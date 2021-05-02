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Украинцы смогут заблаговременно подавать информацию, необходимую для назначения пенсии, - представитель ПФУ Кувшинова

Украинцы смогут заблаговременно подавать информацию, необходимую для назначения пенсии, - представитель ПФУ Кувшинова

В Украине запустили сервис по автоматическому назначению пенсий для будущих пенсионеров. Людям, которые будут пользоваться этим сервисом, рекомендуют не забыть логин и пароль электронного кабинета за промежуток времени, пока пенсия будет назначена.

Об этом рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" начальник управления информационных систем и электронных реестров главного управления Пенсионного фонда в Киеве Наталья Кувшинова, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как человек прислал нам заявку для назначения пенсии, ему придет сообщение о том, что документы обработаны. И следующее сообщение о том, что ему назначена пенсия, это сообщение поступит в тот срок, когда человек имеет право выхода на пенсию по возрасту. Единственное, что хочу отметить, до этого периода вы не должны забыть логин и пароль своего электронного кабинета. На данный момент этот вход намного упростился, потому что вы входите в свой электронный кабинет с помощью цифровой подписи. Как вы нам подавали заявку с электронной подписью, так с электронной подписью вы можете найти свой кабинет и проверить все уведомления, которые вам посылает ПФУ", - объяснила Кувшинова.

По ее словам, "если у человека есть вопросы к ПФУ, в частности по поводу назначенной пенсии, размера пенсии, он может обратиться в ПФУ, не приходя, а направить обращение из электронного кабинета".

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"В разделе "Коммуникации ПФУ" вы можете сформулировать такое обращение, которое поступит к нам, и вы получите полный ответ. Я бы советовала обращаться в ПФУ заблаговременно, чтобы можно было проверить все документы, приложить документы, которых не хватает, предоставить все необходимые справки для назначения пенсии", - сказала представительница Пенсионного фонда.

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Пенсионный фонд (433) пенсия (2159)


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Топ комментарии
+3
Случайно обнаружил,что ПФУ украл у меня больше 10 лет стажа, то время когда я был ЧПшником, я зарегился в кабинете, написал обращение, прислал скан справки из налоговой, что был на упрощенке в этот период, а они цуки пишут отмазки, что нет каких то отчетов от меня(какие отчеты , наемников не было и тогда доплату до ЕСВ не платили) и поэтому стаж не засчитан!!!, я им вдержку из Закона о пенс страховании, где никакие отчеты не упомянуты, а они все равно уперлись что нет отчетов -нет стажа,И главное хорошо придумали, монитору же морду не небьешь!
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02.05.2021 09:03
+3
Сходи к ним оффлайн и набей
Отчеты нужно было сдавать вне зависимости от наличия наемных. У меня тоже не было наемных, я уже фактически не работал вообще и сдал отчет на день или на два позже срока, мне выписали "премию", я не платил и из-за этого не смог нормально закрыться - в налоговой сделал всё что требовалось а пенс.фонд не давал свою бумажку, потом они сказали что всё списано, что я свободен, но когда я пришел к регистратору, то выяснилось, что справка из налоговой уже просрочена и нужно идти по новому кругу, так всё в воздухе и повисло ...
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02.05.2021 09:39
+2
Очередная туфта!
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02.05.2021 08:21
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Правила форума Совет форумчан
тут главное слово "заблаговременно".
перевод с зеленого : - "хер кому шо обломится".
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02.05.2021 02:27 Ответить
та понятно, вси навкруг юристи-професс...
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02.05.2021 02:33 Ответить
Матрица.
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02.05.2021 04:45 Ответить
Очередная туфта!
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02.05.2021 08:21 Ответить
Случайно обнаружил,что ПФУ украл у меня больше 10 лет стажа, то время когда я был ЧПшником, я зарегился в кабинете, написал обращение, прислал скан справки из налоговой, что был на упрощенке в этот период, а они цуки пишут отмазки, что нет каких то отчетов от меня(какие отчеты , наемников не было и тогда доплату до ЕСВ не платили) и поэтому стаж не засчитан!!!, я им вдержку из Закона о пенс страховании, где никакие отчеты не упомянуты, а они все равно уперлись что нет отчетов -нет стажа,И главное хорошо придумали, монитору же морду не небьешь!
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02.05.2021 09:03 Ответить
Сходи к ним оффлайн и набей
Отчеты нужно было сдавать вне зависимости от наличия наемных. У меня тоже не было наемных, я уже фактически не работал вообще и сдал отчет на день или на два позже срока, мне выписали "премию", я не платил и из-за этого не смог нормально закрыться - в налоговой сделал всё что требовалось а пенс.фонд не давал свою бумажку, потом они сказали что всё списано, что я свободен, но когда я пришел к регистратору, то выяснилось, что справка из налоговой уже просрочена и нужно идти по новому кругу, так всё в воздухе и повисло ...
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02.05.2021 09:39 Ответить
Я в то время перерыл кучу консультаций, отчет ОБЯЗАН был сдавать только в налоговую, а в пенсфонд нет, так как наемников не было а за себя я не доплачивал до ЕСВ,тогда не требовали, а раз я не производил никаких выплат в пенс фонд то и отчитываться не в чем!, и закрылся я нормально, без проблем, пошел к регистратору, там закрылся, взял бумагу отнес в налоговую и ВСЕ! В налоговой сказали что имеют право сделать проверку, но не факт, что до меня дойдут руки.
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02.05.2021 10:22 Ответить
В системе персонифицированного учета пенсионных взносов есть сведения обо всех легальных заработках жителей украины с 1998 года

