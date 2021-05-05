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Неизвестный, угрожая работнице ножом, ограбил ломбард в Харькове, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Неизвестный, угрожая работнице ножом, ограбил ломбард в Харькове, - полиция

В Харькове во вторник вечером неизвестный ограбил ломбард на проспекте Гагарина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило около 19:00.

"Мужчина, угрожая ножом работнице, завладел деньгами в сумме 7 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что рост нападавшего около 165 см, мужчина был одет в черную куртку и черную кепку.

В настоящее время полиция принимает меры, чтобы установить личность грабителя и задержать его.

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Харьков по преступности явно опережает все города - бо 40 км до козломордии
И Харьковские Аваков с Геращенко справиться не могут ? Хотя бы видеонаблюдение по всему городу организовали .
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05.05.2021 07:31 Ответить
это ж каким ипанько надо быть шоб такую куйню написать про Харьков...
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05.05.2021 08:22 Ответить
ломбард/разумков зло.
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05.05.2021 07:46 Ответить
Ломбарды-разумков/тимошенко зло в квадрате..
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05.05.2021 08:13 Ответить
а мог убить или изнасиловать
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05.05.2021 07:52 Ответить
Скоро ломбардов будет больше чем продуктовых магазинов...народ продает уже все что в доме есть и было куплено ранее..
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05.05.2021 08:14 Ответить
хмм.. где-то я видел этого розбійника..
Неизвестный, угрожая работнице ножом, ограбил ломбард в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 341
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05.05.2021 08:25 Ответить
 
 