Британцы согласились признать статус посольства за представительством ЕС в Лондоне

Великобритания и Европейский союз достигли договоренности об открытии дипломатического представительства ЕС в Лондоне. Британцы после Brexit отказывались признавать его статус наравне с посольствами стран.

Об этом говорится в совместном заявлении главы британского МИД Доминика Рааба и Высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Лондон согласился признать статус представительства ЕС в Великобритании на уровне дипломатических представительств государств. Соответственно, глава британского представительства ЕС - Жуан Вале де Алмейда - будет аккредитован в статусе посла.

"Сотрудники представительства ЕС будут иметь привилегии и иммунитеты, необходимые для эффективной деятельности, что одновременно позволит эффективно применять нормы права. Рассчитываем на прогресс и совместное преодоление глобальных вызовов", - говорится в заявлении.

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Напомним, Великобритания за час до Нового 2021 года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского союза. С 1 января на временной основе начинает применяться соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.