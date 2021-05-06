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Украина попросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина попросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет обсуждать список военной поддержки США с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.

Об этом Кулеба сообщил CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В частности, Украина запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.

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Кулеба уточнил, что речь идет не только о получении оружия от Штатов, а и о покупке, поскольку партнерство должно быть взаимовыгодным.
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Топ комментарии
+33
Клоуны, вы же забрали с передовой контрснайперские группы, зачем клянчите котрснайперские комплексы? Чтобы козломордым продать через Ермака??
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06.05.2021 08:50
+23
а свои контрснайперские группы, имеющие боевой опыт... игде делись?
просить и клянчить это такая тактика и стратегия Минобороны и главкакбыкомандующего???
свое похерить и просить-умолять о закордонном...
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06.05.2021 08:53
+18
из которых огня не открывать? - смысл?
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06.05.2021 08:59
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Клоуны, вы же забрали с передовой контрснайперские группы, зачем клянчите котрснайперские комплексы? Чтобы козломордым продать через Ермака??
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06.05.2021 08:50 Ответить
В какой то сказке герои просили ума , храбрости и сердца. 73%- ума, ссыкуну -храбрости, иудам-сердца.
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06.05.2021 09:28 Ответить
Они у волшебника просили...в сказке...а в жизни волшебников нет...поэтому 73%...ссыкун и иуды так и подохнут без ума...храбрости и сердца..
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06.05.2021 09:46 Ответить
А нам то что делать ? Они избирают ссыкуна и ""устали от войны""- круг замкнулся?
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06.05.2021 09:52 Ответить
Ума просят только умные, дебил всегда уверен, что он и так умный! Так что ваши 73% ума не попросят уж будьте уверены, они хотят сладкой ШАРЫ
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06.05.2021 10:04 Ответить
Это у вас в ФСБ такие методички? Или тебе лично министр обороны шепнул об "отводе контрснайперских групп"?
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06.05.2021 10:22 Ответить
Вам,зеленим мавпам,тільки по голові чимось тяжким треба давати.
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06.05.2021 08:53 Ответить
а свои контрснайперские группы, имеющие боевой опыт... игде делись?
просить и клянчить это такая тактика и стратегия Минобороны и главкакбыкомандующего???
свое похерить и просить-умолять о закордонном...
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06.05.2021 08:53 Ответить
Ух ты! Сколько лет уже просим? И что?
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06.05.2021 08:56 Ответить
задавайте себе етот вопрос когда к голосовальным урнам идете.
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06.05.2021 09:02 Ответить
Дійсно. І що? Не дають? 😏 А патрульні катери? А артилерійські радари? А "Джавеліни, зрештою? Тбі це не подобається?
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06.05.2021 09:04 Ответить
Не звізди! 😁 Тут питання - ти звіздиш свідомо, чи від невміння користуватися Гугл-пошуком? Якщо свідомо, то яке завдання ти виконуєш?
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06.05.2021 09:25 Ответить
Да оно сраный кацап
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06.05.2021 09:40 Ответить
из которых огня не открывать? - смысл?
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06.05.2021 08:59 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
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06.05.2021 10:26 Ответить
Просить то можно, да кто только вам, дуракам, даст. Для начала, неплохо бы шпионов из ОП вычистить...
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06.05.2021 09:01 Ответить
Тут точкиво не вийде - по рібео всю ОПу на смітник.
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06.05.2021 09:05 Ответить
Кулеба, в отличии от зьйобнутой дрысли не похож на идиота и иногда говорит правильные слова. Но"иногда" - это не всегда. Пусть обратится к военным, они расскажут этой Кулебе, что комплекс "Петриот" стоит несколько лярдрв баксов, и штаты не рискнуть продать его этой зебанутой продажной власти.
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06.05.2021 09:02 Ответить
Так их нам надо 15-20 комплексов минимум !!!!! Что они там курят ????
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06.05.2021 09:38 Ответить
Это они раньше курили всем кварталом всякую дешевую хрень, которую покупали у циган. За то теперь, благодаря тупому быдлу, поставившему шута президентом и выбравшего 95 квартал в ВР, у этих зебанутых закончилась эпоха бедности, и они теперь нюхают кокс.
Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2056 Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2056
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06.05.2021 10:19 Ответить
Кулеба сознательно будет просит в США то,что США не предоставят ,дабы потом обвинить их- "мы просили Вы не дали" ,у рашиста просить будем, он и туркам и сябрам помог, нам он тоже не откажет
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06.05.2021 10:00 Ответить
Попросіть трохи мізків для шмарклі і хлору для Єрмака.
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06.05.2021 09:14 Ответить
Шото слышком часто ***** в новостях...подозрительно.Подсказка для МИД: Нада сообщать в новостях не то что так называемая Украина собирается сделать, а то что сделала...
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06.05.2021 09:14 Ответить
етот окурок походу задержится в Украине...
привыкйте к кацапячему миру на поржать по криворогатскому.....
никто никого за руку не тянул - претензии к самим себе.
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06.05.2021 09:16 Ответить
Дуже правильні наміри : забезпечити протиповітряну і протиракетну оборону, поставити "щит" У цьому Україна надзвичайно вразлива...
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06.05.2021 09:19 Ответить
Петриот -в этом случае объектовое ПВО. Их надо или много или не надо вообще. Если прикрыть ТОЛЬКО ОДИН Киев -три ,четыре комплекса хватит. Только Киев это не вся Украина.
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06.05.2021 09:32 Ответить
Вот так просто взять и попросить, словно стакан воды? Ну тогда могут отдать максимум какую-то давно списанную рухлядь.
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06.05.2021 09:20 Ответить
Системы ПВО. Наглость второе счастье.
