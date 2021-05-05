Что если кто-то из Украины выиграет $370 миллионов в эту пятницу?

Уже в эту пятницу, 7 мая, лотерея Mega Millions разыграет огромный джекпот в несколько сотен миллионов долларов! Что бы вы сделали с такими деньгами? Если вы все еще думаете, что для участия в лотерее США нужно жить в Америке, у нас для вас отличная новость! Вам не нужно отправляться в США, чтобы попытаться выиграть $370 миллионов.

В настоящий момент лотерея США Mega Millions предлагает крупнейший джекпот в мире – на фоне всех локальных лотерей мира, Mega Millions США, безусловно, выгодно отличается!

Джекпот Мега Миллионов достиг $370 млн, это свыше 10 миллиардов гривен . Ближайший тираж пройдет вечером в пятницу , 7 мая .

. Ближайший тираж пройдет .

Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!



Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вы можете принять участие в лотерее Mega Millions из Украины, купив официальные билеты на сайте smartlottoshop.com (спецсайт сервиса TheLotter), ведущего в мире сайта, предлагающего официальные лотерейные билеты онлайн.

"Лотерея Mega Millions получила общемировую известность после того, как разыграла джекпот в $1.537 миллиарда в октябре 2018 г.," - объясняет Адриан Кооремаанс, представитель пресс-службы сайта theLotter." И вот недавно, в январе 2020 г., лотерея разыграла $1.05 миллиард, этот джекпот был сорван 4 участниками лотерейного клуба. Джекпот лотереи США может расти до бесконечности, но с другой стороны, вполне возможно, что его выиграют уже сегодня ночью. И кто знает, победителем этого тиража может стать кто-то из Украины!"

Преимущества участия в мировых лотереях онлайн

Участвовать в лотереях онлайн проще и удобнее, чем покупать билеты в киосках. Всего за несколько минут вы можете заполнить одно или более полей и получить свой шанс на выигрыш джекпота Mega Millions!

Регистрация на сайте бесплатна ! На сайте smartlottoshop.com вы получаете моментальный доступ к свыше 50 лотерей со всего мира.

! На сайте smartlottoshop.com вы получаете моментальный доступ к свыше 50 лотерей со всего мира.





Удобные методы оплаты – резиденты Украины могут легко приобрести свои официальные билеты лотерей, оплатив заказ картой Visa или Master Card.

– резиденты Украины могут легко приобрести свои официальные билеты лотерей, оплатив заказ картой Visa или Master Card.





Билеты по разумным ценам – вы можете принять участие в тираже Mega Millions, купив три поля по цене ниже € 15 евро. Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

– вы можете принять участие в тираже Mega Millions, купив три поля по цене ниже 15 евро.





Официальные лотерейные билеты – представители сайта smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter) приобретут физические билеты у официальных ритейлеров от вашего имени.

– представители сайта smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter) приобретут физические билеты у официальных ритейлеров от вашего имени.





Сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).







Поддержка 24/7 – представители службы поддержки клиентов на сайте ответят на любой ваш вопрос, в любое время дня и ночи, через Живой Чат, по телефону, электронной почте или в социальных сетях.

Настоящие победители

За годы работы, начиная с 2002 года, сервис TheLotter выплатил свыше $100 миллионов долларов США, более чем 6 миллионам победителей со всего мира.

"Крупнейшие победители на нашем сайте – женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов в Florida Lotto; и мужчина из Багдада, которому повезло сорвать $6.4-миллионный джекпот в августе 2015 года, в лотерее Oregon Megabucks," - добавляет Коореманс.

"У нас было много победителей из Украины, в том числе и Наталия, которая сорвала второй приз Мега Миллионов, на сумму в 1 миллион долларов; но ни один из них пока не выиграл джекпот," говорит Коореманс. "Кто знает, может ситуация изменится уже по результатам сегодняшнего тиража Mega Millions!"

От выигрыша $370 миллионов в лотерее Mega Millions вас могут отделять всего несколько кликов. За большей информацией о том, как участвовать в тираже Mega Millions онлайн, пожалуйста, перейдите на сайт smartlottoshop.com.

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