Администрация Байдена поддержала создание в США 51-го штата

Администрация президента США Джо Байдена официально поддержала преобразование федерального округа Колумбия в 51-й штат.

Об этом пишет The Washington Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Слишком долго свыше 700 000 жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США", - говорится в заявлении Управления бюджетом и административной политики.

Подконтрольная демократам Палата представителей на этой неделе должна проголосовать за законодательство, которое предусматривает, что округ Колумбия получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате США.

Новая административная единица будет переименована в штат Вашингтон, Содружество Дугласа, в честь американской иконы гражданских прав Фредерика Дугласа. Федеральные здания останутся вне территории нового штата.

В прошлом году Палата представителей также приняла законодательство о том, чтобы сделать округ Колумбия штатом, но решение не поддержал Сенат, тогда подконтрольный республиканцами.

Республиканцы против этого шага, заявляя, что это не более чем попытка укрепить власть демократов в Конгрессе, расширив их представительство.

В округе Колумбия проживают больше жителей, чем в штатах Вермонт и Вайоминг, а его жители платят больше федеральных налогов, чем в других 22 штатах.

Последний раз новые штаты появились в США в 1959 году, когда этот статус получили Аляска, став 49-м штатом, и Гавайи (50-й штат).

В округ Колумбия входят американская столица Вашингтон, а также Джорджтаун и графство Вашингтон. Округ был создан вместе с городом для того, чтобы столица США не подчинялась ни одному штату.