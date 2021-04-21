РУС
Бывшего американского офицера Човина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Бывшего американского офицера Човина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Човина виновным в убийстве Джорджа Флойда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The New York Times.

Човин признан виновным по всем трем пунктам убийства, ему грозит до 40 лет за решеткой. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.

Суд над Човином продолжался 3 недели. После этого присяжные 2 дня по 5 часов обсуждали приговор в отношении бывшего полицейского.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский надавил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия во всем мире.

+33
Флойда убила наркота а не офицер
показать весь комментарий
21.04.2021 02:47 Ответить
+30
Пробили дно
показать весь комментарий
21.04.2021 02:20 Ответить
+26
мракобесие леваков
показать весь комментарий
21.04.2021 02:23 Ответить
В итоге под камерами наблюдения на каждом углу роста преступности не будет.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:30 Ответить
https://www.npr.org/2021/01/06/953254623/massive-1-year-rise-in-homicide-rates-collided-with-the-pandemic-in-2020 уже є . але то все, звичайно, пандемія винна. ага.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:44 Ответить
Странно читать комментари с уважаемыми никами в защиту садиста полицейского. Наверное вы плохо и безэмоционально смотрели видео убийства. Может вообще не видели. А на видео четко видно, что человек в полицейской форме с демонстративным НАСЛАЖДЕНИЕМ душит негра. Неважно что убитый непутевый и давжды судимый. Неважно, что повод для жесткого задержания остутсвовал - это США все таки у них по другому все, неважно что Флойд был наркоманом, среди полицейских их тоже полно, даже не так важно от чего Флойд умер (есть сведения что смерть ненапрямую связана с удушением). Все это не так важно, как то что представитель власти НАСЛАЖДАЛСЯ процессо убийства и не скрывал этого .ВОт за это можно и пожиненное дать в назидаение.

Представье, что с вашим непутевым родственником или знакомым такое произошло, представьте, что он лежит под коленом Садиста в форме , внимательно посмотрите видео и вы поймете присяжных.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:11 Ответить
Привід для настільки жорстокого затримання є один - загроза життю й здороввю копа , або іншим громадянам зі сторони зартиманного . Причому , тут один ньюанс є . В США нема такого поняття "перевищення міри припустимої оборони" й я це підтримую , бо коли на тебе нападає злочинець нема а ні часу , а ні фаху , щоб оцінити як міру загрози (йди знаю що в голові нападника й який в його "план дій") , так й властні сили .
А с копами тут складніше -- з одного боку тут діє правило, що й будь яка відмова від команди копа розглядається як напад на його . Але з іншого боку , в копів є більш жорстока вимога , бо коп повинен вміти оцінити міру загрози й співставити її з засобом відповіді потенційному правопорушнику . Копів цьому вчать й екзаменують .
показать весь комментарий
21.04.2021 07:35 Ответить
ну там вроде 5-6 раз судимый - странно шо ему тогда лет не 80 было. и да - есть где-то закон шо если 2 раза срецидивил, то вэлкам пана на пожизненные макароны - и вот как раз обезьяна бы се спокойно вна зоне висела на турнике и жала штангу, а не вызывала беспорядки.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:37 Ответить
Я знаю, що Ви натякаєте на мене.
Бандюган-рецидивіст судимий 5 разів. Не за вкрадену пачку сигарет. Там були розбійні напади - зі зброєю. Наплодило 5-ро дітей і жодне з них не виховувало і не бачило.
У своїй смерті він винен лише сам.
Йому багато разів суспільство давало шанс, але воно ним і не думало скористатися. Його ніхто не просив наглушитися наркоти і пошурувати на =подвиги=.
Перший екіпаж (стажери) якось заволокли цю тушу в поліцейське авто. Екіпаж Шовена приїхав на підмогу. Нарик виліз з машини ... І, як я читала, про те, що йому нема чим дихати / бракує повітря, він почав ще з тих пір розказувати. Він опирався і не хотів знову йти до авта. Шовен використав дозволений прийом. Якби бандюк втихомирився і не бикував - був би живим.
Ніякого задушення, ні перелому шиї нема. Натомість - убойна суміш наркоти + у нього збільшене серце. Сімейка тому і замовила другий розтин.
Коп невчасно з*явився у недобрий для себе момент. Хай би рецивіст подох в авті чи на дільниці потім сам. Але й тоді б їм перепало.
Я тому й писала: нехай на виклики до чорних їдуть винятково чорні екіпажі. І хай стріляють, товчуть одне одного і виказяться.
Он там вище Предатор поставив новину. Цікаво, чи "стражденні" блм засудять покидька ?
До речі, Латиніна розказувала, що одна з натхненниць блм особнячок за по-моєму 2 млн баксів придбала ... Бєдняжка задискримінована ...
показать весь комментарий
21.04.2021 07:46 Ответить
До речі, про садиста.
При скоєнні одного зі злочинів, цей "святий" і "невинний мученик" приставив зброю до живота вагітної жінки і тримав весь час, поки його дружки грабували. Жінка - чорна.
Воно - моральний виродок.
Тому так прикро від лицемірства і фальші, коли оце сміття вознесли до рангу ангела і бухкалися на коліна перед сімейкою, яка виховала таке чмо. Пробачення вони, блін, просили.
У кого ?
показать весь комментарий
21.04.2021 08:05 Ответить
Эмпатия большая проблема не только для северных финно-угорских народов которых почему то называют русскими, но и для многих украинцев. Слишком много было общего к сожалению, быстро не преодолеешь болезни совка.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:46 Ответить
Шановний Propan.
Вибачте - мимо.
Я - глибокий емпат. Якщо Ви знаєте, як це - зрозумієте. До фізичного відчуття. Далеко не завжди fun. Мушу вважати і враховувати.

