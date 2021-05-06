Украина попросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет обсуждать список военной поддержки США с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.
Об этом Кулеба сообщил CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В частности, Украина запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.
Кулеба уточнил, что речь идет не только о получении оружия от Штатов, а и о покупке, поскольку партнерство должно быть взаимовыгодным.
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Пожалуйста, подождите...
просить и клянчить это такая тактика и стратегия Минобороны и главкакбыкомандующего???
свое похерить и просить-умолять о закордонном...
привыкйте к кацапячему миру на поржать по криворогатскому.....
никто никого за руку не тянул - претензии к самим себе.
Волынь! - плачу за тобою, земля моя сонячна...
и партнеры ни слова не скажут, а скажут - возмутятся и еще подгонят - дураков криворогатых выключайте уже....
Зебанько, обратись к Ермаку, от за твой высер тебе разрешит соснуть у бубочки писю. Зеленую.
а нука НАТО ответь!!!
Сиди собі на дивані.
Нащо ППО, якщо бубочка поїде до мацкви й все порішає з путєном - збудують новий савєцкій сайуз, де було «багато хорошого»...
Против кого теперь Зеленский снайперов хочет выставить ?
Будет в Киеве стрелять по демонстрантам или с ярмаком кацапам винтовки продаст посмотрев в глаза ***** ?
(Пусть лучше его "начальник " Беня вернет украденные 5.5 млрд дол Украине...)
но фамилие нашего, прости господи, гетьмана не Ердоган почему то...
Зеленому ворью могут продать антиснайперские времен корейской войны.
А вот ПВО - современное точно не дадут. Если не утилизировали,то могут продать из того же периода. Или посвежее - Вьетнама,Афгана.
Они хорошо советские снимали,расейские ушли не дальше.