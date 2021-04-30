РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8247 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 800 3

США наблюдают лишь частичный отвод войск РФ от границ Украины, - Блинкен

США наблюдают лишь частичный отвод войск РФ от границ Украины, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты наблюдают отвода лишь некоторых российских сил от украинской границы, переброшенных туда в течение последнего месяца.

Об этом он заявил в интервью в программе "60 минут" на канале CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На границе с Украиной сосредоточено больше (российских. - Ред.) сил, чем когда-либо после 2014 года, когда Россия действительно вторглась (в Украину. - Ред.)", - отметил в интервью госсекретарь США.

Отвечая на вопрос ведущей, каковы намерения Путина, Блинкен отметил, что четко об этом сказать нельзя.

"Существует много вещей, которые он (Путин. - Ред.) мог сделать или решил не делать", - отметил глава Госдепартамента США.

По его словам США наблюдают, что "за последние несколько дней, очевидно, (Кремлем. - Ред.) было принято решение отвести некоторые силы, и мы видим, что некоторые из них фактически начали выводиться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напряжение на границе с Украиной было изрядное и по-прежнему остается выше нормы, - Песков

Кроме того, Блинкен подтвердил, что собирается посетить с визитом Украину на следующей неделе.

Как сообщалось, о возможном визите госсекретаря США в Украину стало известно в начале этой недели. Ожидается, что главный американский дипломат проведет встречи с украинским руководством в Киеве на фоне подготовки встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Это станет четким месседжем, что Вашингтон поддерживает Украину и ценит её как союзника.

армия РФ (20022) путин владимир (31700) россия (96568) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США наблюдают лишь частичный отвод войск РФ от границ Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5921
показать весь комментарий
30.04.2021 08:29 Ответить
США спостерігають лише часткове відведення військ РФ від кордонів України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1553
показать весь комментарий
30.04.2021 08:40 Ответить
так пуйлом и было задумано - чему тут удивляться ?
и главное, чего вдруг пуйлу стало можно верить ?
показать весь комментарий
30.04.2021 10:10 Ответить
 
 