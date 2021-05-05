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КГГА (2931) Киев (24528) туризм (1541) Хонда Марина (9)

С начала года Киев посетили 116 тыс. иностранных туристов, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

С начала года Киев посетили 116 тыс. иностранных туристов, - КГГА

За первый квартал 2021-го столицу посетило 116 000 иностранных туристов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Несмотря на все преграды, вызванные пандемией, иностранные туристы все равно посещают Киев. В этом году больше всего туристов, по данным Госпогранслужбы, приехало в столицу из Беларуси - 10,5 тыс. человек. Также 8,9 тыс. человек приехали из Израиля и 8,3 тыс. - из Турции", - отметила Хонда.

Она также добавила, что в перечень стран, откуда приехало больше туристов, вошли США, Индия, Германия, Великобритания, Франция и Грузия. Кроме того, по предварительным подсчетам, столицу посетили и около 300 тыс. внутренних туристов.

Хонда отметила, что туристический сбор на начало мая составил 11 670 000 гривен.

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И ни один не был ударен ковидом ??? Какой хитрый вирус: не трогает тех кто везёт в страну твёрдую валюту.
Учись, Степанов. Зачем вакцинация ? Проще записать всех граждан "иностранными туристами".
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05.05.2021 15:02 Ответить
Казламордый - сосать!
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05.05.2021 15:24 Ответить
Туристы во время эпидемии. Пля, и ведь это сумасшествие не только у нас в стране: Турция, Израиль...
Интересно, как вообще земные люди с таким уровнем интеллекта просуществовали тысячи лет. Плодились как китайцы?
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05.05.2021 17:45 Ответить
а говорили, что из ЕС к нам въезд запрещен
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06.05.2021 00:07 Ответить
 
 