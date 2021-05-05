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Новини За кордоном
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Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посольство України: під час

Громадянки України не брали участі в "оголеній" фотосесії в Егейському морі - вони були в купальниках. Оголювалися громадянки інших країн, загалом на яхті були громадяни 5 держав.

Про це "Укрінформу" повідомили в посольстві України в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією Берегової охорони Південного командування Егейського моря, на яхті були іноземні громадяни чотирьох країн, а також Турецької Республіки. Зокрема українки серед них були в купальниках, що зафіксовано в протоколі про затримання. Оголеними були громадянки третіх країн", - розповіли в посольстві.

Іноземцям виписали штраф за порушення норм карантинного режиму, справу про порушення норм моралі і громадського порядку передано до суду.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що українок затримали в Туреччині за участь в оголеній фотосесії.
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Топ коментарі
+28
Я собі уявляю Консула який виясняє чи були лахудри в купальниках....
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05.05.2021 19:04
+10
дякую за цікаву інфо!
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05.05.2021 18:52
+9
Скока бабла ушло на это тщательнейшее расследование?
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05.05.2021 18:59
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дякую за цікаву інфо!
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05.05.2021 18:52 Відповісти
Я не я і баба не моя !!!)))
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05.05.2021 18:55 Відповісти
Я собі уявляю Консула який виясняє чи були лахудри в купальниках....
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05.05.2021 19:04 Відповісти
Лахудри були у моцних стьоганих ватних трусєлях тєлєсного цвєта 😂

Та й то були не лахудри, а курви русскіє.
В магометанських країнах таких треба карати нещадно звнданом! 🤔
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05.05.2021 20:47 Відповісти
Ока опа,своевременная новость...
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05.05.2021 18:54 Відповісти
Лисий пить будешь?
Нет!!
А баба твоя?
Да не моя ето баба !! !!!)))))
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05.05.2021 18:54 Відповісти
Ты чё от бабы отказываешься? В первоисточнике "Это не баба, это жена моя"
А начало. В филармонии "Лысый, стакан есть?"
И лично к вам. Коров уже пора пасти. Ждать?
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05.05.2021 19:15 Відповісти
Віка та здоров"я!!! Не лише нік ,але і стать змінили !!! А цю хрєнь про лисого, я останній раз чув понад років сорок тому ,трохи підзабув !!)))
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05.05.2021 19:26 Відповісти
Доброго дня пане Черный, хай вам щастить.
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 1742
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05.05.2021 19:38 Відповісти
Добрий вечір!! Я не Черний,я Черних,це в мого покійного батька був напарник Чорний Петро !!!))
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05.05.2021 19:43 Відповісти
Приносим извинения за невнимательность.
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 5730 Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 221
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05.05.2021 20:14 Відповісти
Не успели обнажится?)
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05.05.2021 18:56 Відповісти
Вполне возможно, но может и в условиях контракта оговаривалась именно фотосессия в купальниках. Но в мире "высокой моды" если те еще не звезда и тебе в противоречие к контракту предложат раздеться, а ты откажешься, то тебя в принципе больше могут и не пригласить уже и не другие фотосессии.....Так что многие тупо соглашаются
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05.05.2021 20:02 Відповісти
От і добре.
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05.05.2021 18:57 Відповісти
Скока бабла ушло на это тщательнейшее расследование?
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05.05.2021 18:59 Відповісти
"а шо лучше, шо бы голый голый и еще голее или шо б матово так проступало?" (c)
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05.05.2021 19:00 Відповісти
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 1680
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05.05.2021 19:00 Відповісти
мабуть теж би крутнула пісюхой перед камерой
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05.05.2021 19:08 Відповісти
А ты таки крутнул пузом-арбузом и хомячиными щеками на плечах ! Какого буя ты наезжаешь на уважаемую Ксению?
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05.05.2021 19:22 Відповісти
Якби могла, то не сиділа б тут цілодобово
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05.05.2021 20:12 Відповісти
А мені не треба.
Своїм родичкам запропонуйте.
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05.05.2021 20:15 Відповісти
Я таки вгадав )
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05.05.2021 20:35 Відповісти
Що ти вгадав, тролику ?
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05.05.2021 20:41 Відповісти
Вопрос купальника сверхважен, но по каким-то непонятным причинам не до конца прояснен. Потому как до того, как они были в купальниках, они все-таки были без него. Могу поспорить на зеленского, что так оно и было. Я даже готов проиграть спор, государство не обеднеет. И даже наоборот.
ПЫСЫ: кстати, на карантин как правильно ср@ть: в купальнике или без?
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05.05.2021 19:01 Відповісти
Хз,наверное одеть на морду лица,маска типа...
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05.05.2021 19:10 Відповісти
Така срамота і за державу і за населення
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05.05.2021 19:03 Відповісти
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках
Оце я розумію робота посольства, як оперативно зреагували! Навіть фото скинули.

