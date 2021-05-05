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Новости За рубежом
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мораль (42) Турция (3229) украинцы (3732)

Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посольство Украины: во время

Гражданки Украины не участвовали в "обнаженной" фотосессии в Эгейском море - они были в купальниках. Оголялись гражданки других стран, всего на яхте были граждане 5 государств.

Об этом "Укринформу" сообщили в посольстве Украины в Турции, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации Береговой охраны Южного командования Эгейского моря, на яхте находились иностранные граждане четырех стран, а также Турецкой Республики. В то же время украинки среди них были в купальниках, что зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран", - рассказали в посольстве.

Иностранцам выписали штраф за нарушение норм карантинного режима, дело о нарушении норм морали и общественного порядка передано в суд.

Ранее ряд СМИ сообщил, что украинок задержали в Турции за участие в обнаженной фотосессии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Турции задержали нескольких девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Я собі уявляю Консула який виясняє чи були лахудри в купальниках....
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05.05.2021 19:04
+10
дякую за цікаву інфо!
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05.05.2021 18:52
+9
Скока бабла ушло на это тщательнейшее расследование?
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05.05.2021 18:59
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дякую за цікаву інфо!
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05.05.2021 18:52 Ответить
Я не я і баба не моя !!!)))
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05.05.2021 18:55 Ответить
Я собі уявляю Консула який виясняє чи були лахудри в купальниках....
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05.05.2021 19:04 Ответить
Лахудри були у моцних стьоганих ватних трусєлях тєлєсного цвєта 😂

Та й то були не лахудри, а курви русскіє.
В магометанських країнах таких треба карати нещадно звнданом! 🤔
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05.05.2021 20:47 Ответить
Ока опа,своевременная новость...
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05.05.2021 18:54 Ответить
Лисий пить будешь?
Нет!!
А баба твоя?
Да не моя ето баба !! !!!)))))
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05.05.2021 18:54 Ответить
Ты чё от бабы отказываешься? В первоисточнике "Это не баба, это жена моя"
А начало. В филармонии "Лысый, стакан есть?"
И лично к вам. Коров уже пора пасти. Ждать?
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05.05.2021 19:15 Ответить
Віка та здоров"я!!! Не лише нік ,але і стать змінили !!! А цю хрєнь про лисого, я останній раз чув понад років сорок тому ,трохи підзабув !!)))
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05.05.2021 19:26 Ответить
Доброго дня пане Черный, хай вам щастить.
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 1742
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05.05.2021 19:38 Ответить
Добрий вечір!! Я не Черний,я Черних,це в мого покійного батька був напарник Чорний Петро !!!))
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05.05.2021 19:43 Ответить
Приносим извинения за невнимательность.
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 5730 Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 221
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05.05.2021 20:14 Ответить
Не успели обнажится?)
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05.05.2021 18:56 Ответить
Вполне возможно, но может и в условиях контракта оговаривалась именно фотосессия в купальниках. Но в мире "высокой моды" если те еще не звезда и тебе в противоречие к контракту предложат раздеться, а ты откажешься, то тебя в принципе больше могут и не пригласить уже и не другие фотосессии.....Так что многие тупо соглашаются
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05.05.2021 20:02 Ответить
От і добре.
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05.05.2021 18:57 Ответить
Скока бабла ушло на это тщательнейшее расследование?
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05.05.2021 18:59 Ответить
"а шо лучше, шо бы голый голый и еще голее или шо б матово так проступало?" (c)
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05.05.2021 19:00 Ответить
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 1680
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05.05.2021 19:00 Ответить
мабуть теж би крутнула пісюхой перед камерой
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05.05.2021 19:08 Ответить
А ты таки крутнул пузом-арбузом и хомячиными щеками на плечах ! Какого буя ты наезжаешь на уважаемую Ксению?
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05.05.2021 19:22 Ответить
Якби могла, то не сиділа б тут цілодобово
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05.05.2021 20:12 Ответить
А мені не треба.
Своїм родичкам запропонуйте.
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05.05.2021 20:15 Ответить
Я таки вгадав )
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05.05.2021 20:35 Ответить
Що ти вгадав, тролику ?
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05.05.2021 20:41 Ответить
Вопрос купальника сверхважен, но по каким-то непонятным причинам не до конца прояснен. Потому как до того, как они были в купальниках, они все-таки были без него. Могу поспорить на зеленского, что так оно и было. Я даже готов проиграть спор, государство не обеднеет. И даже наоборот.
ПЫСЫ: кстати, на карантин как правильно ср@ть: в купальнике или без?
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05.05.2021 19:01 Ответить
Хз,наверное одеть на морду лица,маска типа...
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05.05.2021 19:10 Ответить
Така срамота і за державу і за населення
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05.05.2021 19:03 Ответить
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках
Оце я розумію робота посольства, як оперативно зреагували! Навіть фото скинули.