0:00 - 13 березня 2004
Інф. «ФАКТІВ»
.....Теперь всем нам придется самим заботиться о своем финансовом обеспечении в старости, поскольку Украина 1 января 2004 года перешла от системы пенсионного обеспечения к системе пенсионного страхования.
.....
-- Какие сведения из личного дела будут использоваться при назначении пенсии?
-- О стаже и заработке. Ведь, в соответствии с требованиями нового закона (»Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». -- Авт. ), при назначении пенсии учитывается заработок за два периода:
* за любые 60 календарных месяцев (пять лет) подряд до 1 июля 2000 года (в виде справок);
* за весь период с 1 июля 2000 года (сведения о заработке за это время берутся только из данных персонифицированного учета взносов).
-- А если у человека в личном деле нет сведений за период с июля 2000 года?
-- Тогда он не будет принят во внимание при начислении пенсии. Дело в том, что закон ввел такое понятие, как страховой стаж: периоды уплаты взносов в Пенсионный фонд. Он исчисляется помесячно, поэтому месяцы, когда человек не платил взносы в Пенсионный фонд, в стаж не засчитываются.
Стоит отметить, что по нормам нового закона весь трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года приравнивается к страховому.
======
Я уже давно,как говорится, не при делах, поэтому практически ничего из тонкостей не помню. Но, если мне не изменяет мой склероз,то за те годы предпринимательства когда не было персонифицированного учета, нужно брать справку в налоговой, которая подтвердит регистрацию в качестве предпринимателя. Ну как бы справку от работодателя. Ну а после введения персонификации не иметь контактов с ПФ в виде отчетности, на сколько я помню, было просто невозможно. Да и вообще с момента появления официального понятия ЧП, для легальной работы нужно было регистрироваться в налоговой, в ПФ и соц.страхе, платить туда налоги и сдавать отчетность.
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02.05.2021 12:07 Ответить
Я был зарегистрирован в пенс фонде как работодатель, это первым делом,а насчет отчетов, отчет делают о каких либо действиях, я же не платил доп взносы и поэтому мне невчем было отчитываться,косвенным подтверждением служит то , что меня НИ РАЗУ не оштрафовали за отсутствие отчетов,и в Законе об обязательном пенс страховании ни слова об отчетах, только справка из налоговой, которую я в пенс фонд предоставил.При этом пенс фонд признает что от моего имени часть единого налога поступала на счета пенс фонда,Но из-за отсутствия отчетов мне не засчитали стаж,маразм.
Чтобы не быть голословным цитата из Закона:
"
3-1. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/conv#n464 статтею 26 цього Закону включаються періоди:
1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:
з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);
Прошу заметить ни слова о каких либо отчетах!
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02.05.2021 12:38 Ответить
"Прошу заметить ни слова о каких либо отчетах!"
"Но из-за отсутствия отчетов мне не засчитали стаж" - дык, вот же эти слова об отчетах

Не должны отчитываться только наемные, за них это делает работодатель. "Себеработодатель" тоже является лицом подотчетным - одни и те же бланки с одними и теми же цифрами, но за каждый отчетный период будь добр предоставь.