Не розумію, яким боком до мене =болєзні совка=. Перепрошую.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:49 Ответить
Вибачте Vedana, про емпатію так випадково вийшло що я к Вам звернувся особисто, але це загальне враження що до сьогодняшньої України до речі не тількие моє. Мені здається, що як раз Ви емоційна і дуже жива людина, може десь трохи занадто запальна, але мені подобається).
показать весь комментарий
21.04.2021 09:56 Ответить
Ну, слава Богу.
Бо я, по-перше, вже вирішила, що Ви розсердилися (я хочу сподіватися, що ми залишимося з Вами в нормальних стосунках і завжди зберігатимемо коректний і respectful тон, коли, траплятиметься, розходитимемося в поглядах, бо то - нормальне явище) і реально вважаєте мене садюгою чи дерев*якою.
У мене справді, напевне, нема емпатії до окремих категорій (вбивць, ґвалтівників, отаких рецидивістів ...). І мені за це не соромно, і совість мене теж не мучить. А за нормальних людей - болить.
Там Вам на іншій сторінці форумчанин написав.
P.S. В житті я однозначно спокійніша. На форумі, можливо, видаюся занадто запальною, як Ви пишете, через відсутність невербаліки, як варіант.
Майте гарний день.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:09 Ответить
Вам мало москалів,що ви таких покидьків захищаєте? Ви подивіться,що такі особи влаштовують.Ви бачили частинку затримання,яке розкрутили в змі.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:14 Ответить
Еще раз! Полцейский который с наслаждением душит задержаного, должен сидеть с тюрьме и долго. А кого он душит не важно, не об этом речь. И причем здесь кацапы?)) Шановний ви поехали на теме кацапов! Лучше возьмите две фото Човина и Флойда спросите сто человек кто из них больше похох на кацапа ) и по характеру кстати тоже.
показать весь комментарий
25.04.2021 13:56 Ответить
Вот вы сейчас уподобляетесь Белковскому со своим "святым" Флойдом. При чем здесь вообще его биография? ПОлицейский душил человека с наслаждением за это и будет наказан и поделом. Садисты самая страшная категория людей, особенно если они в форме.
показать весь комментарий
25.04.2021 14:00 Ответить
Это потому что на суд не пришли министр МВД и мэр Миннеаполиса, не умеют америкосы на суды давить. У нас за расстрел пассажиров избегают ответственности...
показать весь комментарий
21.04.2021 07:16 Ответить
И вообще, не умеют американские копы еще работать. Не знают что если бы они «сшили» по быстрому дело на кого то из родственников, то с ними было бы легче договориться что бы те не имели никаких претензий и обвинили во всем погибшего.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:23 Ответить
Главное, что они этому не учатся, хотя могли бы.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:28 Ответить
Не знают что если бы они «сшили» по быстрому дело на кого то из родственников\\\\\\\\\\