Я так розумію, один з чоловіків на яхті був український посол, слідкував за дотриманням моралі українських дівчат)
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05.05.2021 19:05 Ответить
Консул допитував лахудр наодинці та с "прістрастієм" 🤣
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05.05.2021 20:51 Ответить
********* - дебилизм побеждает.
Вы ещё пля займитесь контролем правильно ли на унитазах сидят и насколько при этом снимают трусы.
Быдло, это не ваше дело...
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05.05.2021 19:09 Ответить
А шо они там делали в купальниках? Моды показывали? Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 9116
Или чисто покупаться на яхту пришли?
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05.05.2021 19:09 Ответить
Голі - не голі,яка різниця що вони там на яхті роблять?Нудистські пляжі не пробували спецназом атакувати?Труси тільки сто років назад носити почали а вже цілу теорію підігнали.
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05.05.2021 19:10 Ответить
не надо ети тупорылые отмазки, хорошо девчонки из "третьих", "вторых" и "первых" стран знали куда ехали и зачем поперлись на ету яхту....
Держава тут точно не причем.
Отмазки Посольства просто смешны...
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05.05.2021 19:11 Ответить
Так они еще и без масок !
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05.05.2021 19:12 Ответить
Через сто лет все будут голые, но в масках, кто в масках-бикини, кто в масках-стрингах.
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06.05.2021 18:15 Ответить
А вот посмотрите! Не будет ни штанов, ни рубашек, ни трусов, ни бюстгалтеров - одни сплошные маски! (адаптация текста цитаты из к\ф "масквасзлизамниверит" к реалиям)
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06.05.2021 18:25 Ответить
И комы ты будешь верить : Своим бестыжим глазам или свой любимой жене
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05.05.2021 19:14 Ответить
Я не зрозумів, а де інші фото? Потрібен доказовий матеріал, а так я не вірю.
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05.05.2021 19:16 Ответить
Пан посол не має чим зайнятися, окрім перевірки наявності білизни?
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05.05.2021 19:27 Ответить
така у нього робота. бо пару місяців назад українок таки депортували, а раз депортація, то і посольство задіяли. для того і посольство - нянька для своїх громадян.
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05.05.2021 19:33 Ответить
одного разу негритянки у німецькому басейні вирішили станцювати твьорк, так бадемайстер одразу на них гиркнув здалеку і вони перестали. а там було б на шо подивитись, там було чим твьоркать, движки як раз для твьорка. Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 8634
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05.05.2021 19:32 Ответить
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 7505
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05.05.2021 19:34 Ответить
В Эгейском сейчас 18-20 цельсиев. Не так чтобы шибко жарко.
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05.05.2021 19:35 Ответить
Ну хер на них..пусть минет у терецких вертухаев принимают...на фига нам проблема проституток ?
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05.05.2021 19:40 Ответить
Та и то верно.
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05.05.2021 20:23 Ответить
"гражданки других стран".... Содом и Гоморра какая то
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05.05.2021 19:46 Ответить
Раз прищёл в герании на пляж в плавках. и кругом голые. некторы на солнышко повыставляли все и ноги раскинули. плавок хватило на три минуты, как на лоха смотрели
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05.05.2021 19:55 Ответить
плавок хватило на три минуты - лопнули шоле?
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05.05.2021 20:13 Ответить
Этот тема чисто для Ольги **********,чтоб ни случилось в Мире,виноваты украинцы...Быдло Мавзолейное... Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 355 с майонезом в башкеПосольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 355и глазища Крысиные...
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05.05.2021 19:56 Ответить
А вообще то за э пали уже моралисты хреновы.
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05.05.2021 20:15 Ответить
Дело не морали, а уважении. Вот ты к примеру зайди на,скажем Пасху или Рождество в Храм Праволавный без трусов и толкуй об хреновой морали.
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05.05.2021 20:32 Ответить
А они в мечети письки показывали? А если я телевиком тебя с женой у вас в квартире голыми засниму, то можно также обвинять в аморальности?
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05.05.2021 20:43 Ответить
Заметь, В КВАРТИРЕ, а моя квартира - это собственность в которую какой то извращенец - ******* вторгся, а стало быть лететь этому недоноску с восьмого этажа, а вышеупомянутым оборудованием воспользоваться у него не получится, так как неоткуда, а стало быть придется сократить расстояние и готовиться к полету. Тренируйся.
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06.05.2021 09:33 Ответить
Ну ясенхер в купальниках! А как иначе? ЭтажЫ девы из Украины! Они ни-ни, ни капли в рот ,ни сантиметра в жопу! А вот остальные,падшие ,аморальные особи женского пола , да, были в неглиже, т.е сраками светили!
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05.05.2021 20:29 Ответить
Кловун все таки превратил Украину в страну проституток
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05.05.2021 20:32 Ответить
Та не, сказали же, шо наши в купальниках.
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06.05.2021 18:18 Ответить
раз черта и два черта ну и больше ни черта
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05.05.2021 20:56 Ответить
Гражданки третьих стран Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 9886 Так рашистских проституток ещё не называли.
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05.05.2021 21:31 Ответить
яке невимовне полегшення
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05.05.2021 21:55 Ответить
Вранье. Турки узнали их имена. Это фотки из Инстаграма украинской модели Русланы Ковковой.

Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 9343
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05.05.2021 23:12 Ответить
Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 147Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 5218
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05.05.2021 23:29 Ответить
Везде вранье.
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05.05.2021 23:51 Ответить
Фух,аж полегшало,пля... Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 5077
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06.05.2021 18:17 Ответить
 
 