Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках

Гражданки Украины не участвовали в "обнаженной" фотосессии в Эгейском море - они были в купальниках. Оголялись гражданки других стран, всего на яхте были граждане 5 государств.

Об этом "Укринформу" сообщили в посольстве Украины в Турции, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации Береговой охраны Южного командования Эгейского моря, на яхте находились иностранные граждане четырех стран, а также Турецкой Республики. В то же время украинки среди них были в купальниках, что зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран", - рассказали в посольстве.

Иностранцам выписали штраф за нарушение норм карантинного режима, дело о нарушении норм морали и общественного порядка передано в суд.

Ранее ряд СМИ сообщил, что украинок задержали в Турции за участие в обнаженной фотосессии.

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