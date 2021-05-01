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Підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні, - Синютка

Підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні, - Синютка

Підвищенням податків влада знищить бізнес і спровокує тотальне зростання цін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат України Олег Синютка в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Те, що влада сьогодні експлуатує підприємців, які в умовах карантину, локдаунів і так перебувають у дуже неприємній і непростій ситуації, - це дуже дивно", - сказав Синютка.

За його словами, підвищенням податків влада знищить бізнес, який і так постраждав через карантинні обмеження, що є неприпустимим. Він також наголосив, що всі країни Європи зараз намагаються допомогти бізнесу і пропонують різні програми підтримки та прямі дотації.

Депутат також зазначив, що така політика вітчизняної влади негативно позначиться не тільки на бізнесі, а й звичайних громадянах, які страждають від тотального зростання цін.

"Що стосується взагалі ситуації, яка склалася в економіці України, то, на мою думку, це відчувають не тільки економісти, це відчувають всі люди, які живуть. Адже всі ціни наразі ростуть", - сказав Синютка.

Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що влада має запропонувати бізнесу та населенню програми підтримки, щоб пережити кризу, а не підвищувати податки.

Водночас економіст Борис Кушнірук заявив, що ініціатива влади щодо підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації і обурення суспільства.

Автор: 

податки (3819) Синютка Олег (56)


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Топ коментарі
+16
А шо вы хотели? вiслючье кодло для сотворения хаоса во власть и двигали, чтоб потом на его плечах затолкать ОПЗЖ.
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01.05.2021 18:19
+9
главное, чтобы судейские жрали в три хари, лохи пососут лапу
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01.05.2021 18:23
+5
Щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше годувати і більше доїти. )
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01.05.2021 18:25
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А шо вы хотели? вiслючье кодло для сотворения хаоса во власть и двигали, чтоб потом на его плечах затолкать ОПЗЖ.
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01.05.2021 18:19 Відповісти
От скотиняки. Плаатять наййменші податки ив Європі, і їм ще багато.
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01.05.2021 18:57 Відповісти
А чому Синютка досі не в тюрмі разом зі своїм подєльником порошенком за сміттєву блокаду Львова?
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02.05.2021 02:44 Відповісти
главное, чтобы судейские жрали в три хари, лохи пососут лапу
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01.05.2021 18:23 Відповісти
Щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше годувати і більше доїти. )
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01.05.2021 18:25 Відповісти
Ви описали один з варіантів, для дурноватого народу.

Є більш вигідний, для ІлІти - за бакс купив, за три продав, на ці 2 прОценти і живу!
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01.05.2021 18:38 Відповісти
Пашиш на Рижого ?Ніяк Рижий не нажерешься?
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01.05.2021 19:00 Відповісти
Хто такий Рижий? Твій сутенер?
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01.05.2021 23:02 Відповісти
Так зебилы дорвались до власти с одной целью - "прибарахлится". Зачем им проблемы лохов, которые платят налоги в Украине?!
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01.05.2021 18:27 Відповісти
Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка - Цензор.НЕТ 4879Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка - Цензор.НЕТ 3088
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01.05.2021 18:27 Відповісти
Так їм, довбням, і треба! Всім зевбойобам треба "поліпшити" життя - більше податки, більше комуналка, затримки та зменшення пенсійних та інших соціальних виплат. Наріт мусить відповісти за свій вибір.
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01.05.2021 18:27 Відповісти
Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка - Цензор.НЕТ 3373 Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка - Цензор.НЕТ 3424
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01.05.2021 18:29 Відповісти
Підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні, - Синютка - Цензор.НЕТ 2356
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01.05.2021 18:42 Відповісти
Беня сказал: Дефолт! -- значит в морг...
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01.05.2021 18:32 Відповісти
Та погоди ты дефолт. Еще земелька не продана, еще АЭС и водоканалы не проданы, еще тарифы есть куда повышать, еще ОВГЗ можно подпечатать...
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01.05.2021 18:44 Відповісти
Та всё уже давно продано! -- лишь слегка недооформлено...
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01.05.2021 18:52 Відповісти
Ты за наши немецкие налоги украинцам? Я, да жить будут по мостиком.
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01.05.2021 18:52 Відповісти
Ты реально платишь немецкие налоги? Где?
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01.05.2021 18:54 Відповісти
В немецкую страховку. И не хочу чтобы хоть сентик доставался бомжитским странам евросоюза.
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01.05.2021 22:03 Відповісти
Фопов на гиляку?
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01.05.2021 18:37 Відповісти
Последние Предиденты Украины из одной синагоги. Именно она и рулит в партнерстве с ВВХ.
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01.05.2021 18:37 Відповісти
Хто вам заважає стати президентом? Голосуйте за себе, а не за усяких ЗЕбілів. Вам заважають евреї? То йдіть у владу, стане менше еврехв, але чи стане менше дурнів?
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01.05.2021 18:45 Відповісти
если бы все хохлы были такими украинцами, как еврей Портников, мы бы жили совсем в другой стране.
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01.05.2021 19:37 Відповісти
а кому, кому повышают налоги???))) ахметову, который изобрел железную руду и тд или порошенко, который изобрел какао-порошок...этого никак низя, а то увезут свои открытия в россию, китая или сша...тогда наплачетесь)))
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01.05.2021 18:46 Відповісти
Суперекономісти, на чолі з ГАРАНТОМ, ще не дочитали розділ світової економіки що до середнього класу суспільства!!!
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01.05.2021 18:57 Відповісти
Глупость какая! У них и близко нет цели действовать в интересах народа и Украины.
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01.05.2021 19:25 Відповісти
зє-імітаторів влади лякає лише підсрачник. Він можливий лише внаслідок Майдану. Поки війна Майдану не буде. Висновок: розпил буде тривати до виборів. Далі буде хз...
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01.05.2021 19:07 Відповісти
Что повысили?
Какой налог?
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01.05.2021 19:07 Відповісти
Если импичмент не проведём, никакие выборы уже Украине не помогут.
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01.05.2021 19:18 Відповісти
Так і є. Якщо ціни досягнуть рівня, коли полякам буде вигідно возити сільхозпродукти в Україну - то вони стануть возити. Тоді інфляція настане не лише для продуктів, а й для гривні.
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01.05.2021 20:22 Відповісти
Это цель власти ещё с овоща, очень сильно ударил по украинскому бизнесу барыга порошенко, а теперь этим занят зеленский. У власти в Украине неукраинская власть - вот в чём ответ.
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01.05.2021 20:30 Відповісти
Ошибаешься. За власть проголосовало 73% наридонаселения. Выразив свое мнение, нарид показал, что власти доверяет, что позволило заручится огромной поддержкой. Так что власть народная и легитимная.
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01.05.2021 21:10 Відповісти
Не ошибаюсь. Власть легитивная, но действия её преступны, а не легетивны. На преступления легитивности нет.
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03.05.2021 08:28 Відповісти
Партия Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство. Что это такое? Это похоже на либерализм?
https://meduza.io/feature/2019/05/24/partiya-vladimira-zelenskogo-vybrala-svoey-ideologiey-libertarianstvo-chto-eto-takoe-eto-pohozhe-na-liberalizm


Как только дорвались до власти, сразу идеологию поменяли!!! Это называется - политичесское предательство избирателей... Избиратели имеют право требовать досрочные перевыборы такой "власти"...
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02.05.2021 00:16 Відповісти
 
 