Посольство України: під час "голої фотосесії" українки були в купальниках

Громадянки України не брали участі в "оголеній" фотосесії в Егейському морі - вони були в купальниках. Оголювалися громадянки інших країн, загалом на яхті були громадяни 5 держав.

Про це "Укрінформу" повідомили в посольстві України в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією Берегової охорони Південного командування Егейського моря, на яхті були іноземні громадяни чотирьох країн, а також Турецької Республіки. Зокрема українки серед них були в купальниках, що зафіксовано в протоколі про затримання. Оголеними були громадянки третіх країн", - розповіли в посольстві.

Іноземцям виписали штраф за порушення норм карантинного режиму, справу про порушення норм моралі і громадського порядку передано до суду.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що українок затримали в Туреччині за участь в оголеній фотосесії.