Адміністрація Байдена підтримала створення у США 51-го штату

Адміністрація Байдена підтримала створення у США 51-го штату

Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно підтримала перетворення федерального округу Колумбія на 51-й штат.

Про це пише The Washington Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Занадто довго понад 700 000 жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві Управління бюджетом та адміністративною політикою.

Підконтрольна демократам Палата представників цього тижня має проголосувати за законодавство, яке передбачає, що Округ Колумбія отримає одного представника у Палаті та двох сенаторів у Сенаті США.

Читайте: Посол США в Росії Салліван вирушає до Вашингтона для консультацій з адміністрацією Байдена

Нова адміністративна одиниця буде перейменована у штат Вашингтон, Співдружність Дугласа, на честь американської ікони цивільних прав Фредеріка Дугласа. Федеральні будівлі залишаться поза територією нового штату.

Торік Палата представників також ухвалила законодавство про те, щоб зробити округ Колумбія штатом, але рішення не підтримав Сенат, який тоді контролювався республіканцями.

Республіканці проти цього заходу, заявляючи, що це не більше ніж спроба зміцнити владу демократів у Конгресі, додавши представництво.

Читайте: Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков

В окрузі Колумбія проживають більше мешканців, ніж у штатах Вермонт і Вайомінг, а його мешканці платять більше федеральних податків, ніж в інших 22 штатах.

Востаннє нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).

В округ Колумбія входять американська столиця Вашингтон, а також Джорджтаун і графство Вашингтон. Округ був створений разом із містом для того, щоб столиця США не підпорядковувалась жодному штату.

+14
Блін... Думав що Україну в 51 включать Мол в НАТО там дуже довго... то ми вас. якщо хочете - 51 штатом включимо
21.04.2021 01:20
+9
Україна 51-й
21.04.2021 01:14
+6
Только вот штат Вашингтон уже 100+ годков, как существует на другом конце Штатов. Город Сиэтл с его заводом Боинг именно там находится.
21.04.2021 01:24
Расклад сил меняется в пользу демократов. Будем посмотреть дальше.
21.04.2021 01:12
Меняют....а не меняется)))) хехехех При трамп такой расклад не выгодный)))) Был.... ну будем смотреть шо дальше )))) климакс.... ой климатический саммит))))
21.04.2021 01:36
Україна 51-й
21.04.2021 01:14
51-ый номер уже занят.
Теперь только 52-ой.
21.04.2021 01:17
21.04.2021 05:56
тоже занят! в очередь......!
21.04.2021 08:31
Україна не в Америці
21.04.2021 07:30
то не критично, Гаваї теж не в Америці
21.04.2021 10:28
Блін... Думав що Україну в 51 включать Мол в НАТО там дуже довго... то ми вас. якщо хочете - 51 штатом включимо
21.04.2021 01:20
Только вот штат Вашингтон уже 100+ годков, как существует на другом конце Штатов. Город Сиэтл с его заводом Боинг именно там находится.
21.04.2021 01:24
Штат Колумбия и все дела, ты за американцев не волнуйся, там все на своих местах. Это у нас может Кропивницкий быть с кировоградцкою областю, Днепр с Днепропетровскою, и в соседей таких же дебилов как и наши Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Екатеренбург со Свердловской.
21.04.2021 01:32
Естесно логично оставить название Колумбия. Но в статье почему-то написано, что штат будет называться Вашингтоном.
21.04.2021 01:36
Теж не зрозумів про "новий штат Вашингтон". Маячня якась...
21.04.2021 09:11
Та нам можно и на протекторат согласится для начало. Потом додавим до штата.
21.04.2021 01:33
Про це попереджали. Все за сценарієм.
21.04.2021 01:43
Упаковка верховного суда, 51й демократический штат и так далее по списку.
21.04.2021 09:01
Писта республиканцам. Там демография за демократов, а теперь еще и 51 штата, где 2 места в сенат почти 100% для демократов. А потом еще 52 шатат пурто рико и рип республиканская партия. И сделал все это рыжый клоун, который своей упоротостью поадрил демам менат на 2 года. А им этого хватит.
21.04.2021 01:44
У демократів нема більшьості в Сенаті , тому "пісда" не республіканцям , а цьому маренню адміністрації Байдена .
Усі трохи забувають, що в презідента й тим більш в його адміністрації (тобто - обслуги) права дуже обмежанні . Навіть в зовнішній політиці , де номінально в презідента більше ступенів свободи . Але ж гроші ...

Провести ж зміну конфігурації країни без обох палат неймовірно !

До речі , саме цього й досі не вкурюють ***** & Co. , коли верещали в захваті після перемоги Трампа над Клінтоншей . Вони забули трохи , що глава Білого Дому має безмежні можливості світового лідера тільки й виключно в питаннях , які мають двухпартійну підтримку . Й тому навіть коммуняка Сандерс їм би не допоміг .
21.04.2021 08:20
надо становится территориальной единицей Канады по типу Квебека.... не будем мы просить
милостей даже у Байдена...........
21.04.2021 03:11
Если бы Украина стала 52-м штатом - путин получил бы разрыв даже не знаю чего -
множественный, всего и сразу.
А нашим людям наконец-то полновесный безвиз.
21.04.2021 04:32
Администрация Байдена поддержала создание в США 51-го штата - Цензор.НЕТ 9707Администрация Байдена поддержала создание в США 51-го штата - Цензор.НЕТ 996
21.04.2021 05:59
Нам до 52 штату як до Місяця рачки.
21.04.2021 06:46
Навіть стратегічним союзником не збираються визнавати.
21.04.2021 07:51
а вот и гюйс. (правда старого образца)Администрация Байдена поддержала создание в США 51-го штата - Цензор.НЕТ 5968
21.04.2021 08:38
включение Украины новым штатом США, в первую очередь, поддержали бы ватники-совки, тоскующие за "вкусным мороженым и хлебом по 20 копеек", хотя не все бы в этом сознались, дебилы - народ гордый..
а элита типа щурфичей-кива слепили бы даже свою партию "геев и шлюх" под это дело
21.04.2021 09:24
Два штата Вашингтон?
Адміністрація Байдена підтримала створення у США 51-го штату - Цензор.НЕТ 8650
21.04.2021 10:04
а почему и нет?могут себе позволить)
21.04.2021 10:40
Ещё одну Джорджию, чтобы окончательно запутать
21.04.2021 10:49
От жулье! опять обманули скоты! я уж...чуть в пляс не пустился
21.04.2021 11:07
 
 