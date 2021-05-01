Підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні, - Синютка

Підвищенням податків влада знищить бізнес і спровокує тотальне зростання цін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат України Олег Синютка в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Те, що влада сьогодні експлуатує підприємців, які в умовах карантину, локдаунів і так перебувають у дуже неприємній і непростій ситуації, - це дуже дивно", - сказав Синютка.

За його словами, підвищенням податків влада знищить бізнес, який і так постраждав через карантинні обмеження, що є неприпустимим. Він також наголосив, що всі країни Європи зараз намагаються допомогти бізнесу і пропонують різні програми підтримки та прямі дотації.

Депутат також зазначив, що така політика вітчизняної влади негативно позначиться не тільки на бізнесі, а й звичайних громадянах, які страждають від тотального зростання цін.

"Що стосується взагалі ситуації, яка склалася в економіці України, то, на мою думку, це відчувають не тільки економісти, це відчувають всі люди, які живуть. Адже всі ціни наразі ростуть", - сказав Синютка.

Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що влада має запропонувати бізнесу та населенню програми підтримки, щоб пережити кризу, а не підвищувати податки.

Водночас економіст Борис Кушнірук заявив, що ініціатива влади щодо підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації і обурення суспільства.