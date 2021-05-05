Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве
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Бывший полицейский из американского Миннеаполиса Дерек Човин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал во вторник запрос с просьбой о новом судебном разбирательстве.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Hill.
Эрик Нельсон, адвокат Човина, утверждает, что неправомерное поведение присяжных и досудебная огласка частично привели к осуждению его подзащитного.
"Суд злоупотребил своим дискреционным правом, когда он не изолировал присяжных на время судебного разбирательства или, по крайней мере, не предупредил их избегать всех средств массовой информации, что привело к тому, что присяжные подверглись предвзятой огласке в отношении судебного разбирательства (...), а также запугиванию присяжных и потенциальному страху возмездия среди присяжных, что нарушило конституционные права Човина на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство", - цитирует издание Нельсона.
По его словам, присяжные "совершили неправомерные действия, чувствовали угрозу или подверглись запугиваниям, давлению на расовой почве во время разбирательства и не выполнили инструкции во время дискуссий".
В апреле присяжные признали Човина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
46-летний Флойд умер после того, как Човин прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.
Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.
Президент США Джо Байден назвал приговор по делу Човина "гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке".
Пожалуйста, подождите...
во-вторых, негры США как раз местные, их предки приехали в США лет 200 назад, живут там подольше тех белых итальянцев, немцев, ирландцев, русских, украинцев, кто приехал в конце 19 - начале 20 века.
И сейчас в Африке есть очень развитые страны, есть менее развитые. Разные есть.
вам удобно жить, не имея НИКАКИХ знаний по истории, культуре, географии планеты, на которой вы живете?
Для цивилизованного жителя планеты Земля 21 века расизм - это дикость похуже каких-то африканских людоедов. можешь представить - африканские или индонезийские людодеды цивилизованнее тебя?
Ты специально приходишь пропагандировать расизм на украинские сайты - чтобы в цивилизованной стране США тебя не вычислили?
вот ты трусливое позорище.
Съезди хоть раз, посмотри.
Після не означає внаслідок.
Більше того, суддя попросив політиків замовкнути на час розгляду справи, а то розбалакалися.
Писали також, що йдеться про вбивство через необережність - не розрахував, і зазначали, що копа відволікали перехожі. Для здоровенного бика це був адекватний прийом затримання, враховуючи параметри поліцейського.
У своїй смерті рецидивіст винен сам. Якби він виконував розпорядження копів, не втік з поліцейського авта і не чинив опір - сидів би собі спокійно в тюрязі і баланду їв.
Джордж Флойд був убитий поліцейським офіцером Дереком Шовіном після того, як Флойда затримали за підозрою у використанні фальшивих грошей.
Для родини Джорджа Флойда було зібрано 13 млн доларів пожертв. Різні релігійні академічні установи США провели меморіальні панахиди та встановили гранти на честь Флойда.
Куди котиться світ ?
Флойд вышел на свободу в 2013 году, нашел работу в 2014, и с тех пор работал то водителем, то охранником. Незадолго до убийства потерял работу (из-за Ковида на карантин закрылся клуб где он работал охранником).
Был убит при задержании в подозрении расплатиться фальшивой 20-кой.
То есть мусора его убили за 2- баксов!! 20 баксов, КАРЛ, стоила жизнь человека!!
Кстати, как показало следствие, купюра оказалась НЕ фальшивой. Настоящей.
А метод был такой- отсеивалась где-то одна пятая колонны и им говорили : Теперь вы надсмотрщики, следите за порядком, вот вам хлысты. Бейте, убивайте, издевайтесь. Чем жёстче- тем лучше. За это мы будем вас кормить.
И дальше невольники в общем-то все делали сами, работорговцы просто гуляли рядом. Между надсмотрщиками и остальными невольниками быстро устанавливались отношения ненависти, что способствовало внутреннему жестокому террору.
Самое интересное в том, что по прибытии на невольничий рынок надсмотрщиков ставили "обратно в строй" и продавали как и остальных.
Главная проблема результатов суда - та, что под воздействием общественности, его приговорили за умышленное убийство. А налицо - неумышленное.
Пока. Но очень близко!
Майкл Ричардс - Michael Richards - qaz.wiki
Вы никогда не задумывались, почему белые - расисты, а никакая другая раса не является ими.
Майкл Ричардс, более известный как Крамер из сериала "Сейнфельд", делает хорошее замечание. Это была его защитная речь в суде после расовых комментариев в его комедийном акте. Он делает несколько очень интересных замечаний ... Кто-то, наконец, сказал это.
Есть афроамериканцы, американцы мексиканского происхождения, американцы азиатского происхождения, американцы арабского происхождения и т.д. А есть просто американцы ... Вы проходите мимо меня на улице и усмехаетесь в мою сторону. Вы называете меня "Белый мальчик", "Взломщик", "Хонки", "Белый", "Пещерный человек". И это нормально?
