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Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве

Бывший полицейский из американского Миннеаполиса Дерек Човин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал во вторник запрос с просьбой о новом судебном разбирательстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Hill.

Эрик Нельсон, адвокат Човина, утверждает, что неправомерное поведение присяжных и досудебная огласка частично привели к осуждению его подзащитного.

"Суд злоупотребил своим дискреционным правом, когда он не изолировал присяжных на время судебного разбирательства или, по крайней мере, не предупредил их избегать всех средств массовой информации, что привело к тому, что присяжные подверглись предвзятой огласке в отношении судебного разбирательства (...), а также запугиванию присяжных и потенциальному страху возмездия среди присяжных, что нарушило конституционные права Човина на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство", - цитирует издание Нельсона.

По его словам, присяжные "совершили неправомерные действия, чувствовали угрозу или подверглись запугиваниям, давлению на расовой почве во время разбирательства и не выполнили инструкции во время дискуссий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшего американского офицера Човина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

В апреле присяжные признали Човина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

46-летний Флойд умер после того, как Човин прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

Президент США Джо Байден назвал приговор по делу Човина "гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке".
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Топ комментарии
+23
46-летний Флойд умер после того, как Човин прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. Источник: https://censor.net/ru/n3263565

Після не означає внаслідок.
Більше того, суддя попросив політиків замовкнути на час розгляду справи, а то розбалакалися.

Писали також, що йдеться про вбивство через необережність - не розрахував, і зазначали, що копа відволікали перехожі. Для здоровенного бика це був адекватний прийом затримання, враховуючи параметри поліцейського.
У своїй смерті рецидивіст винен сам. Якби він виконував розпорядження копів, не втік з поліцейського авта і не чинив опір - сидів би собі спокійно в тюрязі і баланду їв.
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05.05.2021 08:16
+19
Если негру сказать шоб он ишел работать он скажет что ты расист. По этому они почти все нарколыги и преступники Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве - Цензор.НЕТ 9518
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05.05.2021 08:14
+15
Неодноразово його затримувала поліція за крадіжки і зберігання наркотиків. Арештований за збройний грабіж і вторгнення в чужу оселю в компанії 5 осіб (2007), засуджений до 5-річного ув'язнення (2009-2013). Після звільнення переїхав до Міннеаполіса, Міннесота. Працював водієм вантажівки й охоронцем. Брав участь в акціях за заборону носіння вогнепальної зброї в США. Втратив роботу через пандемію коронавірусу.

Джордж Флойд був убитий поліцейським офіцером Дереком Шовіном після того, як Флойда затримали за підозрою у використанні фальшивих грошей.

Для родини Джорджа Флойда було зібрано 13 млн доларів пожертв. Різні релігійні академічні установи США провели меморіальні панахиди та встановили гранти на честь Флойда.

Куди котиться світ ?
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05.05.2021 08:31
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Правила форума Совет форумчан
Если негру сказать шоб он ишел работать он скажет что ты расист. По этому они почти все нарколыги и преступники Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве - Цензор.НЕТ 9518
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05.05.2021 08:14 Ответить
на местном сленге черный нарколыга и бандит который не хочет работать называется репер Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве - Цензор.НЕТ 3403
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05.05.2021 09:07 Ответить
В своей родной Африке они не смогли создать даже подобие цивилизации, а сейчас планомерно превращают западный мир в такую же помойку.
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05.05.2021 09:13 Ответить
Во-первых, ВСЕ наши предки - из Африки. И именно в Африке возникла самая ранняя цивилизация - Египетская.

во-вторых, негры США как раз местные, их предки приехали в США лет 200 назад, живут там подольше тех белых итальянцев, немцев, ирландцев, русских, украинцев, кто приехал в конце 19 - начале 20 века.

И сейчас в Африке есть очень развитые страны, есть менее развитые. Разные есть.

