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Священникам УГКЦ запрещено баллотироваться в депутаты, - Святослав Шевчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Священникам УГКЦ запрещено баллотироваться в депутаты, - Святослав Шевчук

Согласно инструкции Украинской грекокатолической церкви священник не может баллотироваться в депутаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук.

"Но, к сожалению, есть такие случаи. И тогда епископ что делает? Он суспендирует этого священника. ... Запрещает ему осуществлять священничиские функции. Потому что священнослужитель не может быть членом политической партии, которая идет к власти. Другие церкви имеют другую позицию. У нас это четкий запрет", - подчеркнул он.

По словам Шевчука, сегодня есть вопиющий популизм.

"Тот или иной мэр, та или иная политическая партия будет озвучивать то, что люди хотят слышать. Будет ли потом будет выполнять то, что обещала - нет. Но для того, чтобы расположение получить - и в церковь будут ходить, и будут показывать свою набожность на камеру, чтобы завоевать симпатию", - отметил глава УГКЦ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Правильная позиция, еще бы назвал как это все называется, когда говорят, что хотят слышать другие, используют людей в корыстных целях, но не выполняют, что обещают. Ложь, обман, шарлатанство, притом узаконенное мошенничество и тд.
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05.05.2021 11:39 Ответить
Потрібен список професій, яким забороняється цим займатися
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05.05.2021 11:40 Ответить
 
 