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Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка

Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка

Повышением налогов власть уничтожит бизнес и спровоцирует тотальный рост цен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Украины Олег Синютка  в эфире телеканала "Украина 24".

"То, что власть сегодня эксплуатирует предпринимателей, которые в условиях карантина, локдаунов и так находятся в очень неприятной и непростой ситуации - это очень странно", - сказал Синютка.

По его словам, повышением налогов власть уничтожит бизнес, который и так пострадал из-за карантинных ограничений, что является недопустимым. Он также подчеркнул: все страны Европы сейчас пытаются помочь бизнесу, и предлагают различные программы поддержки и прямые дотации.

Депутат также отметил: такая политика отечественной власти негативно скажется не только на бизнесе, но и обычных гражданах, страдающих от тотального роста цен.

"Что касается вообще ситуации, которая есть в экономике Украины, то по моему мнению, это чувствуют не только экономисты, это чувствуют все люди, которые живут. Потому что все цены на сегодняшний момент растут", - сказал Синютка.

Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что власти должны предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что инициатива властей по повышению налогов приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.

налоги (3238) Синютка Олег (66)


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Топ комментарии
+16
А шо вы хотели? вiслючье кодло для сотворения хаоса во власть и двигали, чтоб потом на его плечах затолкать ОПЗЖ.
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01.05.2021 18:19
+9
главное, чтобы судейские жрали в три хари, лохи пососут лапу
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01.05.2021 18:23
+5
Щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше годувати і більше доїти. )
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01.05.2021 18:25
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А шо вы хотели? вiслючье кодло для сотворения хаоса во власть и двигали, чтоб потом на его плечах затолкать ОПЗЖ.
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01.05.2021 18:19 Ответить
От скотиняки. Плаатять наййменші податки ив Європі, і їм ще багато.
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01.05.2021 18:57 Ответить
А чому Синютка досі не в тюрмі разом зі своїм подєльником порошенком за сміттєву блокаду Львова?
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02.05.2021 02:44 Ответить
главное, чтобы судейские жрали в три хари, лохи пососут лапу
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01.05.2021 18:23 Ответить
Щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше годувати і більше доїти. )
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01.05.2021 18:25 Ответить
Ви описали один з варіантів, для дурноватого народу.

Є більш вигідний, для ІлІти - за бакс купив, за три продав, на ці 2 прОценти і живу!
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01.05.2021 18:38 Ответить
Пашиш на Рижого ?Ніяк Рижий не нажерешься?
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01.05.2021 19:00 Ответить
Хто такий Рижий? Твій сутенер?
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01.05.2021 23:02 Ответить
Так зебилы дорвались до власти с одной целью - "прибарахлится". Зачем им проблемы лохов, которые платят налоги в Украине?!
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01.05.2021 18:27 Ответить
Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка - Цензор.НЕТ 4879Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка - Цензор.НЕТ 3088
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01.05.2021 18:27 Ответить
Так їм, довбням, і треба! Всім зевбойобам треба "поліпшити" життя - більше податки, більше комуналка, затримки та зменшення пенсійних та інших соціальних виплат. Наріт мусить відповісти за свій вибір.
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01.05.2021 18:27 Ответить
Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка - Цензор.НЕТ 3373 Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка - Цензор.НЕТ 3424
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01.05.2021 18:29 Ответить
Підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні, - Синютка - Цензор.НЕТ 2356
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01.05.2021 18:42 Ответить
Беня сказал: Дефолт! -- значит в морг...
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01.05.2021 18:32 Ответить
Та погоди ты дефолт. Еще земелька не продана, еще АЭС и водоканалы не проданы, еще тарифы есть куда повышать, еще ОВГЗ можно подпечатать...
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01.05.2021 18:44 Ответить
Та всё уже давно продано! -- лишь слегка недооформлено...
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01.05.2021 18:52 Ответить
Ты за наши немецкие налоги украинцам? Я, да жить будут по мостиком.
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01.05.2021 18:52 Ответить
Ты реально платишь немецкие налоги? Где?
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01.05.2021 18:54 Ответить
В немецкую страховку. И не хочу чтобы хоть сентик доставался бомжитским странам евросоюза.
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01.05.2021 22:03 Ответить
Фопов на гиляку?
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01.05.2021 18:37 Ответить
Последние Предиденты Украины из одной синагоги. Именно она и рулит в партнерстве с ВВХ.
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01.05.2021 18:37 Ответить
Хто вам заважає стати президентом? Голосуйте за себе, а не за усяких ЗЕбілів. Вам заважають евреї? То йдіть у владу, стане менше еврехв, але чи стане менше дурнів?
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01.05.2021 18:45 Ответить
если бы все хохлы были такими украинцами, как еврей Портников, мы бы жили совсем в другой стране.
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01.05.2021 19:37 Ответить
а кому, кому повышают налоги???))) ахметову, который изобрел железную руду и тд или порошенко, который изобрел какао-порошок...этого никак низя, а то увезут свои открытия в россию, китая или сша...тогда наплачетесь)))
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01.05.2021 18:46 Ответить
Суперекономісти, на чолі з ГАРАНТОМ, ще не дочитали розділ світової економіки що до середнього класу суспільства!!!
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01.05.2021 18:57 Ответить
Глупость какая! У них и близко нет цели действовать в интересах народа и Украины.
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01.05.2021 19:25 Ответить
зє-імітаторів влади лякає лише підсрачник. Він можливий лише внаслідок Майдану. Поки війна Майдану не буде. Висновок: розпил буде тривати до виборів. Далі буде хз...
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01.05.2021 19:07 Ответить
Что повысили?
Какой налог?
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01.05.2021 19:07 Ответить
Если импичмент не проведём, никакие выборы уже Украине не помогут.
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01.05.2021 19:18 Ответить
Так і є. Якщо ціни досягнуть рівня, коли полякам буде вигідно возити сільхозпродукти в Україну - то вони стануть возити. Тоді інфляція настане не лише для продуктів, а й для гривні.
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01.05.2021 20:22 Ответить
Это цель власти ещё с овоща, очень сильно ударил по украинскому бизнесу барыга порошенко, а теперь этим занят зеленский. У власти в Украине неукраинская власть - вот в чём ответ.
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01.05.2021 20:30 Ответить
Ошибаешься. За власть проголосовало 73% наридонаселения. Выразив свое мнение, нарид показал, что власти доверяет, что позволило заручится огромной поддержкой. Так что власть народная и легитимная.
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01.05.2021 21:10 Ответить
Не ошибаюсь. Власть легитивная, но действия её преступны, а не легетивны. На преступления легитивности нет.
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03.05.2021 08:28 Ответить
Партия Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство. Что это такое? Это похоже на либерализм?
https://meduza.io/feature/2019/05/24/partiya-vladimira-zelenskogo-vybrala-svoey-ideologiey-libertarianstvo-chto-eto-takoe-eto-pohozhe-na-liberalizm


Как только дорвались до власти, сразу идеологию поменяли!!! Это называется - политичесское предательство избирателей... Избиратели имеют право требовать досрочные перевыборы такой "власти"...
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02.05.2021 00:16 Ответить
 
 