Шимкив назвал условия, при которых Украина сможет наладить производство вакцин

Украина может производить собственные вакцины, в том числе от Covid-19, при условии законодательного урегулирования этого вопроса.

Об этом в интервью исполнительному директору Европейской Бизнес Ассоциации Анне Деревянко заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он отметил, что производство вакцин — это биологическое производство, для которого необходимо построить отдельно стоящее здание с инфраструктурой, полностью соответствующей международным стандартам GMP.

"Когда я слышу заявления некоторых фармпроизводителей, что можно начать производство вакцины едва не завтра, они вызывают у меня сомнения. Невозможно начать производство вакцины "завтра", поскольку это биологическое производство. Это работа с вирусами. Вакцину невозможно разрабатывать и производить в том же здании, что и производство лекарств. Стандарты GMP запрещают это делать, из-за риска контаминации - перекрестного загрязнения сырья и готовой продукции при производстве ", - отметил Шимкив.

Он рассказал, что "Дарница" еще в 2018-2019 годах изучала вопрос производства вакцин, и анализировала опыт иностранных фармацевтических компаний. Выяснилось, что во всех развитых странах главным заказчиком вакцин является государство.

"Бизнес вакцин отличается от бизнеса лекарств. Если таблетку пациент принимает много раз, то вакцина — это часто один укол. Поэтому вопрос сбыта является ключевым. Во всех развитых странах первым и главным покупателем вакцин у отечественных предприятий является государство. Государство гарантирует выкуп, соответственно, инвесторы заходят и инвестируют. Если посмотреть на Францию, Германию, Великобританию, США - эти страны обладают собственным производством вакцин, а государство является их главным заказчиком", - добавил председатель совета директоров Darnitsa Group.

Шимкив отметил, что для производства вакцин в Украине должны быть приняты соответствующие изменения в законодательство, чтобы дать гарантии фармпроизводителям и инвесторам по закупкам.

"Без сомнения, Украине нужны собственные вакцины. И украинская фарма способна организовать их производство. По приблизительной оценке, инвестиции в такой проект составляют 10-15 миллионов долларов США, а его продолжительность - около 2,5 лет. Но вопрос в дальнейшей реализации вакцины. На тендерной основе украинские производители должны будут с небольшими объемами выпуска конкурировать с мировыми фармгигантами, которые производят миллионы доз вакцины, имеют сильные позиции на глобальном рынке и развитую индустрию сбыта. Поэтому в свое время я предлагал принять закон о привлечении инвестиций в создание вакцин. Кроме того, государство должно дать гарантии выкупа определенных объемов. Это сделает прогнозируемым вопрос возврата инвестиций и даст гарантии инвесторам. Только тогда Украина будет иметь правильную инвестиционную историю и вакцинную независимость в долгосрочной перспективе", - подытожил Шимкив.