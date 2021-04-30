В Мариуполе 1002 кислородные койки, обеспечены все пациенты, - главврач

Медицинские учреждения города сейчас заполнены менее чем на 60%.

В Украине сейчас 10 регионов находятся в "красной" эпидемиологической зоне из-за ситуации с COVID-19. Во многих городах больницы переполнены больными, волонтеры жалуются – не хватает ни рук, ни оборудования. А главное, до сих пор в дефиците одно из основных средств спасения пациентов – кислород.

Впрочем, в некоторых регионах ситуация относительно стабильная. Так, в Мариуполе местные больницы полностью обеспечены кислородом благодаря Меткомбинату имени Ильича. Также при поддержке группы "Метинвест" в городе дополнительно обустроили более 700 койко-мест с кислородными точками.

"Кроме кислорода, нам компания "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова очень помогают с приобретением и дарят аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты", – отмечает руководитель Мариупольской городской больницы №9 Александр Железняк.

Известно, что за время пандемии инвестиции компании "Метинвест" в преодоление COVID-19 в Мариуполе уже превысили 70 млн грн. Как результат, говорят врачи, – медицинские учреждения города заполнены менее чем на 60%.

"Сейчас в нашем городе есть 1002 кислородных койки. Каждая кислородная точка подведена абсолютно к каждому пациенту, они функционируют непрерывно, с учетом того, что в каждой больнице установлены криобочки... Это большое подспорье, потому что сейчас это, наверное, самый важный аспект в лечении пациентов с коронавирусом", – отмечает директор ЦПМСП №2 Евгений Матвеев.