Администрация Байдена поддержала создание в США 51-го штата
Администрация президента США Джо Байдена официально поддержала преобразование федерального округа Колумбия в 51-й штат.
Об этом пишет The Washington Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Слишком долго свыше 700 000 жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США", - говорится в заявлении Управления бюджетом и административной политики.
Подконтрольная демократам Палата представителей на этой неделе должна проголосовать за законодательство, которое предусматривает, что округ Колумбия получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате США.
Новая административная единица будет переименована в штат Вашингтон, Содружество Дугласа, в честь американской иконы гражданских прав Фредерика Дугласа. Федеральные здания останутся вне территории нового штата.
В прошлом году Палата представителей также приняла законодательство о том, чтобы сделать округ Колумбия штатом, но решение не поддержал Сенат, тогда подконтрольный республиканцами.
Республиканцы против этого шага, заявляя, что это не более чем попытка укрепить власть демократов в Конгрессе, расширив их представительство.
В округе Колумбия проживают больше жителей, чем в штатах Вермонт и Вайоминг, а его жители платят больше федеральных налогов, чем в других 22 штатах.
Последний раз новые штаты появились в США в 1959 году, когда этот статус получили Аляска, став 49-м штатом, и Гавайи (50-й штат).
В округ Колумбия входят американская столица Вашингтон, а также Джорджтаун и графство Вашингтон. Округ был создан вместе с городом для того, чтобы столица США не подчинялась ни одному штату.
Теперь только 52-ой.
Усі трохи забувають, що в презідента й тим більш в його адміністрації (тобто - обслуги) права дуже обмежанні . Навіть в зовнішній політиці , де номінально в презідента більше ступенів свободи . Але ж гроші ...
Провести ж зміну конфігурації країни без обох палат неймовірно !
До речі , саме цього й досі не вкурюють ***** & Co. , коли верещали в захваті після перемоги Трампа над Клінтоншей . Вони забули трохи , що глава Білого Дому має безмежні можливості світового лідера тільки й виключно в питаннях , які мають двухпартійну підтримку . Й тому навіть коммуняка Сандерс їм би не допоміг .
милостей даже у Байдена...........
множественный, всего и сразу.
А нашим людям наконец-то полновесный безвиз.
а элита типа щурфичей-кива слепили бы даже свою партию "геев и шлюх" под это дело