Я так розумію, один з чоловіків на яхті був український посол, слідкував за дотриманням моралі українських дівчат)
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05.05.2021 19:05 Відповісти
Консул допитував лахудр наодинці та с "прістрастієм" 🤣
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05.05.2021 20:51 Відповісти
********* - дебилизм побеждает.
Вы ещё пля займитесь контролем правильно ли на унитазах сидят и насколько при этом снимают трусы.
Быдло, это не ваше дело...
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05.05.2021 19:09 Відповісти
А шо они там делали в купальниках? Моды показывали? Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 9116
Или чисто покупаться на яхту пришли?
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05.05.2021 19:09 Відповісти
Голі - не голі,яка різниця що вони там на яхті роблять?Нудистські пляжі не пробували спецназом атакувати?Труси тільки сто років назад носити почали а вже цілу теорію підігнали.
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05.05.2021 19:10 Відповісти
не надо ети тупорылые отмазки, хорошо девчонки из "третьих", "вторых" и "первых" стран знали куда ехали и зачем поперлись на ету яхту....
Держава тут точно не причем.
Отмазки Посольства просто смешны...
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05.05.2021 19:11 Відповісти
Так они еще и без масок !
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05.05.2021 19:12 Відповісти
Через сто лет все будут голые, но в масках, кто в масках-бикини, кто в масках-стрингах.
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06.05.2021 18:15 Відповісти
А вот посмотрите! Не будет ни штанов, ни рубашек, ни трусов, ни бюстгалтеров - одни сплошные маски! (адаптация текста цитаты из к\ф "масквасзлизамниверит" к реалиям)
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06.05.2021 18:25 Відповісти
И комы ты будешь верить : Своим бестыжим глазам или свой любимой жене
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05.05.2021 19:14 Відповісти
Я не зрозумів, а де інші фото? Потрібен доказовий матеріал, а так я не вірю.
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05.05.2021 19:16 Відповісти
Пан посол не має чим зайнятися, окрім перевірки наявності білизни?
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05.05.2021 19:27 Відповісти
така у нього робота. бо пару місяців назад українок таки депортували, а раз депортація, то і посольство задіяли. для того і посольство - нянька для своїх громадян.
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05.05.2021 19:33 Відповісти
одного разу негритянки у німецькому басейні вирішили станцювати твьорк, так бадемайстер одразу на них гиркнув здалеку і вони перестали. а там було б на шо подивитись, там було чим твьоркать, движки як раз для твьорка. Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 8634
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05.05.2021 19:32 Відповісти
Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 7505
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05.05.2021 19:34 Відповісти
В Эгейском сейчас 18-20 цельсиев. Не так чтобы шибко жарко.
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05.05.2021 19:35 Відповісти
Ну хер на них..пусть минет у терецких вертухаев принимают...на фига нам проблема проституток ?
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05.05.2021 19:40 Відповісти
Та и то верно.
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05.05.2021 20:23 Відповісти
"гражданки других стран".... Содом и Гоморра какая то
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05.05.2021 19:46 Відповісти
Раз прищёл в герании на пляж в плавках. и кругом голые. некторы на солнышко повыставляли все и ноги раскинули. плавок хватило на три минуты, как на лоха смотрели
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05.05.2021 19:55 Відповісти
плавок хватило на три минуты - лопнули шоле?
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05.05.2021 20:13 Відповісти
Этот тема чисто для Ольги **********,чтоб ни случилось в Мире,виноваты украинцы...Быдло Мавзолейное... Посольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 355 с майонезом в башкеПосольство Украины: во время "голой фотосессии" украинки были в купальниках - Цензор.НЕТ 355и глазища Крысиные...
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05.05.2021 19:56 Відповісти
А вообще то за э пали уже моралисты хреновы.
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05.05.2021 20:15 Відповісти
Дело не морали, а уважении. Вот ты к примеру зайди на,скажем Пасху или Рождество в Храм Праволавный без трусов и толкуй об хреновой морали.
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05.05.2021 20:32 Відповісти
А они в мечети письки показывали? А если я телевиком тебя с женой у вас в квартире голыми засниму, то можно также обвинять в аморальности?
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05.05.2021 20:43 Відповісти
Заметь, В КВАРТИРЕ, а моя квартира - это собственность в которую какой то извращенец - ******* вторгся, а стало быть лететь этому недоноску с восьмого этажа, а вышеупомянутым оборудованием воспользоваться у него не получится, так как неоткуда, а стало быть придется сократить расстояние и готовиться к полету. Тренируйся.
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06.05.2021 09:33 Відповісти
Ну ясенхер в купальниках! А как иначе? ЭтажЫ девы из Украины! Они ни-ни, ни капли в рот ,ни сантиметра в жопу! А вот остальные,падшие ,аморальные особи женского пола , да, были в неглиже, т.е сраками светили!
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05.05.2021 20:29 Відповісти
Кловун все таки превратил Украину в страну проституток
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05.05.2021 20:32 Відповісти
Та не, сказали же, шо наши в купальниках.
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06.05.2021 18:18 Відповісти
раз черта и два черта ну и больше ни черта
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05.05.2021 20:56 Відповісти
Гражданки третьих стран Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 9886 Так рашистских проституток ещё не называли.
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05.05.2021 21:31 Відповісти
яке невимовне полегшення
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05.05.2021 21:55 Відповісти
Вранье. Турки узнали их имена. Это фотки из Инстаграма украинской модели Русланы Ковковой.

Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 9343
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05.05.2021 23:12 Відповісти
Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 147Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 5218
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05.05.2021 23:29 Відповісти
Везде вранье.
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05.05.2021 23:51 Відповісти
Фух,аж полегшало,пля... Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках - Цензор.НЕТ 5077
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06.05.2021 18:17 Відповісти
 
 