УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10264 відвідувача онлайн
Новини
3 123 5

Шимків назвав умови, за яких Україна зможе налагодити виробництво вакцин

Шимків назвав умови, за яких Україна зможе налагодити виробництво вакцин

Україна може виробляти власні вакцини, у тому числі від Covid-19, за умови законодавчого врегулювання цього питання.

Про це в інтерв'ю виконавчому директору Європейської Бізнес-Асоціації Ганні Дерев'янко заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він наголосив, що виробництво вакцин - це біологічне виробництво, для якого необхідно побудувати окремо розташовану будівлю з інфраструктурою, що повністю відповідатиме міжнародним стандартам GMP.

"Коли я чую заяви деяких фармвиробників, що можна почати виробництво вакцини ледь не завтра, вони викликають у мене сумніви. Неможливо розпочати виробництво вакцини "завтра", оскільки це біологічне виробництво. Це робота з вірусами. Вакцину неможливо розробляти і виробляти в тій же будівлі, що й виробництво ліків. Стандарти GMP забороняють це робити, через ризик контамінації – перехресне забруднення сировини і готової продукції під час виробництва", - зазначив Шимків.

Він розповів, що "Дарниця" ще у 2018-2019 роках вивчала питання виробництва вакцин, і аналізувала досвід іноземних фармацевтичних компаній. З'ясувалося, що у всіх розвинутих країнах головним замовником вакцин є держава.

"Бізнес вакцин відрізняється від бізнесу ліків. Якщо пігулку пацієнт приймає багато разів, то вакцина – це часто один укол. Тому питання збуту є ключовим. У всіх розвинених країнах першим і головним покупцем вакцин у вітчизняних підприємств є держава. Держава гарантує викуп, відповідно, інвестори заходять і інвестують. Якщо подивитись на Францію, Німеччину, Великобританію, США - ці країни володіють власним виробництвом вакцин, а держава є їх головним замовником", - додав голова ради директорів Darnitsa Group.

Шимків наголосив, що для виробництва вакцин в Україні повинні бути прийняті відповідні зміни до законодавства, щоб дати гарантії фармвиробникам і інвесторам щодо закупівель.

"Без сумніву, Україні потрібні власні вакцини. І українська фарма здатна організувати їх виробництво. За приблизною оцінкою інвестиції в такий проєкт становлять 10-15 мільйонів доларів США, а його тривалість – близько 2,5 років. Але питання в подальшій реалізації вакцини. На тендерних засадах українські виробники повинні будуть з невеликими об'ємами випуску конкурувати зі світовими фармгігантами, які виробляють мільйони доз вакцини, мають сильні позиції на глобальному ринку та розвинену індустрію збуту. Тому свого часу я пропонував прийняти закон про залучення інвестицій у створення вакцин. Крім того, держава повинна дати гарантії викупу певних об'ємів. Це зробить прогнозованим питання повернення інвестицій і дасть гарантії інвесторам. Лише тоді Україна матиме правильну інвестиційну історію і вакцинну незалежність у довгостроковій перспективі", - підсумував Шимків.

Автор: 

вакцина (4419) Шимків Дмитро (106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бюрократ проклятый как же в других бедных странах быстро наладили производство вакцын
показати весь коментар
30.04.2021 15:55 Відповісти
10-15 мільйонів доларів це взагалі не сума. Олігархи могли скинутись і виділити кожен по 100-200 млн доларів на подолання коронавірусу в Україні. Але олігархи не дали нічого, порошенко в складчину з волонтерами купляє кисневі концентратори, замість того щоб побудувати завод з виробництва цих концентраторів - ідіот! Ми маємо констатувати що олігархи це гнила частина українського суспільства, яка заважає нашому розвитку і має бути усунута в найкоротший термін найрадикальнішим способом.
показати весь коментар
30.04.2021 19:02 Відповісти
А Одесский завод бакпрепаратов?
показати весь коментар
30.04.2021 17:23 Відповісти
Дмитро Шимків ніде "яйця не зігрів", ні у владі, ні у бізнесі...

Здавалося б, візьми за основу будівлю з інфраструктурою, що повністю відповідатиме міжнародним стандартам GMPі виробляй...
Ні він ще хоче ще й ГАРАНТІЙ від уряду, що вироблену він вакцину закупить.,.
А якщо твоя вакщина буде не дієвою, то уряд також має її закупити?
показати весь коментар
30.04.2021 18:36 Відповісти
А что если какому-нибудь Пффайзеру предложить построить завод и освободить его от налогов на 10 лет?
показати весь коментар
30.04.2021 19:37 Відповісти
 
 