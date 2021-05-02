Украинцы смогут заблаговременно подавать информацию, необходимую для назначения пенсии, - представитель ПФУ Кувшинова

В Украине запустили сервис по автоматическому назначению пенсий для будущих пенсионеров. Людям, которые будут пользоваться этим сервисом, рекомендуют не забыть логин и пароль электронного кабинета за промежуток времени, пока пенсия будет назначена.

Об этом рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" начальник управления информационных систем и электронных реестров главного управления Пенсионного фонда в Киеве Наталья Кувшинова, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как человек прислал нам заявку для назначения пенсии, ему придет сообщение о том, что документы обработаны. И следующее сообщение о том, что ему назначена пенсия, это сообщение поступит в тот срок, когда человек имеет право выхода на пенсию по возрасту. Единственное, что хочу отметить, до этого периода вы не должны забыть логин и пароль своего электронного кабинета. На данный момент этот вход намного упростился, потому что вы входите в свой электронный кабинет с помощью цифровой подписи. Как вы нам подавали заявку с электронной подписью, так с электронной подписью вы можете найти свой кабинет и проверить все уведомления, которые вам посылает ПФУ", - объяснила Кувшинова.

По ее словам, "если у человека есть вопросы к ПФУ, в частности по поводу назначенной пенсии, размера пенсии, он может обратиться в ПФУ, не приходя, а направить обращение из электронного кабинета".

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"В разделе "Коммуникации ПФУ" вы можете сформулировать такое обращение, которое поступит к нам, и вы получите полный ответ. Я бы советовала обращаться в ПФУ заблаговременно, чтобы можно было проверить все документы, приложить документы, которых не хватает, предоставить все необходимые справки для назначения пенсии", - сказала представительница Пенсионного фонда.