Если честно дебильный комент. Как ты себе это представляешь даже в Белоруси? а не то шо там где через полчаса журники расскажут это даже собакам в приютах. "сшиватель" блин(((
В Европу как раз таких и берут чо.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:35 Ответить
Ты прав, в Европу берут только дегенератов, которые не умеют думать и не вдумываются в написанное. Загугли что такое «ирония» и уже завтра днюя возьмут в Европу.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:38 Ответить
не ну просто очень уж непрофессиональная ирония которую разве только к "кндр" прицепить можно, но там просто бы всех в лагерь выслали.
так мона было сказать - че не расстреляли всех родственников, или че их не взорвали - тоже "ирония"?
показать весь комментарий
21.04.2021 07:45 Ответить
Это ты про то что в Белоруссии дело не сошьют? Или у нас это не умеют делать? Ты знаешь как мусора зарешали с родственниками расстрелянного БМВ? Ты мусор или тот кто сразу на колени падает перед ними?
показать весь комментарий
21.04.2021 07:49 Ответить
ну ты в крайность впал с "иронией" - в тот же день по беспределу "сшить" - и "порешать" - это два разных способа. за первый министр МВД сядет на бутылку перед главарем страны, за второй - поощрение. ты так типо образно выразился, понимаю, но все равно как-то совсем оторванно "ирония" такая выглядит.
кстати, вот даже у нас Пашинский обосрался, но...... порешал)
показать весь комментарий
21.04.2021 08:59 Ответить
Сесть на бутылку или просто сесть это все влажные мечты электората. Назови хоть одного министра, который понёс ответственность за свои действия. А практически каждый МВДшный «наслужил» на приличный срок. 30 лет в стране все делается по беспределу, а ты сейчас заявляешь что такого быть не может...
показать весь комментарий
21.04.2021 10:08 Ответить
не не заявляю
просто во Франции, раньше, министр подал в отставку за то шо высрал - я наведу порядок на улицах
срав.ни? - его с нашим ахкакимАваковым
и практически твой комент тупо - извини...
Колишнього американського офіцера Човіна визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда - Цензор.НЕТ 2027
показать весь комментарий
21.04.2021 10:25 Ответить
Не нужно сравнивать йух с пальцем. Хочешь жить как во Франции живи по закону. А закон в данном случае гласит что если ты превысил свои полномочия и в результате этого погиб человек, ты должен понести ответственность. Про наркоманов, бандитов и что их можно убивать в законе ничего нет.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:28 Ответить
я и не сказал шо мона убивать, но перед тобой обдолбанная горилла и у тя есть субординация шо допускается прижать как и сделал коп, вроде по инструкции?
попробуй задержи быка под наркотой. понятно шо может и превышение, мне побоку, но писало шо прижать - в инструкциях есть. ну да - ласково его задержи и с большой долей "судьбы" - получи пару травм, т.к. нигеру под наркотой пофиг, а потом он надавит на "афроамеров притесняютЪ"
показать весь комментарий
21.04.2021 10:41 Ответить
Да
показать весь комментарий
21.04.2021 07:45 Ответить
По-хорошему, наркобарыг так и надо давить - как тараканов. А тут, с таким приговором, всё навыворот выходит: чёрное - это белое, белое - это чёрное?
показать весь комментарий
21.04.2021 08:30 Ответить
Согласен, а если кому то не понравится что что Вы умнее и под предлогом что Вы наркобарыга задавят Вас? Может быть закон это своего рода предохранитель от дураков, который работает только в развитых странах?
показать весь комментарий
21.04.2021 08:38 Ответить
Чувак оказывал сопротивление. Шоб он не бодался с полицаями - никто бы его не топтал.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:34 Ответить
Что то мне подсказывает что судьи, которые выносили приговор, более компетентные в этом вопросе, чем эксперты с цензора.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:37 Ответить
А вот тебе хрен. Решали виновен или нет присяжные - а это обычные люди, набранные по какому-то случайному алгоритму среди граждан. Чем их граждане компетентней чем эксперты с цензора?
показать весь комментарий
21.04.2021 11:43 Ответить
Может эти граждане не хотели оказаться завтра на месте погибшего?
показать весь комментарий
21.04.2021 11:49 Ответить
Тоесть они хотели торговать наркотой, впаривать фальшивое бабло и сопротивляться полиции, но только чтоб их за это не трогали? Ну круто
показать весь комментарий
21.04.2021 11:53 Ответить
А при чем тут это? Речь идёт о задержании которое повлекло смерть. Если Вы завтра проедете на красный и будете спорить с полицейским и неадекватно себя вести, Вас можно пристрелить? Я же не хочу что бы на красный ездили!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:01 Ответить
Вы изо всех сил передёргиваете.
1) Чувака не пристрелили.
2) Если вы нарушили закон и сопротивляетесь аресту - то что с вами делать? Пожалеть и отпустить?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:11 Ответить
Про пристрелить я образно сказал. Если я скажу что за проезд на красный Вас нужно скрутить и задушить, это поменяет смысл? Если нарушил закон, тебя нужно арестовать а не убивать. У меня один единственный вопрос к Вам - Ваша позиция по отношению к убийству Олейником пассажира БМВ? Он правильно поступил?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:15 Ответить
Не прикидывайся тупым. Они и пытались его арестовать. А он сопротивлялся. И поэтому его пришлось крутить.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:18 Ответить
Ты не ответил на вопрос.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:19 Ответить
Тоесть ты таки решил изобразить тупого. Хорошо. На пальцах. Как для тупого
1. Я ответил на твой вопрос.
2. Ты пишешь "Если нарушил закон, тебя нужно арестовать а не убивать." Я с этим полностью согласен и напомнил, что чувак нарушил закон и его пытались арестовать, чему он сопротивлялся.