Но когда я зову тебя Ниггер, Кайк, Песчаник, Верблюд, Жокей, Бинер, Гук или Чинк, ты называешь меня расистом. Вы говорите, что белые совершают много насилия против вас ... У вас есть Объединенный негритянский фонд колледжа. У вас - День Мартина Лютера Кинга. У вас есть Черный Месяц Истории. У вас есть День Сезара Чавеса. У вас - Маулед ан-Наби. У вас есть NAACP. У вас есть СТАВКА ....
Если бы у нас был WET (White Entertainment Television), мы были бы расистами. Если бы у нас был День Белой Гордости, вы бы назвали нас расистами. Если бы у нас был Месяц белой истории, мы были бы расистами. Если бы у нас была какая-то организация только для белых, чтобы «продвигать» НАШИ жизни, мы были бы расистами.
У вас есть латиноамериканская торговая палата, черная торговая палата. Интересно, кто за это платит?
Белая женщина не может быть в конкурсе Мисс Блэк Американ, но в конкурсе Мисс Америка может быть любой цвет.
Если бы у нас был фонд колледжа, который давал стипендии только белым студентам, мы были бы расистами.
В США открыто более 60 открыто провозглашенных Черных колледжей ... Но если бы существовали Белые колледжи, это точно был бы расистский колледж.
В Марше Миллиона человек вы поверили, что боретесь за свою расу и права. Если бы мы шли за нашу расу и права, вы бы назвали нас расистами. Вы гордитесь тем, что вы черный, коричневый, желтый, и вы не боитесь объявить об этом. Но когда мы объявляем нашу белую гордость, вы называете нас расистами.
Ты ограбишь нас, твоя машина подцепит нас, ты стреляешь в нас. Но когда белый полицейский стреляет в члена черной банды или избивает черного наркодилера, который бежит от закона и представляет угрозу для общества, вы называете его расистом. Я тоже хочу гордиться, но вы называете меня расистом.
Почему расистами могут быть только белые?
В этом письме нет ничего плохого ... Давайте посмотрим, кто из вас достаточно горд и смел, чтобы отправить его другим. Я, к сожалению, не думаю, что многие это сделают. Вот почему мы потеряли большинство наших прав в этой стране... Мы не можем постоять за себя! К сожалению...
БУДЬТЕ БЕЛЫМ! Это не преступление ... пока. Но очень близко! Подсчитано, что только 5% тех, кто достигнет этой точки в этом письме, передадут его дальше.
Любые претензии, конфликты, требования сразу переводят на расовую почву.
У меня там живут двое знакомых, в разных частых страны. Все правда. Расизм есть, самый настоящий, белых по отношению к неграм. США с этим борется, иногда совершая ошибки, что поделать, никто не идеален..
но одно я знаю точно -
НЕ НАМ УЧИТЬ АМЕРИКАНЦЕВ, КАК ИМ СПРАВЛЯТЬСЯ СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ.
пока мы свои не научимся разгребать, как минимум.
Пан Propan, вы полностью расписались в непонимании вопроса фразой:"Мне неинтересна личная история жертвы". А вот это напрасно, т.к., если бы на месте этого Флойда, в точно такой же ситуации оказался белый, то ничего бы не было, от слова совсем. Квинтэссенция - чернокожий. Все эти массовые протесты, погромы, всеобщее покаяние белого населения, стояния на коленях... буквально канонизация черного наркомана. Это кому-то нужно? Естественно!
Шансов мало и я не уверен, что это было бы справедливо. Сам Флойд ему кричал что дышать не может, люди на улице кричали - что же вы делаете?! Но он продолжал душить и додушил.
Так что... но в любом случае я против смертной казни.
Він - один з ключових свідків, який міг розказати, що передувало їхньому приїзду в той магазинчик.
Але - ось так.
А вы хоть знаете, что "рецидивист Флойд" последний раз привлекался к ответственность аж ВОСЕМЬ лет до события? ВОСЕМЬ.
Знаете за что его винтил мусор? за подозрение в том что он пытался купить продукты по поддельному товарному купону. Человека убили за сраный купон! ЗА КУПОН!! И мусор не мог знать - рецидивист этот негр или нет. Просто убил человека у всех на глазах. Среди белого дня.
кстати, купон оказался настоящим, не поддельным.
Вы бы хотели, чтобы вашего сына также задушили? По подозрению в подделке, скажем, 100 гривень?
Я в курсі цієї справи.
Звичайно, знав. Він їхав на підмогу, бо перший екіпаж з нариком справитися не міг. І =пробив= послужний список рецидивіста.
А, тобто, бандюгана треба було відпустити ? Ще й перепросити ?
Чого це раптом реидивіст в лапках ? У нього п*ять ходок, в цього "святого".
Копів викликав працівник магазину. Треба було не приїздити ?
Ви свою позицію озвучили ще в темі про вирок. Я Вас ні в чому переконувати не збираюся.
Лишаюся при своїй думці: якщо той, кого затримують, починає бикувати, то - at his own risk.
І нормальний суд мав би це розглядати як обтяжуючі обставини.
Якщо б не чинив опір, а його забили - однозначна вина поліції. А так - ні.
Тому й написала: через необережність, ненавмисне вбивство.
Бувайте.
Такой приговор я признала бы справедливым.