Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве

Бывший полицейский из американского Миннеаполиса Дерек Човин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал во вторник запрос с просьбой о новом судебном разбирательстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Hill.

Эрик Нельсон, адвокат Човина, утверждает, что неправомерное поведение присяжных и досудебная огласка частично привели к осуждению его подзащитного.

"Суд злоупотребил своим дискреционным правом, когда он не изолировал присяжных на время судебного разбирательства или, по крайней мере, не предупредил их избегать всех средств массовой информации, что привело к тому, что присяжные подверглись предвзятой огласке в отношении судебного разбирательства (...), а также запугиванию присяжных и потенциальному страху возмездия среди присяжных, что нарушило конституционные права Човина на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство", - цитирует издание Нельсона.

По его словам, присяжные "совершили неправомерные действия, чувствовали угрозу или подверглись запугиваниям, давлению на расовой почве во время разбирательства и не выполнили инструкции во время дискуссий".

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В апреле присяжные признали Човина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

46-летний Флойд умер после того, как Човин прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

Президент США Джо Байден назвал приговор по делу Човина "гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке".