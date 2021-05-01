Підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні, - Синютка
Підвищенням податків влада знищить бізнес і спровокує тотальне зростання цін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат України Олег Синютка в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Те, що влада сьогодні експлуатує підприємців, які в умовах карантину, локдаунів і так перебувають у дуже неприємній і непростій ситуації, - це дуже дивно", - сказав Синютка.
За його словами, підвищенням податків влада знищить бізнес, який і так постраждав через карантинні обмеження, що є неприпустимим. Він також наголосив, що всі країни Європи зараз намагаються допомогти бізнесу і пропонують різні програми підтримки та прямі дотації.
Депутат також зазначив, що така політика вітчизняної влади негативно позначиться не тільки на бізнесі, а й звичайних громадянах, які страждають від тотального зростання цін.
"Що стосується взагалі ситуації, яка склалася в економіці України, то, на мою думку, це відчувають не тільки економісти, це відчувають всі люди, які живуть. Адже всі ціни наразі ростуть", - сказав Синютка.
Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що влада має запропонувати бізнесу та населенню програми підтримки, щоб пережити кризу, а не підвищувати податки.
Водночас економіст Борис Кушнірук заявив, що ініціатива влади щодо підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації і обурення суспільства.
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Є більш вигідний, для ІлІти - за бакс купив, за три продав, на ці 2 прОценти і живу!
Какой налог?
https://meduza.io/feature/2019/05/24/partiya-vladimira-zelenskogo-vybrala-svoey-ideologiey-libertarianstvo-chto-eto-takoe-eto-pohozhe-na-liberalizm
Как только дорвались до власти, сразу идеологию поменяли!!! Это называется - политичесское предательство избирателей... Избиратели имеют право требовать досрочные перевыборы такой "власти"...