Адміністрація Байдена підтримала створення у США 51-го штату

Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно підтримала перетворення федерального округу Колумбія на 51-й штат.

Про це пише The Washington Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Занадто довго понад 700 000 жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві Управління бюджетом та адміністративною політикою.

Підконтрольна демократам Палата представників цього тижня має проголосувати за законодавство, яке передбачає, що Округ Колумбія отримає одного представника у Палаті та двох сенаторів у Сенаті США.

Читайте: Посол США в Росії Салліван вирушає до Вашингтона для консультацій з адміністрацією Байдена

Нова адміністративна одиниця буде перейменована у штат Вашингтон, Співдружність Дугласа, на честь американської ікони цивільних прав Фредеріка Дугласа. Федеральні будівлі залишаться поза територією нового штату.

Торік Палата представників також ухвалила законодавство про те, щоб зробити округ Колумбія штатом, але рішення не підтримав Сенат, який тоді контролювався республіканцями.

Республіканці проти цього заходу, заявляючи, що це не більше ніж спроба зміцнити владу демократів у Конгресі, додавши представництво.

Читайте: Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков

В окрузі Колумбія проживають більше мешканців, ніж у штатах Вермонт і Вайомінг, а його мешканці платять більше федеральних податків, ніж в інших 22 штатах.

Востаннє нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).

В округ Колумбія входять американська столиця Вашингтон, а також Джорджтаун і графство Вашингтон. Округ був створений разом із містом для того, щоб столиця США не підпорядковувалась жодному штату.