3. Перевод стрелок на Олейника считаю не оправданым, т.к. там была совсем другая ситуация.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:30 Ответить
Всего хорошего, умник!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:32 Ответить
"Слив засчитан" (С)
И тебе всего хорошего .
показать весь комментарий
21.04.2021 12:34 Ответить
Propan ,я извиняюсь Вы когда пишете об излишнем насилии против Флойда , вы представляете его вес, рост по сравнению с полицейским , что у него до этого было несколько ходок , что он был обдолбаный в хлам , и его застали на месте преступления , хотел втюхать фальшив денежку продавцу 😡 .
показать весь комментарий
21.04.2021 08:37 Ответить
Родственникам бандита и наркомана Джорджа Флойда, выплатят 27 млн. долларов компенсации из карманов налогоплательщиков США. Все это закончится очень плохо... Терпение белых,работающих,законопослушных гетеросексуальных граждан не безгранично...
показать весь комментарий
21.04.2021 08:44 Ответить
Лихо закручен сюжет)) Особенно "понравились" пункты:
White people

The military
Evangelical Christians
Верной дорогой идете, товарищи ©

Бывшего американского офицера Човина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда - Цензор.НЕТ 9378
показать весь комментарий
21.04.2021 09:04 Ответить
А официальное заключение врачей , что он умер от передозировки наркотой не считается? Вот, что значит пропаганда.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:21 Ответить
Кому цікаво - це в нас свіжий випадок.
Чорна жінка в метро пройшла через турнікет, не заплативши. Коли підійшли чергові, вона відмовилася назвати себе і почала втікати. Затримання було жорстким. Її намагалися імобілізувати, вона кусалася, її били в обличчя ... Потім під*їхала поліція. Правоохоронців виправдовують. Йде розслідування.
Так, дико. За 3,50. Як завжди, дискусія про співрозмірність застосування сили до ситуації.
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-metro-inspectors-restrain-arrest-woman-video-1.5993821

