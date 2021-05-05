Священникам УГКЦ запрещено баллотироваться в депутаты, - Святослав Шевчук

Согласно инструкции Украинской грекокатолической церкви священник не может баллотироваться в депутаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук.

"Но, к сожалению, есть такие случаи. И тогда епископ что делает? Он суспендирует этого священника. ... Запрещает ему осуществлять священничиские функции. Потому что священнослужитель не может быть членом политической партии, которая идет к власти. Другие церкви имеют другую позицию. У нас это четкий запрет", - подчеркнул он.

По словам Шевчука, сегодня есть вопиющий популизм.

"Тот или иной мэр, та или иная политическая партия будет озвучивать то, что люди хотят слышать. Будет ли потом будет выполнять то, что обещала - нет. Но для того, чтобы расположение получить - и в церковь будут ходить, и будут показывать свою набожность на камеру, чтобы завоевать симпатию", - отметил глава УГКЦ.

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