"Я был зарегистрирован в пенс фонде как работодатель"
Ну вот как работодателя они тебя пожалели и штрафовать не стали(повезло тебе), а как работника "подвинули", так как твой работодатель(ты то бишь) отчетов в отношении тебя не сдавал и значит ты у него не работал и стаж тебе не начислялся
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02.05.2021 13:40 Ответить
Читайте Закон, там про довідку з податкової є, про звіти нема! про звіти -це внутрішня інструкція ПФ, як вкрасти стаж!
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02.05.2021 16:07 Ответить
Если ПФ действует неправомерно - есть суд. Флаг в руки и закон в помощь. 10 лет, это не 10 дней и даже не 10 месяцев, за них стоит и побороться, если конечно их незаконно "украли".
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02.05.2021 21:30 Ответить
П.С.
"а раз я не производил никаких выплат в пенс фонд то и отчитываться не в чем!" - то и страховой(пенсионный) стаж не начислялся.
Почитай про персонифицированный учет и как это работает.
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02.05.2021 21:36 Ответить
Идиотизм...
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04.05.2021 17:18 Ответить
Це вже судова справа, бо депутати пишуть закони так, що їх можна по-різному трактувати.
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02.05.2021 09:43 Ответить
Не знаю хто там що вам розказав, але вперше обов'язок ФОП подавати щорічну звітність за себе в пенсійний фонд, незалежно від наявності найманих працівників, з'явилась в 2001 році. Спочатку це була форма ІНДАНІ, треба було віднести папірець і отримати ярлик-розписку. Потім, в 2009 форму ІНДАНІ замінила форма Д5 по ЄСВ. Після того реформи пішли майже щороку. Міняли форми, терміни подачі, з'явився особистий кабінет і електронно-цифровий підпис. Але форму треба було подавати.
За 2020 рік зробили нову супер реформу: Зє захотів, щоб ФОПи подавали тільки один документ, відмінити звіт з ЄСВ. І ось що з цього вийшло: в грудні 2020 прийняли закон, який скасовує звіт з ЄСВ і зобов'язує податкову зробити нову звітність. Податкова очухалася аж коли настали терміни подання декларації за перший квартал, квітень місяць, і затвердила нову форму квартальної звітності і додаток 1 по ЄСВ, який треба подавати тепер раз на рік разом з декларацією за 4 квартали, замість окремого звіту. А в електронному кабінеті форма з'явилась лише на другому тижні квітня. Хто подав відразу, отримав відповідь лише в двадцятих числах квітня, причому через якісь збої звітність не прийняли, просили ставитися з розумінням, розгильдяї. Все більш-менш нормально запрацювало аж на цьому тижні. Є ще тиждень щоб вчасно подати декларацію.