Те саме: вона готова була здійснити (і фактично здійснила) правопорушення, але відповідати за це не захотіла. Вчать же і розказують: спинили, питають документи чи ім*я - називай. Поліція не б*є, коли людина співпрацює.
Побачимо, чим закінчиться слідство.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:22 Ответить
Показательное наказание,увьі! Куда скатьівается Великая страна в угоду толерастии и политкоррктности?
показать весь комментарий
21.04.2021 09:26 Ответить
А что надо было "порешать" и отпустить как в Украине? Они потому и великая страна, что стоят на соблюдении закона.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:35 Ответить
Какой ты наивный-в данном случае ни о каком соблюдении законов не моможет быть и речи.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:10 Ответить
Там явное убийство. Просто надо было расследовать и садить его быстро, не подогревая расистские митинги чернокожих. Может и срок меньший бы получил. А так из-за игр с законом чуть гражданскую войну не устроили. Поэтому соблюдение закона всегда выгоднее для страны, даже если убитый наркоман не нравится большинству.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:28 Ответить
Не было там убийства. Миллион раз уже ситуация была рассмотрена. Не мог такой приём к смерти привести.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:46 Ответить
Даже если у него был сердечный приступ, а он не оказал помощь, то все равно виновен. Просто затягивание расследования и попытки порешать привели к еще более худшему сценарию для всей страны, и для самого полицейского.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:51 Ответить
Таких спорных случаев там миллион было. Но этот специально распиарили перед выборами.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:55 Ответить
Бред.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:51 Ответить
Ганьба.
Присяжні та суд прогнулися під вімоги натовпу всупереч доказам, де видно, що поліцейський не вбив наркомана й злодюгу флойда.
На наших очах й під оплески тих, хто топив за Байдена й Ко, валиться найвеличніша країна світу.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:31 Ответить
Ганьба.
Присяжні та суд прогнулися під вімоги натовпу всупереч доказам...

