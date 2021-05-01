Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка
Повышением налогов власть уничтожит бизнес и спровоцирует тотальный рост цен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Украины Олег Синютка в эфире телеканала "Украина 24".
"То, что власть сегодня эксплуатирует предпринимателей, которые в условиях карантина, локдаунов и так находятся в очень неприятной и непростой ситуации - это очень странно", - сказал Синютка.
По его словам, повышением налогов власть уничтожит бизнес, который и так пострадал из-за карантинных ограничений, что является недопустимым. Он также подчеркнул: все страны Европы сейчас пытаются помочь бизнесу, и предлагают различные программы поддержки и прямые дотации.
Депутат также отметил: такая политика отечественной власти негативно скажется не только на бизнесе, но и обычных гражданах, страдающих от тотального роста цен.
"Что касается вообще ситуации, которая есть в экономике Украины, то по моему мнению, это чувствуют не только экономисты, это чувствуют все люди, которые живут. Потому что все цены на сегодняшний момент растут", - сказал Синютка.
Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что власти должны предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги.
В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что инициатива властей по повышению налогов приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.
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Є більш вигідний, для ІлІти - за бакс купив, за три продав, на ці 2 прОценти і живу!
Какой налог?
https://meduza.io/feature/2019/05/24/partiya-vladimira-zelenskogo-vybrala-svoey-ideologiey-libertarianstvo-chto-eto-takoe-eto-pohozhe-na-liberalizm
Как только дорвались до власти, сразу идеологию поменяли!!! Это называется - политичесское предательство избирателей... Избиратели имеют право требовать досрочные перевыборы такой "власти"...