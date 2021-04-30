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У Маріуполі 1002 кисневі ліжка, забезпечені всі пацієнти, - головлікар

У Маріуполі 1002 кисневі ліжка, забезпечені всі пацієнти, - головлікар

Медичні заклади міста нині заповнені менш ніж на 60%.

В Україні зараз 10 регіонів перебувають у "червоній" епідеміологічній зоні через ситуацію з COVID-19. У багатьох містах лікарні переповнені хворими, волонтери скаржаться - не вистачає ні рук, ні обладнання. А головне - досі в дефіциті один з основних засобів порятунку пацієнтів - кисень.

Утім у деяких регіонах ситуація відносно стабільна. Так, у Маріуполі місцеві лікарні повністю забезпечені киснем завдяки Меткомбінату імені Ілліча. Також за підтримки групи "Метінвест" у місті додатково облаштували понад 700 ліжко-місць з кисневими точками.

"Крім кисню, нам компанія "Метінвест" і Фонд Ріната Ахметова дуже допомагають з придбанням і дарують апарати штучної вентиляції легенів, засоби індивідуального захисту", – зазначає керівник Маріупольської міської лікарні №9 Олександр Железняк.

Відомо, що за час пандемії інвестиції компанії "Метінвест" у подолання COVID-19 у Маріуполі вже перевищили 70 млн грн. Як результат, кажуть лікарі, – медичні заклади міста заповнені менш ніж на 60%.

"Нині в нашому місті є 1002 кисневі ліжка. Кожна киснева точка підведена абсолютно до кожного пацієнта, вони функціонують безперервно, з урахуванням того, що в кожній лікарні встановлені кріобочки... Це велика підмога, бо наразі це, напевно, найважливіший аспект у лікуванні пацієнтів з коронавірусом", – наголошує директор ЦПМСД №2 Євген Матвєєв.

Автор: 

Маріуполь (3225) Метінвест (925) кисень (71)


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Порошенко з командою їздить Україною,роздає кисневі концентратори,засоби захисту,продуктові набори,але про це знатиме рівно та частина населення,що дивиться його телеканали.Тобто,-кілька відсотків.
Й настільки ж більше знатимуть про Ахмєта-благодійника,наскільки більша аудиторія його телеканалів (а це вже двозначна цифра).
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30.04.2021 11:33 Відповісти
Так у нас на подавляющем большинстве "скорых"- надпись, бросающаяся в глаза: "Подарок Фонда Рината Ахметова". Чтобы не забывали.
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30.04.2021 11:38 Відповісти
 
 