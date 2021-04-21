Бывшего американского офицера Човина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Човина виновным в убийстве Джорджа Флойда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The New York Times.

Човин признан виновным по всем трем пунктам убийства, ему грозит до 40 лет за решеткой. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.

Суд над Човином продолжался 3 недели. После этого присяжные 2 дня по 5 часов обсуждали приговор в отношении бывшего полицейского.

Также на Цензор.НЕТ: Администрация Байдена поддержала создание в США 51-го штата

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский надавил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия во всем мире.