вам удобно жить, не имея НИКАКИХ знаний по истории, культуре, географии планеты, на которой вы живете?
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05.05.2021 11:07 Ответить
самая древняя возникла там что мы позже начали называть Месопотамией, а нeгры не приехали, их привезли, лучше бы их там оставили конечно
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05.05.2021 11:14 Ответить
цивилизация Месопотамии (Междуречья) возникла позднее Египетской. Скажет любой историк. Я, например.
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05.05.2021 11:30 Ответить
"нeгры не приехали, их привезли, лучше бы их там оставили конечно" - яркий пример неприкрытого расизма.

Для цивилизованного жителя планеты Земля 21 века расизм - это дикость похуже каких-то африканских людоедов. можешь представить - африканские или индонезийские людодеды цивилизованнее тебя?

Ты специально приходишь пропагандировать расизм на украинские сайты - чтобы в цивилизованной стране США тебя не вычислили?

вот ты трусливое позорище.
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05.05.2021 11:33 Ответить
Вася, нету в африке развитых стран, тем более оченьОсужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве - Цензор.НЕТ 1797 Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве - Цензор.НЕТ 3568
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05.05.2021 11:35 Ответить
в США есть работающие негры, есть неработающие негры. Разные есть негры. Да и население там скорее не черно-белое, а цветное.

Съезди хоть раз, посмотри.
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05.05.2021 11:04 Ответить
Факт в том, что преступность и асоциальный образ жизни там выше у негров.
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05.05.2021 11:40 Ответить
46-летний Флойд умер после того, как Човин прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. Источник: https://censor.net/ru/n3263565

Після не означає внаслідок.
Більше того, суддя попросив політиків замовкнути на час розгляду справи, а то розбалакалися.

Писали також, що йдеться про вбивство через необережність - не розрахував, і зазначали, що копа відволікали перехожі. Для здоровенного бика це був адекватний прийом затримання, враховуючи параметри поліцейського.
У своїй смерті рецидивіст винен сам. Якби він виконував розпорядження копів, не втік з поліцейського авта і не чинив опір - сидів би собі спокійно в тюрязі і баланду їв.
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05.05.2021 08:16 Ответить
В таких делах, где есть общественная огласка, суд присяжных недопустим. Недавний пример с Маркивым в Италии это ещё раз доказал.
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05.05.2021 08:31 Ответить
Неодноразово його затримувала поліція за крадіжки і зберігання наркотиків. Арештований за збройний грабіж і вторгнення в чужу оселю в компанії 5 осіб (2007), засуджений до 5-річного ув'язнення (2009-2013). Після звільнення переїхав до Міннеаполіса, Міннесота. Працював водієм вантажівки й охоронцем. Брав участь в акціях за заборону носіння вогнепальної зброї в США. Втратив роботу через пандемію коронавірусу.

Джордж Флойд був убитий поліцейським офіцером Дереком Шовіном після того, як Флойда затримали за підозрою у використанні фальшивих грошей.

Для родини Джорджа Флойда було зібрано 13 млн доларів пожертв. Різні релігійні академічні установи США провели меморіальні панахиди та встановили гранти на честь Флойда.

Куди котиться світ ?
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05.05.2021 08:31 Ответить
осталось выпустить долларовую банкноту с мордой этого утырка Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве - Цензор.НЕТ 4748
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05.05.2021 09:11 Ответить
а теперь другие факты.

Флойд вышел на свободу в 2013 году, нашел работу в 2014, и с тех пор работал то водителем, то охранником. Незадолго до убийства потерял работу (из-за Ковида на карантин закрылся клуб где он работал охранником).

Был убит при задержании в подозрении расплатиться фальшивой 20-кой.

То есть мусора его убили за 2- баксов!! 20 баксов, КАРЛ, стоила жизнь человека!!

Кстати, как показало следствие, купюра оказалась НЕ фальшивой. Настоящей.
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05.05.2021 11:28 Ответить
У Жюля Верна описывается метод каким образом десяток работорговцев перегонял многотысячные массы невольников через пол Африки. Эта масса пленников могла легко с полтыка смести жалкую кучку белых, но не делала этого. Парадокс. А почему?

А метод был такой- отсеивалась где-то одна пятая колонны и им говорили : Теперь вы надсмотрщики, следите за порядком, вот вам хлысты. Бейте, убивайте, издевайтесь. Чем жёстче- тем лучше. За это мы будем вас кормить.

И дальше невольники в общем-то все делали сами, работорговцы просто гуляли рядом. Между надсмотрщиками и остальными невольниками быстро устанавливались отношения ненависти, что способствовало внутреннему жестокому террору.

Самое интересное в том, что по прибытии на невольничий рынок надсмотрщиков ставили "обратно в строй" и продавали как и остальных.
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05.05.2021 17:39 Ответить
последний раз этот рецидивист попадал к ментам за 8 лет до смерти. Хватит уже мусолить эту тему. Ну и тебе понравилось бы, если бы тебя так менты винтили за сраный купон? за подозрение что купон - поддельный? кстати он оказался НЕ поддельный, но как по мне - это неважно.

Главная проблема результатов суда - та, что под воздействием общественности, его приговорили за умышленное убийство. А налицо - неумышленное.
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05.05.2021 11:09 Ответить
Сбоку припеку всегда рассуждать удобно. А если бы он подчинялся то остался бы жив. Нетушки, законник отнял жизнь, за что теперь будет 40лет сидеть падла. Пока он стоял коленом на его шее, был в этот момент не лучше флойда. Так что, пусть горит падла.
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05.05.2021 14:10 Ответить
Это не справедливо...и вообще какая то черная истерия в мире -сериалы их посмотрите,даже королевы афроамериканцы с какого то хрена -это как втюхивать ребенку ,3-4х лет, синюю корову-педагогически вредно и пользы никакой,т к не правда.
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05.05.2021 08:31 Ответить
Есть у С. Кинга произведение - "Темная башня". Там главный герой Стрелок - белый. Пару лет назад вышла экранизация Темной башни с главным героем негром. После того, как прочитал книгу и ярко представляешь себе этого героя, смотреть на негра невозможно, полный треш Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве - Цензор.НЕТ 7450
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05.05.2021 12:44 Ответить
А ещё если усомнится в словах полукровки Меган-врушки,той что за принца Гарри вышла,то тебя и с работы погонят ,и захейтят...капец
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05.05.2021 08:41 Ответить
Это не преступление ... пока. Но очень близко!Известный Американский актер!!!Майкл Ричардс.

Пока. Но очень близко!

Майкл Ричардс - Michael Richards - qaz.wiki

Вы никогда не задумывались, почему белые - расисты, а никакая другая раса не является ими.

Майкл Ричардс, более известный как Крамер из сериала "Сейнфельд", делает хорошее замечание. Это была его защитная речь в суде после расовых комментариев в его комедийном акте. Он делает несколько очень интересных замечаний ... Кто-то, наконец, сказал это.

