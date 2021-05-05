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Пропозиції Міндовкілля щодо скорочення парникових викидів загрожують інвестиційному клімату в Україні, - лист ФРУ до прем’єра

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Проєкт розпорядження Міндовкілля "Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди", яким затверджується скорочення викидів парникових газів на 65% у 2030 році від рівня 1990 року, несе численні ризики для економіки України.

Зокрема, загрожує інвестиційному клімату, а також може призвести до закриття українських промислових підприємств. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра економіки Ігоря Петрашка.

Пропозиції Міндовкілля щодо скорочення парникових викидів загрожують інвестиційному клімату в Україні, - лист ФРУ до прем’єра 01

Як сказано у листі, проєктом розпорядження від Міндовкілля пропонується затвердити Другий національно визначений внесок (далі – НВВ) України до Паризької угоди, який передбачає скорочення викидів парникових газів на 65% у 2030 році від рівня 1990 року. Згідно з Першим НВВ, поточна ціль України – скорочення викидів парникових газів на 40%. Тобто, Міндовкілля пропонує збільшити цю цифру на 25 відсоткових пунктів.

"Такі пропозиції Міндовкілля несуть надзвичайно велику загрозу як для інвестиційного середовища, так і для діючих промислових підприємств України, які можуть опинитися під загрозою закриття", - застерігають у ФРУ.

Так, згідно з представленими раніше сценаріями моделювання, для скорочення викидів парникових газів необхідно вкласти у 2020-2030-х роках мінімум 300 мільярдів євро (в залежності від сценарію).

"Попри такі суттєві розміри необхідних інвестицій, у запропонованому проєкті майже повністю відсутні конкретні механізми та джерела фінансування заходів в рамках досягнення кліматичних цілей України", - підкреслюють у ФРУ.

Тому у Федерації закликали прем’єра та міністра економіки не допустити погодження та прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди" у запропонованій Міндовкілля редакції. "Цей проєкт необхідно відправити на доопрацювання із залученням представників Федерації роботодавців України, а також інших представників громадських об’єднань та професійних асоціацій", - резюмують у ФРУ.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація заявила, що екомодернізація вітчизняної промисловості має відбуватись за значної фінансової підтримки держави, а не лише коштів бізнесу. За оцінкою експертів ЕВА, проєкт Другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ2) має передбачати механізми державної допомоги.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина у свою чергу заявила, що для декарбонізації вітчизняної промисловості необхідно задіяти додаткові фінансові інструменти, в тому числі міжнародні.

Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати державну підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.

Автор: Анастасія Потіха
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А в Україні ще існує економіка???)))
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05.05.2021 13:33 Відповісти
Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. Обращаются в инстанции, в суды, к главе ОДА - все бестолку. Потому что друзьям Зеленского нужно зарабатывать, а затем строить себе новые дома (что собственно и делает теперь Юзик). Это жуткая история, которая наглядно показывает лицо этой власти и лицо Президента Украины. Который своим друзьям разрешил все: грабить, деребанить и даже травить людей. https://youtu.be/cmKJAu3yqXI

Пропозиції Міндовкілля щодо скорочення парникових викидів загрожують інвестиційному клімату в Україні, - лист ФРУ до прем’єра - Цензор.НЕТ 3375
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05.05.2021 13:36 Відповісти
Це мені якось ассоціюїттся з таким. Екіпаж душогубки дуже серйозно попереджає, що заборона тих агрегатів викличе спалах безробіття. А у персонала є сімьї, яких треба годувати. І до того ж постраждають виробники і механіки. Що призведе і до падіння надходжень від податків.
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05.05.2021 13:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3HxdJzJLqj8

слушаем и записываем в блокнотик проблемы потеплений и похолоданий в истории Земли и КАК это зависит от двуногих существ и не морочим друг другу головы
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05.05.2021 13:50 Відповісти
сорри, видео немного не то дала, вот
https://www.youtube.com/watch?v=MOp011KTPtg
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05.05.2021 14:02 Відповісти
 
 