Зрештою, не подавали звіти, то півбіди, їх можна подати і з просрочкою, заплативши штрафи. А внески в ПФ, ЄСВ то хоч платили чи тільки податок? Ну і винні тут самі. Збираєшся займатися підприємництвом, дізнайся нормально про всі свої обов'язки.
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02.05.2021 13:00 Ответить
и личный кабинет, и цифровая подпись были и до зеленой власти
в чем новость?
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02.05.2021 10:17 Ответить
Раніше пенсію треба було оформляти вже після настання пенсійного віку. Зараз можна буде заявку подати раніше, і як тільки настане право на пенсію, вона автоматом буде призначена.
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02.05.2021 13:03 Ответить
Та вся ця метушня в ПФ нічого не дає 70% пенсіонерів. Коли піднімають пенсію то піднімають всім...на одинаковий % Привожу приклад. Підняли пенсію на 10 %. Тим у кого пенсія 2000 добавлять 200 гривен. Тим у кого 10 000 прибавка в 1 000. Так не повинно бути З таким підходом пенсіонери завжди будуть на межі вимирання. На мою дуику мало б бути так. Спочатку піднімати пенсії тим у кого мінімальна пенсія ( за умови що у них є необхідний стаж ) до 2 500. Згодом до 3 000. І так поки мінімальна пенсія не вийде на рівень прожиткового минімуму.І лише після цього піднімати ( якщо будуть фінансові можливості ) всім, на однаковий % Лише так можна щось змінити))) Те ж саме з прпожитковим мінімумом Влада каже що від нього стартуют всі інші нарахування.. От тільки забуває говорити скільки ; пенсіонерів охоплює цей прожитковій мінімум Цей мінімум потрібен лише владі для певних обрхунків Пенсіонерам від нього нічого не змінюється. Те ж санлікуання для тих хто має пільги.. *Путівки * як правило , откримує одна і та ж група людей, щорічно.Їнші не отримують взагалі нічого роками.Там хитро прописано в законі - Раз пільговик відмовився то його знімають з черги.. Ніби вірно все. .Але, згідно закону не потрібна заява про те що є відмова. От працівники соцзахисту і відмовляются від санлікування від імені тих хто має на це право А ті що мають право навіть і не здогадуються що відмовились від лікування... Це ще один канал збагачення для держслужбовців - хабарництво.
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02.05.2021 10:31 Ответить
Блиин, опять эта долбанная цифровая подпись! Все базы продаются в любом количестве и задешево, чиновники устраивают танцы по "секретности данных пенсионера"! Чиновники считают, что все бабушки и дедушки профессиональные программисты,особенно те,кто стоял раком в поле, пропалывая в колхозе грядки.
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02.05.2021 11:53 Ответить
Все базы продаются в любом количестве и задешево

А зачем тебе, даже если не дешево а совсем даром, список из полумиллиона цифровых подписей, если ты не знаешь что именно какой из них можно подписать?
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02.05.2021 12:19 Ответить
Не прикидывайтесь идиотами, тролляки! Кому нужны баз-все их давно имеют. И без всяких "цыфровых подписів". Речь идет о том, недоразвитые, што для пенсионеров, которые раньше действительно никогда и не видели компютера( а вы, дебильненькие, не знали, шо таких большинство), надо не усложнять, а упрощать интерфейсы доступа. И никакие "цыфровые Федоровы" там не нужны. Достаточно простой регистрационной формы, с указанием паспортных данных и кода. Когда пальцы у вас, от стучания по клаве выкрутит в позу Зю, будете требовать для себя "цыхровых падписей".
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02.05.2021 14:08 Ответить
Ну тебе-то нет ни какой необходимости прикидываться. Ну в смысле - нафига прикидываться тем, чем ты и так являешься
Заголовок и первый абзац раз 5 перечитай по сло-гам, дятел! Може все-таки въедешь что по чем.
П.С. Мне седьмой десяток. Еще 15 лет назад, я на людей с мобилой смотрел как на полубогов, удивляясь как они там ухитряются разобраться в этих меню и настройках. Сейчас я тоже ни разу не хакер, но уж с юзаньем ноута и смартфона, винду там переустановить, дрова найти, скачать и воткнуть чтоб работало, ну и всё остальное по мелочам, это как два пальца обасфальт.
Владимир Семенович, который Высоцкий, еще в прошлом веке пел - "Но если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет пока помрешь"
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02.05.2021 22:11 Ответить
Сопляк! Ты думаешь, шо складно по ушам ездишь?. Зайди в любую электричку и предложи 10 долларов , шоб при тебе кто-либо пенсионного возраста вошел в "лишний какбинет", с использованием "цехрового пыдпысу". Сними на камеру. Если кто войдет-я тебе 100 зеленых вышлю. Звездокрыл малолетний.
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02.05.2021 22:51 Ответить
Цифрові підписи - зло! Понаставили кругом тих комплюхторів! Нє, як колись, тільки бамажка, журнал, довідка, довгі ряди шаф з карточками, мокра печатка! Оце діло було. Не те що бази не продавалися. Часом тому, кому треба було щось в тих картотєках про себе знайти, якесь підтвердження отримати, було нереально ці записи відкопати. Круто ж було - безпека персональної інформації на вищому рівні!
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02.05.2021 13:08 Ответить
Читай сверху, нганасан, там про тебя написано.
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02.05.2021 14:10 Ответить
Супєр дастіженія онлайн.... Кушайтє гаспіда...мєдлєнно. ....жєлатєльна.
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02.05.2021 18:41 Ответить
 
 