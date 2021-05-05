Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Громадянки України не брали участі в "оголеній" фотосесії в Егейському морі - вони були в купальниках. Оголювалися громадянки інших країн, загалом на яхті були громадяни 5 держав.
Про це "Укрінформу" повідомили в посольстві України в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією Берегової охорони Південного командування Егейського моря, на яхті були іноземні громадяни чотирьох країн, а також Турецької Республіки. Зокрема українки серед них були в купальниках, що зафіксовано в протоколі про затримання. Оголеними були громадянки третіх країн", - розповіли в посольстві.
Іноземцям виписали штраф за порушення норм карантинного режиму, справу про порушення норм моралі і громадського порядку передано до суду.
Раніше низка ЗМІ повідомила, що українок затримали в Туреччині за участь в оголеній фотосесії.
Будь ласка, зачекайте...
Та й то були не лахудри, а курви русскіє.
В магометанських країнах таких треба карати нещадно звнданом! 🤔
Нет!!
А баба твоя?
Да не моя ето баба !! !!!)))))
А начало. В филармонии "Лысый, стакан есть?"
И лично к вам. Коров уже пора пасти. Ждать?
Своїм родичкам запропонуйте.
ПЫСЫ: кстати, на карантин как правильно ср@ть: в купальнике или без?
Оце я розумію робота посольства, як оперативно зреагували! Навіть фото скинули.
Я так розумію, один з чоловіків на яхті був український посол, слідкував за дотриманням моралі українських дівчат)
Вы ещё пля займитесь контролем правильно ли на унитазах сидят и насколько при этом снимают трусы.
Быдло, это не ваше дело...
Или чисто покупаться на яхту пришли?
Держава тут точно не причем.
Отмазки Посольства просто смешны...