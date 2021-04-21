Бывшего американского офицера Човина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Човина виновным в убийстве Джорджа Флойда.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The New York Times.
Човин признан виновным по всем трем пунктам убийства, ему грозит до 40 лет за решеткой. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.
Суд над Човином продолжался 3 недели. После этого присяжные 2 дня по 5 часов обсуждали приговор в отношении бывшего полицейского.
Также на Цензор.НЕТ: Администрация Байдена поддержала создание в США 51-го штата
46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский надавил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия во всем мире.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Представье, что с вашим непутевым родственником или знакомым такое произошло, представьте, что он лежит под коленом Садиста в форме , внимательно посмотрите видео и вы поймете присяжных.
А с копами тут складніше -- з одного боку тут діє правило, що й будь яка відмова від команди копа розглядається як напад на його . Але з іншого боку , в копів є більш жорстока вимога , бо коп повинен вміти оцінити міру загрози й співставити її з засобом відповіді потенційному правопорушнику . Копів цьому вчать й екзаменують .
Бандюган-рецидивіст судимий 5 разів. Не за вкрадену пачку сигарет. Там були розбійні напади - зі зброєю. Наплодило 5-ро дітей і жодне з них не виховувало і не бачило.
У своїй смерті він винен лише сам.
Йому багато разів суспільство давало шанс, але воно ним і не думало скористатися. Його ніхто не просив наглушитися наркоти і пошурувати на =подвиги=.
Перший екіпаж (стажери) якось заволокли цю тушу в поліцейське авто. Екіпаж Шовена приїхав на підмогу. Нарик виліз з машини ... І, як я читала, про те, що йому нема чим дихати / бракує повітря, він почав ще з тих пір розказувати. Він опирався і не хотів знову йти до авта. Шовен використав дозволений прийом. Якби бандюк втихомирився і не бикував - був би живим.
Ніякого задушення, ні перелому шиї нема. Натомість - убойна суміш наркоти + у нього збільшене серце. Сімейка тому і замовила другий розтин.
Коп невчасно з*явився у недобрий для себе момент. Хай би рецивіст подох в авті чи на дільниці потім сам. Але й тоді б їм перепало.
Я тому й писала: нехай на виклики до чорних їдуть винятково чорні екіпажі. І хай стріляють, товчуть одне одного і виказяться.
Он там вище Предатор поставив новину. Цікаво, чи "стражденні" блм засудять покидька ?
До речі, Латиніна розказувала, що одна з натхненниць блм особнячок за по-моєму 2 млн баксів придбала ... Бєдняжка задискримінована ...
При скоєнні одного зі злочинів, цей "святий" і "невинний мученик" приставив зброю до живота вагітної жінки і тримав весь час, поки його дружки грабували. Жінка - чорна.
Воно - моральний виродок.
Тому так прикро від лицемірства і фальші, коли оце сміття вознесли до рангу ангела і бухкалися на коліна перед сімейкою, яка виховала таке чмо. Пробачення вони, блін, просили.
У кого ?
Вибачте - мимо.
Я - глибокий емпат. Якщо Ви знаєте, як це - зрозумієте. До фізичного відчуття. Далеко не завжди fun. Мушу вважати і враховувати.
Не розумію, яким боком до мене =болєзні совка=. Перепрошую.
Бо я, по-перше, вже вирішила, що Ви розсердилися (я хочу сподіватися, що ми залишимося з Вами в нормальних стосунках і завжди зберігатимемо коректний і respectful тон, коли, траплятиметься, розходитимемося в поглядах, бо то - нормальне явище) і реально вважаєте мене садюгою чи дерев*якою.
У мене справді, напевне, нема емпатії до окремих категорій (вбивць, ґвалтівників, отаких рецидивістів ...). І мені за це не соромно, і совість мене теж не мучить. А за нормальних людей - болить.
Там Вам на іншій сторінці форумчанин написав.
P.S. В житті я однозначно спокійніша. На форумі, можливо, видаюся занадто запальною, як Ви пишете, через відсутність невербаліки, як варіант.
Майте гарний день.
Если честно дебильный комент. Как ты себе это представляешь даже в Белоруси? а не то шо там где через полчаса журники расскажут это даже собакам в приютах. "сшиватель" блин(((
В Европу как раз таких и берут чо.
так мона было сказать - че не расстреляли всех родственников, или че их не взорвали - тоже "ирония"?
кстати, вот даже у нас Пашинский обосрался, но...... порешал)
просто во Франции, раньше, министр подал в отставку за то шо высрал - я наведу порядок на улицах
срав.ни? - его с нашим ахкакимАваковым
и практически твой комент тупо - извини...
попробуй задержи быка под наркотой. понятно шо может и превышение, мне побоку, но писало шо прижать - в инструкциях есть. ну да - ласково его задержи и с большой долей "судьбы" - получи пару травм, т.к. нигеру под наркотой пофиг, а потом он надавит на "афроамеров притесняютЪ"
1) Чувака не пристрелили.
2) Если вы нарушили закон и сопротивляетесь аресту - то что с вами делать? Пожалеть и отпустить?
1. Я ответил на твой вопрос.
2. Ты пишешь "Если нарушил закон, тебя нужно арестовать а не убивать." Я с этим полностью согласен и напомнил, что чувак нарушил закон и его пытались арестовать, чему он сопротивлялся.
3. Перевод стрелок на Олейника считаю не оправданым, т.к. там была совсем другая ситуация.
И тебе всего хорошего .
White people
The military
Evangelical Christians
Верной дорогой идете, товарищи ©
Чорна жінка в метро пройшла через турнікет, не заплативши. Коли підійшли чергові, вона відмовилася назвати себе і почала втікати. Затримання було жорстким. Її намагалися імобілізувати, вона кусалася, її били в обличчя ... Потім під*їхала поліція. Правоохоронців виправдовують. Йде розслідування.
Так, дико. За 3,50. Як завжди, дискусія про співрозмірність застосування сили до ситуації.
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-metro-inspectors-restrain-arrest-woman-video-1.5993821
Те саме: вона готова була здійснити (і фактично здійснила) правопорушення, але відповідати за це не захотіла. Вчать же і розказують: спинили, питають документи чи ім*я - називай. Поліція не б*є, коли людина співпрацює.
Побачимо, чим закінчиться слідство.
Присяжні та суд прогнулися під вімоги натовпу всупереч доказам, де видно, що поліцейський не вбив наркомана й злодюгу флойда.
На наших очах й під оплески тих, хто топив за Байдена й Ко, валиться найвеличніша країна світу.
Присяжні та суд прогнулися під вімоги натовпу всупереч доказам...
А ви наші приклади подібного прогибання судів перед натовпом не помічаєте?
Но после погромов БЛМ другого приговора и быть не могло.
А вот арабы - это капец . Особенно когда Рамадан и им днём жрать нельзя, а ночью можно