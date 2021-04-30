США наблюдают лишь частичный отвод войск РФ от границ Украины, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты наблюдают отвода лишь некоторых российских сил от украинской границы, переброшенных туда в течение последнего месяца.

Об этом он заявил в интервью в программе "60 минут" на канале CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На границе с Украиной сосредоточено больше (российских. - Ред.) сил, чем когда-либо после 2014 года, когда Россия действительно вторглась (в Украину. - Ред.)", - отметил в интервью госсекретарь США.

Отвечая на вопрос ведущей, каковы намерения Путина, Блинкен отметил, что четко об этом сказать нельзя.

"Существует много вещей, которые он (Путин. - Ред.) мог сделать или решил не делать", - отметил глава Госдепартамента США.

По его словам США наблюдают, что "за последние несколько дней, очевидно, (Кремлем. - Ред.) было принято решение отвести некоторые силы, и мы видим, что некоторые из них фактически начали выводиться".

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Кроме того, Блинкен подтвердил, что собирается посетить с визитом Украину на следующей неделе.

Как сообщалось, о возможном визите госсекретаря США в Украину стало известно в начале этой недели. Ожидается, что главный американский дипломат проведет встречи с украинским руководством в Киеве на фоне подготовки встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Это станет четким месседжем, что Вашингтон поддерживает Украину и ценит её как союзника.