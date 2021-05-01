Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка

Повышением налогов власть уничтожит бизнес и спровоцирует тотальный рост цен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Украины Олег Синютка в эфире телеканала "Украина 24".

"То, что власть сегодня эксплуатирует предпринимателей, которые в условиях карантина, локдаунов и так находятся в очень неприятной и непростой ситуации - это очень странно", - сказал Синютка.

По его словам, повышением налогов власть уничтожит бизнес, который и так пострадал из-за карантинных ограничений, что является недопустимым. Он также подчеркнул: все страны Европы сейчас пытаются помочь бизнесу, и предлагают различные программы поддержки и прямые дотации.

Депутат также отметил: такая политика отечественной власти негативно скажется не только на бизнесе, но и обычных гражданах, страдающих от тотального роста цен.

"Что касается вообще ситуации, которая есть в экономике Украины, то по моему мнению, это чувствуют не только экономисты, это чувствуют все люди, которые живут. Потому что все цены на сегодняшний момент растут", - сказал Синютка.

Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что власти должны предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что инициатива властей по повышению налогов приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.