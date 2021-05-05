Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Гражданки Украины не участвовали в "обнаженной" фотосессии в Эгейском море - они были в купальниках. Оголялись гражданки других стран, всего на яхте были граждане 5 государств.
Об этом "Укринформу" сообщили в посольстве Украины в Турции, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации Береговой охраны Южного командования Эгейского моря, на яхте находились иностранные граждане четырех стран, а также Турецкой Республики. В то же время украинки среди них были в купальниках, что зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран", - рассказали в посольстве.
Иностранцам выписали штраф за нарушение норм карантинного режима, дело о нарушении норм морали и общественного порядка передано в суд.
Ранее ряд СМИ сообщил, что украинок задержали в Турции за участие в обнаженной фотосессии.
Смотрите на Цензор.НЕТ: В Турции задержали нескольких девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Та й то були не лахудри, а курви русскіє.
В магометанських країнах таких треба карати нещадно звнданом! 🤔
Нет!!
А баба твоя?
Да не моя ето баба !! !!!)))))
А начало. В филармонии "Лысый, стакан есть?"
И лично к вам. Коров уже пора пасти. Ждать?
Своїм родичкам запропонуйте.
ПЫСЫ: кстати, на карантин как правильно ср@ть: в купальнике или без?
Оце я розумію робота посольства, як оперативно зреагували! Навіть фото скинули.
Я так розумію, один з чоловіків на яхті був український посол, слідкував за дотриманням моралі українських дівчат)
Вы ещё пля займитесь контролем правильно ли на унитазах сидят и насколько при этом снимают трусы.
Быдло, это не ваше дело...
Или чисто покупаться на яхту пришли?
Держава тут точно не причем.
Отмазки Посольства просто смешны...