Есть афроамериканцы, американцы мексиканского происхождения, американцы азиатского происхождения, американцы арабского происхождения и т.д. А есть просто американцы ... Вы проходите мимо меня на улице и усмехаетесь в мою сторону. Вы называете меня "Белый мальчик", "Взломщик", "Хонки", "Белый", "Пещерный человек". И это нормально?
Но когда я зову тебя Ниггер, Кайк, Песчаник, Верблюд, Жокей, Бинер, Гук или Чинк, ты называешь меня расистом. Вы говорите, что белые совершают много насилия против вас ... У вас есть Объединенный негритянский фонд колледжа. У вас - День Мартина Лютера Кинга. У вас есть Черный Месяц Истории. У вас есть День Сезара Чавеса. У вас - Маулед ан-Наби. У вас есть NAACP. У вас есть СТАВКА ....
Если бы у нас был WET (White Entertainment Television), мы были бы расистами. Если бы у нас был День Белой Гордости, вы бы назвали нас расистами. Если бы у нас был Месяц белой истории, мы были бы расистами. Если бы у нас была какая-то организация только для белых, чтобы «продвигать» НАШИ жизни, мы были бы расистами.
У вас есть латиноамериканская торговая палата, черная торговая палата. Интересно, кто за это платит?
Белая женщина не может быть в конкурсе Мисс Блэк Американ, но в конкурсе Мисс Америка может быть любой цвет.
Если бы у нас был фонд колледжа, который давал стипендии только белым студентам, мы были бы расистами.
В США открыто более 60 открыто провозглашенных Черных колледжей ... Но если бы существовали Белые колледжи, это точно был бы расистский колледж.
В Марше Миллиона человек вы поверили, что боретесь за свою расу и права. Если бы мы шли за нашу расу и права, вы бы назвали нас расистами. Вы гордитесь тем, что вы черный, коричневый, желтый, и вы не боитесь объявить об этом. Но когда мы объявляем нашу белую гордость, вы называете нас расистами.
Ты ограбишь нас, твоя машина подцепит нас, ты стреляешь в нас. Но когда белый полицейский стреляет в члена черной банды или избивает черного наркодилера, который бежит от закона и представляет угрозу для общества, вы называете его расистом. Я тоже хочу гордиться, но вы называете меня расистом.
Почему расистами могут быть только белые?
В этом письме нет ничего плохого ... Давайте посмотрим, кто из вас достаточно горд и смел, чтобы отправить его другим. Я, к сожалению, не думаю, что многие это сделают. Вот почему мы потеряли большинство наших прав в этой стране... Мы не можем постоять за себя! К сожалению...
БУДЬТЕ БЕЛЫМ! Это не преступление ... пока. Но очень близко! Подсчитано, что только 5% тех, кто достигнет этой точки в этом письме, передадут его дальше.
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05.05.2021 08:45 Ответить
Американские негры - самые ярые расисты в мире.
Любые претензии, конфликты, требования сразу переводят на расовую почву.
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05.05.2021 08:45 Ответить
смотрел на днях сериал Британия о полиции так вот там полицейский пакистанец в Британии 30 лет проработал в полиции дослужился до высокого чина..НО все время играл на том -что чуть что к нему претензии- а порой обоснованные.. сам крышевал проституции приторговывал наркотой покрывал убийство... но если ему делали замечание или писали жалобы и это был белый он сразу орал что мол все РАСИСТЫ К НЕМУ ПРИКАПЫВАЮТСЯ... знаете-- тема расизма это такая же фуфло как тема ксенофобии придумананя евреями на опережение евреи и грабят народы и страны бабло к ним липнет они стоят на множеством пороков и гадостей и мерзостей в мире... а чтобы им шнобель не били..тому и придумали фуфляндию ксенофобию...а нигеры в США это 99,99% уголовники члены банды наркоманы воры тунеядцы..им правительство США платит в среднем 5 тыс долларов США пособий по безработице-- (так выгодней) нежели заставить весь это черный биомусор пойти работать...
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05.05.2021 09:05 Ответить
почему о "черном расизме" всегда пишут люди, ни разу не бывавшие в США?


У меня там живут двое знакомых, в разных частых страны. Все правда. Расизм есть, самый настоящий, белых по отношению к неграм. США с этим борется, иногда совершая ошибки, что поделать, никто не идеален..


но одно я знаю точно -


НЕ НАМ УЧИТЬ АМЕРИКАНЦЕВ, КАК ИМ СПРАВЛЯТЬСЯ СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ.


