавні свавільні обшуки у братів Ходаківських - безпосередньо пов'язані процеси. "Хтось у високих кабінетах дуже роздратований тим, що ми заважаємо їм банально заробляти на різних махінаціях і аморальних діях проти українського народу", - заявили в ТіП.

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