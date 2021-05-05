Що якщо хтось із України виграє $370 мільйонів цієї п'ятниці?

Уже цієї п'ятниці, 7 травня, лотерея Mega Millions розіграє величезний джекпот у кілька сотень мільйонів доларів! Що б ви зробили з такими грішми? Якщо ви все ще думаєте, що для участі в лотереї США потрібно жити в Америці, у нас для вас чудова новина! Вам не потрібно вирушати в США, щоб спробувати виграти $ 370 мільйонів.

На цей момент лотерея США Mega Millions пропонує найбільший джекпот у світі - на фоні всіх локальних лотерей світу, Mega Millions США, безумовно, вигідно відрізняється!

• Джекпот Мега Мільйонів досяг $ 370 млн, це понад 10 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в п'ятницю, 7 травня.

• Для вашої зручності, сервіс TheLotter запустив спецсайтах smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!

• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ви можете взяти участь у лотереї Mega Millions з України, купивши офіційні білети на сайті smartlottoshop.com (спецсайт сервісу TheLotter), провідного в світі сайту, що пропонує офіційні лотерейні білети онлайн.

"Лотерея Mega Millions отримала загальносвітову популярність після того, як розіграла джекпот в $ 1.537 мільярди в жовтні 2018 р.", - пояснює Адріан Кооремаанс, представник пресслужби сайту theLotter.

"І ось недавно, в січні 2020 р. лотерея розіграла $ 1.05 мільярда, цей джекпот було зірвано 4 учасниками лотерейного клубу. Джекпот лотереї США може рости до безкінечності, але з іншого боку, цілком можливо, що його виграють вже сьогодні вночі. І хто знає, переможцем цього тиражу може стати хтось із України!".

Переваги участі у світових лотереях онлайн

Брати участь у лотереях онлайн простіше і зручніше, ніж купувати білети в кіосках. Всього за кілька хвилин ви можете заповнити одне або більше полів і отримати свій шанс на виграш джекпоту Mega Millions!

• Реєстрація на сайті безкоштовна! На сайті smartlottoshop.com ви отримуєте миттєвий доступ до понад 50 лотерей з усього світу.

• Зручні методи оплати - резиденти України можуть легко придбати свої офіційні білети лотерей, сплативши замовлення картою Visa або Master Card.

• Білети за розумними цінами - ви можете взяти участь в тиражі Mega Millions, купивши три поля за ціною нижче € 15 євро. Для вашої зручності, сервіс TheLotter запустив спецсайтах smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!

• Офіційні лотерейні білети - представники сайту smartlottoshop.com (спецсайт сервісу theLotter) придбають фізичні білети у офіційних рітейлерів від вашого імені.

• Сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу - в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).

• Підтримка 24/7 - представники служби підтримки клієнтів на сайті дадуть відповідь на будь-яке ваше питання, в будь-який час дня і ночі, через Живий Чат, по телефону, електронною поштою або в соціальних мережах.

Cправжні переможці

За роки роботи, починаючи з 2002 року, сервіс TheLotter виплатив понад $ 100 мільйонів доларів США, більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу.

"Найбільші переможці на нашому сайті - жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів в Florida Lotto; і чоловік з Багдада, якому пощастило зірвати $ 6.4-мільйонний джекпот в серпні 2015 року, в лотереї Oregon Megabucks", - додає Коореманс.

"У нас було багато переможців з України, в тому числі і Наталія, яка зірвала другий приз Мега Мільйонів, на суму в 1 мільйон доларів; але жоден з них поки не виграв джекпот", - говорить Коореманс.

"Хто знає, може ситуація зміниться вже за результатами сьогоднішнього тиражу Mega Millions!" Від вигриша $ 370 мільйонів в лотереї Mega Millions вас можуть відділяти всього кілька кліків.

За детальнішою інформацією про те, як брати участь в тиражі Mega Millions онлайн, будь ласка, перейдіть на сайт smartlottoshop.com.

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