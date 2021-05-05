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Предложения Министерства окружающей среды по сокращению парниковых выбросов угрожают инвестиционному климату в Украине, - письмо ФРУ к премьеру

Новости Цензор.НЕТ Общество

Проект распоряжения Министерства окружающей среды "Об одобрении Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение", которым утверждается сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года, несет многочисленные риски для экономики Украины.

В частности, грозит инвестиционному климату, а также может привести к закрытию украинских промышленных предприятий. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру экономики Игорю Петрашко.

Предложения Министерства окружающей среды по сокращению парниковых выбросов угрожают инвестиционному климату в Украине, - письмо ФРУ к премьеру 01
Как сказано в письме, проектом распоряжения от Министерства окружающей среды предлагается утвердить Второй национально определенный взнос (далее - НОВ) Украины в Парижское соглашение, предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года. Согласно Первому НОВ, текущая цель Украины - сокращение выбросов парниковых газов на 40%. То есть, Министерство окружающей среды предлагает увеличить эту цифру на 25 процентных пунктов.


"Такие предложения Министерства окружающей среды несут чрезвычайно большую угрозу как для инвестиционной среды, так и для действующих промышленных предприятий Украины, которые могут оказаться под угрозой закрытия", - предостерегают в ФРУ.


Так, согласно представленным ранее сценариям моделирования, для сокращения выбросов парниковых газов необходимо вложить в 2020-2030-х годах минимум 300 миллиардов евро (в зависимости от сценария).
"Несмотря на такие существенные размеры необходимых инвестиций, в предложенном проекте почти полностью отсутствуют конкретные механизмы и источники финансирования мероприятий в рамках достижения климатических целей Украины", - подчеркивают в ФРУ.


Поэтому в Федерации призвали премьера и министра экономики не допустить согласования и принятия распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение" в предложенной Министерством окружающей среды редакции.
"Этот проект необходимо отправить на доработку с привлечением представителей Федерации работодателей Украины, а также других представителей общественных объединений и профессиональных ассоциаций", - резюмируют в ФРУ.


Ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только средств бизнеса. По оценке экспертов ЕВА, проект Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение (НОВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в свою очередь заявила, что для декарбонизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.


В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должна предоставить государственную поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.
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А в Україні ще існує економіка???)))
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05.05.2021 13:33 Ответить
Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. Обращаются в инстанции, в суды, к главе ОДА - все бестолку. Потому что друзьям Зеленского нужно зарабатывать, а затем строить себе новые дома (что собственно и делает теперь Юзик). Это жуткая история, которая наглядно показывает лицо этой власти и лицо Президента Украины. Который своим друзьям разрешил все: грабить, деребанить и даже травить людей. https://youtu.be/cmKJAu3yqXI

Пропозиції Міндовкілля щодо скорочення парникових викидів загрожують інвестиційному клімату в Україні, - лист ФРУ до прем’єра - Цензор.НЕТ 3375
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05.05.2021 13:36 Ответить
Це мені якось ассоціюїттся з таким. Екіпаж душогубки дуже серйозно попереджає, що заборона тих агрегатів викличе спалах безробіття. А у персонала є сімьї, яких треба годувати. І до того ж постраждають виробники і механіки. Що призведе і до падіння надходжень від податків.
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05.05.2021 13:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3HxdJzJLqj8

слушаем и записываем в блокнотик проблемы потеплений и похолоданий в истории Земли и КАК это зависит от двуногих существ и не морочим друг другу головы
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05.05.2021 13:50 Ответить
сорри, видео немного не то дала, вот
https://www.youtube.com/watch?v=MOp011KTPtg
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05.05.2021 14:02 Ответить
 
 