пока мы свои не научимся разгребать, как минимум.
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05.05.2021 11:11 Ответить
Ты забыл еще капс включить, чтобы громче было
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05.05.2021 12:49 Ответить
Років 8-10 тому запитав колись у двох білих янкі за документальні фільми (про заводи на яких виробляють гвинтокрил "Апач", та заводи по модернізації "Абрамс"). Чому жобного працівника на конвеєрі чорношкірого (більшість скандинавської зовнішньості) ??? Промовчали !
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05.05.2021 17:55 Ответить
Это быдло белое,но теперь видосы по инету ,как белых,которые просто стоят на улице,избивает чёрное быдло
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05.05.2021 09:02 Ответить
У меня подруга ,в институте,с негром встречалась -стихи даже ему писала и старалась летом не загорать,в Одессе ...а тот ее бил -в общем ,ничего хорошего я про них сказать не могу -у кого расизм ,так только у них ,в 21веке.
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05.05.2021 09:36 Ответить
Публика на форуме в массе не понимает всемирно_исторического значения публичной порки полицейского душителя. Можно обьяснить с использованием научной терминологии, а можно по простому. Такие процессы, как над этим душитлем в форме, необходимо проводить раз в несколько лет и раздувать до планетарного масштаба. Это действенная профилактика от полицейского беспрдела, который возникает везде и всюду, как только общество хоть немного теряет контроль над мусорами. Это не только полицейские США увидят, (среди которых достаточно латетных расистов) но и полицейский таких чудных стран как РФ, Филиппины, Иран и т.д. Кроме того это увидит господин Аваков, которому полезно знать что он не бог, а обычный мусор, который должен думать прежде чем отдавать приказы на силовые разгоны и задержания.
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05.05.2021 08:48 Ответить
Он имеет право на честный суд,где выяснятся все обстоятельства ...или если рецидивиста и наркомана похоронили в золотом гробу ,то все?
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05.05.2021 09:04 Ответить
Мне неинтересна личная история жертвы. Для правосудия достаточно того факта, что человек в форме, облаченный властью 9 минут с очевидным наслаждением ( думаю поэтому присяжные так много дали) душил жертву. А кого именно он душил не имеет значение. Допустим он бы душил Мать Терезу тогда по вашей логике полицейского надо по максимуму наказать, а Флойда если душил то что отпустить что ли? А ведь на самом деле время показало что Мать Тереза ВИП преступник куда там Флойду...Поэтому не важно для честного суда кого душил мусор, важно что его за это жестко накажут.
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05.05.2021 11:10 Ответить
согласен. Если бы у нас мент придушил кого-то на улице, публично... на следующий день Майдан бы гудел на всю страну.
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05.05.2021 11:13 Ответить
Вы там были?
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05.05.2021 11:36 Ответить
Дурацкий вопрос, есть видео,.есть такое редкое для Украины свойство как эмпатия. Именно поэтому присяжных и привлекают в те процессы где нужна эмпатия, чтобы справедливость восторжествовала.
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05.05.2021 11:39 Ответить
Дурацкая реакция во всем Мире-зачем золотой гроб и коленопреклонения,зачем негры в роли монархов во всех фильмах??? Теперь они бьют белых-просто так,этими видосами весь инет завален ...
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05.05.2021 11:46 Ответить
Валерия,я знаю вы патриот Украины и вряд ли читаете кацапские СМИ. А я читаю, причем раньше почти не читал, а после 2014 года регулярно. Надо понимать, что враг затевает. Так вот ваша коммуникация по этому делу это тупо кацапская калька, вы ее подхватили через наши соцсети наверное.
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05.05.2021 11:50 Ответить
Может и так ...я ещё раз изучу этот вопрос)
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05.05.2021 12:06 Ответить
"изучила"),но вы таки правы,кто бы тот негр не был,полицейский спецом его удушил коленом получается...
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05.05.2021 12:11 Ответить
Публика на форуме в массе не понимает всемирно_исторического значения публичной порки полицейского душителя.
Пан Propan, вы полностью расписались в непонимании вопроса фразой:"Мне неинтересна личная история жертвы". А вот это напрасно, т.к., если бы на месте этого Флойда, в точно такой же ситуации оказался белый, то ничего бы не было, от слова совсем. Квинтэссенция - чернокожий. Все эти массовые протесты, погромы, всеобщее покаяние белого населения, стояния на коленях... буквально канонизация черного наркомана. Это кому-то нужно? Естественно!
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05.05.2021 15:21 Ответить
Ті хто ніколи не був рабовласником просили вибачення у тих хто ніколи не був рабом. Тихо шифером шурша їде ... .
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05.05.2021 18:01 Ответить
А вот интересно, а если бы полицейский, типа задушивший того нигера, тоже был негром, была бы точно такая реакция? Уверен на 100%, что нет!
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05.05.2021 12:54 Ответить
Надеюсь на то, что здравый смысл победит и полицейского оправдают.
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05.05.2021 09:06 Ответить
его невозможно оправдать. Полицейский добивается не оправдания (его вина очевидна), а изменения статьи с умышленного на неумышленное.

