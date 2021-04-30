У Маріуполі 1002 кисневі ліжка, забезпечені всі пацієнти, - головлікар

Медичні заклади міста нині заповнені менш ніж на 60%.

В Україні зараз 10 регіонів перебувають у "червоній" епідеміологічній зоні через ситуацію з COVID-19. У багатьох містах лікарні переповнені хворими, волонтери скаржаться - не вистачає ні рук, ні обладнання. А головне - досі в дефіциті один з основних засобів порятунку пацієнтів - кисень.

Утім у деяких регіонах ситуація відносно стабільна. Так, у Маріуполі місцеві лікарні повністю забезпечені киснем завдяки Меткомбінату імені Ілліча. Також за підтримки групи "Метінвест" у місті додатково облаштували понад 700 ліжко-місць з кисневими точками.

"Крім кисню, нам компанія "Метінвест" і Фонд Ріната Ахметова дуже допомагають з придбанням і дарують апарати штучної вентиляції легенів, засоби індивідуального захисту", – зазначає керівник Маріупольської міської лікарні №9 Олександр Железняк.

Відомо, що за час пандемії інвестиції компанії "Метінвест" у подолання COVID-19 у Маріуполі вже перевищили 70 млн грн. Як результат, кажуть лікарі, – медичні заклади міста заповнені менш ніж на 60%.

"Нині в нашому місті є 1002 кисневі ліжка. Кожна киснева точка підведена абсолютно до кожного пацієнта, вони функціонують безперервно, з урахуванням того, що в кожній лікарні встановлені кріобочки... Це велика підмога, бо наразі це, напевно, найважливіший аспект у лікуванні пацієнтів з коронавірусом", – наголошує директор ЦПМСД №2 Євген Матвєєв.