Колишнього американського офіцера Човіна визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

Присяжні в суді Міннеаполіса визнали колишнього поліцейського Дерека Човіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на The New York Times.

Човіна визнано винним за всіма трьома пунктами вбивства, йому загрожує до 40 років за ґратами. Очікується, що вирок йому буде оголошено через вісім тижнів.

Суд над Човіном тривав 3 тижні. Після цього присяжні 2 дні по 5 годин обговорювали вирок стосовно колишнього поліцейського.

46-річний афроамериканець Джордж Флойд був затриманий поліцейськими 25 травня в Міннеаполісі в штаті Міннесота. Поліцейський натиснув на шию затриманого Флойда коліном, попри його скарги. Згодом Флойд помер, відео його затримання потрапило в інтернет і викликало масові акції протесту проти нерівноправності в усьому світі.