А ви наші приклади подібного прогибання судів перед натовпом не помічаєте?
показать весь комментарий
21.04.2021 09:53 Ответить
Видел полное видео задержания. Флойд начал задыхаться ещё до того как Дерек повалил его на землю. И это неудивительно - был наркошей со стажем с больным сердцем. Видимо ломка началась. От этого и кони двинул.
Но после погромов БЛМ другого приговора и быть не могло.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:44 Ответить
У нас апріорі це не було би кваліфіковано як умисне вбивство.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:52 Ответить
От вам і справедливий американський суд.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:53 Ответить
О, сколько неадекватных и трампоидов высказалось. Сорок лет это много. Но этот полицейский заслуживает посидеть в тюрьме. Все видели видео. Я тоже. Он просто сидел на неподвижном теле нажимая коленом в шею. Зачем это надо было делать целых пять минут? Это убийство. И не причем тут "леваки" и прочая ваша чушь. Ненавидите "нигеров"? Это не повод лишаться разума.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:19 Ответить
Да никакое это не убийство и нигеры тут не при чём. Если б они его не держали, он бы их тупо откиздил и свалил. Он оказал сопротивление, они его задерживали. Если бы ты встретился с этим типом на узкой дорожке, то он бы не раздумывал скрутить тебе шею или нет.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:40 Ответить
Ви ж бачили тільки частину відео.Яке було розпіарене у змі.Так це все ліваки.Всі ці блмщики бвгають з прапорами Членіна і серпами з молотом.Я вже писав,що такий самий Флойд застрелив недавно жінку.А ви захищаєте бандюків.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:53 Ответить
Что за бред? Кого я защищаю? Если бы этот дебил не убил того наркомана, то не было бы лишнего повода у всяких черных членинов кипишевать и расти в численности. Той части видео мне хватило с головой. Это не полицейский. Это убийца.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:31 Ответить
Він його не вбивав.Він після цього ще брикався.А потім сердечко стало.Вам спеціально зробили сюжет змі.
показать весь комментарий
22.04.2021 18:37 Ответить
Хто зробив? Скабаєва? Як що ти не бачиш, або не хочеш бачити очевидні речи, то нам не про що розмовляти. Хотів би я тебе побачити на місті того нигера. П'ять хвилин в такої позі з коліном на шиї.
показать весь комментарий
22.04.2021 19:32 Ответить
Так саме ви і не хочете бачити.І москалі тут ні до чого.Я взагалі їх ніколи не дивився.Хотів би я вас побачити,коли подібні Флойди під наркотою,до вас пукавки наставлять.
показать весь комментарий
22.04.2021 19:53 Ответить
Ты расист чистой воды. Я таких "флойдов" и среди "белых" видел достаточно. На кацапов глянь. Они в сто раз хуже твоих "флойдов".
показать весь комментарий
22.04.2021 19:59 Ответить
Kamate Kaora Все относительно ,что значит, не навидете негров, вопрос риторический .🤔 А вы с ними жили на одной площадке , а я жил , на площадке 5-ть квартир ,одна моя , 4-ре негритянские семьи из Эфиопии ,это надо вам сказать что-то , можно забить на запах , на то что они голые по коридору ходят , музыку спицефическую ,я бы сказал ,очень далеко от Шопена и джаза ,но извините ,когда они начали в открытую барыжить наркотой ,это уже слишком .,😠 А в полиции говорят ,а шо поделать ,это ихняя национальная культура 🤣 Карл ,наркота и культура 😂
показать весь комментарий
21.04.2021 10:58 Ответить
Зря вы так. У меня соседи были негры - отличные люди, культурные, воспитанные, всегда предлагали помочь. Несколько раз были шумные гулянки до поздна, но когда я заходил и просил сделать потише - тутже угомонялись и извинялись.
А вот арабы - это капец . Особенно когда Рамадан и им днём жрать нельзя, а ночью можно
показать весь комментарий
21.04.2021 11:56 Ответить
З.Ы. И ещё про арабов... они ведут себя в Нидерландах хреново, но по сравнению с тем говном, которое творят украинцы в Украине, они все - ангелочки с крылышками и образцы культурного воспитания.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:13 Ответить
Люди просто так с катушек не слетают, и не сжигают полицейские участки. В США походу тот еще ментовской беспредел.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:45 Ответить
У криминальных негров просто появился повод пограбить всласть. И они всегда такой повод используют по полной. Позиция государства в этом случае абсолютно неверная. Решение суда политическое и к справедливости не имеет ни какого отношения.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:08 Ответить
Владу вони не грабують.Грабують працюючий клас.А ще йде травля білого населення.Це може вилитись у справжню неконтрольовану громадянську війну.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:56 Ответить
Американці в своїх кримінологічних дослідження постійно вказують на те "злочинність це страховка від безробіття" і "спосіб позадержавного "оподаткування" бідними бідних". В Штатах "негр" і "злочинець" синоніми бо в кожний момент 53% чорношкірих чоловіків знаходяться в тюрмах. Така собі "ротація" - одні сідають інші виходять. Але є й позитив - негри вбивають негрів масово. І схоже прагнуть закріпити цю "монополію" виключно за собою. Єдине нащо негри здатні то це розмножуватись. А ще паразитувати (отримувати велфер) для чого не потрібно навіть вміти читати. для них "боротьба з расизмом" стала тим самим що "боротьба з антисемітизмом" для євреїв - вигідним бізнесом. "Рабство" прирівнюють до "Холокосту" і вимагають виплат, пільг і талонів на безкоштовне харчування. Середній IQ американського негра лише 75 одиниць і нічим не відрязняється від рівня тубільців дикеих племен Африці. Ну навіщо вчитись і працювати коли білі ідіоти дають гроші за тупість? В Америці навіть в державному управління панує точка зору що негрів дешевше утримувати ніж вчити і працевлаштовувати. Але такий погляд (справжній расизм) негрів-паразитів влаштовує! ...
показать весь комментарий
21.04.2021 21:20 Ответить
Дегенераты
показать весь комментарий
21.04.2021 16:49 Ответить
А где то тут вывешивали данные скоко ниггеров составляют криминалитет и скоко черных гамадрилов голосуют за демократов....
показать весь комментарий
21.04.2021 21:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 