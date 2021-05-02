Украинцы смогут заблаговременно подавать информацию, необходимую для назначения пенсии, - представитель ПФУ Кувшинова
В Украине запустили сервис по автоматическому назначению пенсий для будущих пенсионеров. Людям, которые будут пользоваться этим сервисом, рекомендуют не забыть логин и пароль электронного кабинета за промежуток времени, пока пенсия будет назначена.
Об этом рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" начальник управления информационных систем и электронных реестров главного управления Пенсионного фонда в Киеве Наталья Кувшинова, передает Цензор.НЕТ.
"После того, как человек прислал нам заявку для назначения пенсии, ему придет сообщение о том, что документы обработаны. И следующее сообщение о том, что ему назначена пенсия, это сообщение поступит в тот срок, когда человек имеет право выхода на пенсию по возрасту. Единственное, что хочу отметить, до этого периода вы не должны забыть логин и пароль своего электронного кабинета. На данный момент этот вход намного упростился, потому что вы входите в свой электронный кабинет с помощью цифровой подписи. Как вы нам подавали заявку с электронной подписью, так с электронной подписью вы можете найти свой кабинет и проверить все уведомления, которые вам посылает ПФУ", - объяснила Кувшинова.
По ее словам, "если у человека есть вопросы к ПФУ, в частности по поводу назначенной пенсии, размера пенсии, он может обратиться в ПФУ, не приходя, а направить обращение из электронного кабинета".
"В разделе "Коммуникации ПФУ" вы можете сформулировать такое обращение, которое поступит к нам, и вы получите полный ответ. Я бы советовала обращаться в ПФУ заблаговременно, чтобы можно было проверить все документы, приложить документы, которых не хватает, предоставить все необходимые справки для назначения пенсии", - сказала представительница Пенсионного фонда.
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перевод с зеленого : - "хер кому шо обломится".
Отчеты нужно было сдавать вне зависимости от наличия наемных. У меня тоже не было наемных, я уже фактически не работал вообще и сдал отчет на день или на два позже срока, мне выписали "премию", я не платил и из-за этого не смог нормально закрыться - в налоговой сделал всё что требовалось а пенс.фонд не давал свою бумажку, потом они сказали что всё списано, что я свободен, но когда я пришел к регистратору, то выяснилось, что справка из налоговой уже просрочена и нужно идти по новому кругу, так всё в воздухе и повисло ...
0:00 - 13 березня 2004
Інф. «ФАКТІВ»
.....Теперь всем нам придется самим заботиться о своем финансовом обеспечении в старости, поскольку Украина 1 января 2004 года перешла от системы пенсионного обеспечения к системе пенсионного страхования.
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-- Какие сведения из личного дела будут использоваться при назначении пенсии?
-- О стаже и заработке. Ведь, в соответствии с требованиями нового закона (»Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». -- Авт. ), при назначении пенсии учитывается заработок за два периода:
* за любые 60 календарных месяцев (пять лет) подряд до 1 июля 2000 года (в виде справок);
* за весь период с 1 июля 2000 года (сведения о заработке за это время берутся только из данных персонифицированного учета взносов).
-- А если у человека в личном деле нет сведений за период с июля 2000 года?
-- Тогда он не будет принят во внимание при начислении пенсии. Дело в том, что закон ввел такое понятие, как страховой стаж: периоды уплаты взносов в Пенсионный фонд. Он исчисляется помесячно, поэтому месяцы, когда человек не платил взносы в Пенсионный фонд, в стаж не засчитываются.
Стоит отметить, что по нормам нового закона весь трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года приравнивается к страховому.
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Я уже давно,как говорится, не при делах, поэтому практически ничего из тонкостей не помню. Но, если мне не изменяет мой склероз,то за те годы предпринимательства когда не было персонифицированного учета, нужно брать справку в налоговой, которая подтвердит регистрацию в качестве предпринимателя. Ну как бы справку от работодателя. Ну а после введения персонификации не иметь контактов с ПФ в виде отчетности, на сколько я помню, было просто невозможно. Да и вообще с момента появления официального понятия ЧП, для легальной работы нужно было регистрироваться в налоговой, в ПФ и соц.страхе, платить туда налоги и сдавать отчетность.
Чтобы не быть голословным цитата из Закона:
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3-1. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/conv#n464 статтею 26 цього Закону включаються періоди:
1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:
з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);
Прошу заметить ни слова о каких либо отчетах!
"Но из-за отсутствия отчетов мне не засчитали стаж" - дык, вот же эти слова об отчетах
Не должны отчитываться только наемные, за них это делает работодатель. "Себеработодатель" тоже является лицом подотчетным - одни и те же бланки с одними и теми же цифрами, но за каждый отчетный период будь добр предоставь.
"Я был зарегистрирован в пенс фонде как работодатель"
Ну вот как работодателя они тебя пожалели и штрафовать не стали(повезло тебе), а как работника "подвинули", так как твой работодатель(ты то бишь) отчетов в отношении тебя не сдавал и значит ты у него не работал и стаж тебе не начислялся
"а раз я не производил никаких выплат в пенс фонд то и отчитываться не в чем!" - то и страховой(пенсионный) стаж не начислялся.
Почитай про персонифицированный учет и как это работает.
За 2020 рік зробили нову супер реформу: Зє захотів, щоб ФОПи подавали тільки один документ, відмінити звіт з ЄСВ. І ось що з цього вийшло: в грудні 2020 прийняли закон, який скасовує звіт з ЄСВ і зобов'язує податкову зробити нову звітність. Податкова очухалася аж коли настали терміни подання декларації за перший квартал, квітень місяць, і затвердила нову форму квартальної звітності і додаток 1 по ЄСВ, який треба подавати тепер раз на рік разом з декларацією за 4 квартали, замість окремого звіту. А в електронному кабінеті форма з'явилась лише на другому тижні квітня. Хто подав відразу, отримав відповідь лише в двадцятих числах квітня, причому через якісь збої звітність не прийняли, просили ставитися з розумінням, розгильдяї. Все більш-менш нормально запрацювало аж на цьому тижні. Є ще тиждень щоб вчасно подати декларацію.
Зрештою, не подавали звіти, то півбіди, їх можна подати і з просрочкою, заплативши штрафи. А внески в ПФ, ЄСВ то хоч платили чи тільки податок? Ну і винні тут самі. Збираєшся займатися підприємництвом, дізнайся нормально про всі свої обов'язки.
в чем новость?
А зачем тебе, даже если не дешево а совсем даром, список из полумиллиона цифровых подписей, если ты не знаешь что именно какой из них можно подписать?
Заголовок и первый абзац раз 5 перечитай по сло-гам, дятел! Може все-таки въедешь что по чем.
П.С. Мне седьмой десяток. Еще 15 лет назад, я на людей с мобилой смотрел как на полубогов, удивляясь как они там ухитряются разобраться в этих меню и настройках. Сейчас я тоже ни разу не хакер, но уж с юзаньем ноута и смартфона, винду там переустановить, дрова найти, скачать и воткнуть чтоб работало, ну и всё остальное по мелочам, это как два пальца обасфальт.
Владимир Семенович, который Высоцкий, еще в прошлом веке пел - "Но если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет пока помрешь"