Шансов мало и я не уверен, что это было бы справедливо. Сам Флойд ему кричал что дышать не может, люди на улице кричали - что же вы делаете?! Но он продолжал душить и додушил.

Так что... но в любом случае я против смертной казни.
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05.05.2021 11:14 Ответить
Сама не бачила - розказували знайомі, які, в свою чергу, щось чули-читали (у кожного - свої джерела інформації), що не було заслухано (сторона рецидивіста домоглася - тільки невідомо, яким чином) того, хто був зі злочинцем в авті. Вони приїхали разом.
Він - один з ключових свідків, який міг розказати, що передувало їхньому приїзду в той магазинчик.
Але - ось так.
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05.05.2021 09:12 Ответить
про преступника - это вы мента имеете в виду?

А вы хоть знаете, что "рецидивист Флойд" последний раз привлекался к ответственность аж ВОСЕМЬ лет до события? ВОСЕМЬ.
Знаете за что его винтил мусор? за подозрение в том что он пытался купить продукты по поддельному товарному купону. Человека убили за сраный купон! ЗА КУПОН!! И мусор не мог знать - рецидивист этот негр или нет. Просто убил человека у всех на глазах. Среди белого дня.

кстати, купон оказался настоящим, не поддельным.

Вы бы хотели, чтобы вашего сына также задушили? По подозрению в подделке, скажем, 100 гривень?
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05.05.2021 11:17 Ответить
Ну да, и не забудь упомянуть, что святой нигер был под наркотой.
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05.05.2021 14:09 Ответить
Перехід на особу форумчанина 100% видає істерику коментатора.

Я в курсі цієї справи.
Звичайно, знав. Він їхав на підмогу, бо перший екіпаж з нариком справитися не міг. І =пробив= послужний список рецидивіста.
А, тобто, бандюгана треба було відпустити ? Ще й перепросити ?
Чого це раптом реидивіст в лапках ? У нього п*ять ходок, в цього "святого".
Копів викликав працівник магазину. Треба було не приїздити ?

Ви свою позицію озвучили ще в темі про вирок. Я Вас ні в чому переконувати не збираюся.
Лишаюся при своїй думці: якщо той, кого затримують, починає бикувати, то - at his own risk.
І нормальний суд мав би це розглядати як обтяжуючі обставини.

Якщо б не чинив опір, а його забили - однозначна вина поліції. А так - ні.
Тому й написала: через необережність, ненавмисне вбивство.

Бувайте.
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06.05.2021 04:30 Ответить
Свободу Дереку Човин, борцу за права белых!!!!
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05.05.2021 14:07 Ответить
Сейчас в америке угнетенная нация стали белые. Там у цветных масса разных льгот, включая при устройстве на работу, образование, куча разных пособий, особенно на детей. А у белых только одно право - работать и работать, и никаких льгот. Из-за этого и возникает рассовое противостояние.
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05.05.2021 14:16 Ответить
Приговор Дереку Човину несправедливый! Если бы на месте Флойда был белый ---100% признали бы убийство по неосторожности и дали бы лет пять с возможностью УДО и запретом быть полицейским!
Такой приговор я признала бы справедливым.
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06.05.2021 00:32 Ответить
 
 