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06.05.2021 09:20 Ответить
жаль очень, но не дождусь я видимо действительно свободной Украины...
Волынь! - плачу за тобою, земля моя сонячна...
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06.05.2021 09:24 Ответить
Коли на чолі держави віслюк, то нічого не допоможе.
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06.05.2021 09:28 Ответить
А може не варто той список військової допомоги озвучувати без реального результату, щоб не бути як в тому прислів*ї - "дурень думкою радіє".
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06.05.2021 09:31 Ответить
проще надо быть - Джавелины не на складах должны быть, а у бойцов на передке.
и партнеры ни слова не скажут, а скажут - возмутятся и еще подгонят - дураков криворогатых выключайте уже....
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06.05.2021 09:32 Ответить
Народ ,ну то что там бараны -это понятно , ну а остальные ? Для создания ПВО необходимо создать радиолокационное поле с АСУ . Его у нас нет и Петриот -это типа ракета в руках пехотинца ,чемодан без ручки.
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06.05.2021 09:36 Ответить
Баранів обрали такі ж барани.
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06.05.2021 09:39 Ответить
Петриот АВТОНОМНО способен уничтожать цели на малой высоте в радиусе около 50 км. Сколько их надо для страны ? Целесообразность стрелять дорогущей ракетой по Калибру. К Петриоту нужны еще 2-3 Авакса и куча РЛС.
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06.05.2021 09:44 Ответить
Перше що потрібно до "Петріот" це вистроєна система ППО+бойові навчені розрахунки особового складу та система обслуговування.
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06.05.2021 09:57 Ответить
Вот еслиб ещё новое руководство про Украинское попросить ,поменять ,все зелёное Говно 😡
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06.05.2021 09:46 Ответить
Дрыщ зебанутый, пока бубочка играл пипеткой на рояле, гастролируя по кацапии, Порох восстановил ВСУ и отстоял Украину.
Зебанько, обратись к Ермаку, от за твой высер тебе разрешит соснуть у бубочки писю. Зеленую.
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06.05.2021 10:24 Ответить
Наверное единственно правильное решение -закрытие американцами воздушного пространства над Украиной. У них для этого все есть.
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06.05.2021 09:48 Ответить
Как показали последние конфликты и войны сейчас самое главное это авиация и как следствием этого ПВО, и противотанковое оружие. ( и еще боевые безпилотники) В случае "окопной войны" то антиснайперское и системы обнаружения и ближней разведки.
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06.05.2021 09:50 Ответить
Все правильно ! Только авиация -не только самолеты, к ним необходимы РЛС ,пункты управления, сеть АСУ. В тендеме с этим гамузом идет и ПВО. Все это навскидку 300 лярдов зелени !!!!. МИНИМУМ !
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06.05.2021 09:57 Ответить
Ошибка! 30 лярдов.
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06.05.2021 10:02 Ответить
а заодно выставит предьяву - а почему сморчек 4 раза по повестке не явился?
а нука НАТО ответь!!!
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06.05.2021 09:53 Ответить
что значит просит? Почему они должны просто так давать что-то? В США рыночная экономика, покупайте за доллары.
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06.05.2021 09:53 Ответить
людям можно и в долг, а потом про него забыть - но ето людям.
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06.05.2021 09:58 Ответить
Не дадут! Оружие просят для того, что бы воевать, защищать своих граждан и освобождать захваченные территории. Перемирятелям дают, в лучшем случае пайки. Что бы не голодно в окопе было сидеть.
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06.05.2021 10:01 Ответить
Тобі то що? Чи ти вже згоден порвати свій "білий білет" та піти хоча б на строкову службу (про контракт і мова не йде)?
Сиди собі на дивані.
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06.05.2021 10:17 Ответить
З "0" пишете?
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06.05.2021 10:33 Ответить
З 13го поверху, в Житомирі. Патріёт!
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10.05.2021 11:58 Ответить
Нащо контрснайперські прилади, якщо блазень всі контрснайперські підрозділи відвів з фронту???
Нащо ППО, якщо бубочка поїде до мацкви й все порішає з путєном - збудують новий савєцкій сайуз, де було «багато хорошого»...
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06.05.2021 10:21 Ответить
Интересно, зеГнида запретил стрелять по своим кацапским дружкам,
Против кого теперь Зеленский снайперов хочет выставить ?
Будет в Киеве стрелять по демонстрантам или с ярмаком кацапам винтовки продаст посмотрев в глаза ***** ?
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06.05.2021 10:22 Ответить
Така ж маніпуляція, для підняття рейтингу, як і "почемуминевНАТО". Базікання, без реальних кроків до втілення.
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06.05.2021 10:31 Ответить
а отнести кулебе коробку донатсов и сразу бубу пощупать на ермака?
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06.05.2021 10:33 Ответить
Додик, как "актриса немого кино" с протянутой рукой по всему миру... а перед Пу прямо на коленях... о встрече просит... Тьфу, гидота...
(Пусть лучше его "начальник " Беня вернет украденные 5.5 млрд дол Украине...)
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06.05.2021 11:06 Ответить
"Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба - Цензор.НЕТ 946 $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"."
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06.05.2021 12:12 Ответить
Это не Кулебе, а кацапам потребовались "Пэтриоты". Имея власть рашен агентов, легко представить: как действовали и действуют российские шпионы и диверсанты. Для меня это не стало новым откровением. При Януковиче насмотрелся, и при Кучме. И по жизни, наблюдаю их повсеместную возню. Кто умеет критически осмысливать, может поведать свою версию, как эти звери разложили черноволовский Рух. На виду у всех и угробили замечательного человека. Эти "слуги урода" такие же циничные как и их ближайшие предшественники, от которых они вылупились и "набрались ума". Пытаются косить под патриотов, "сражающихся" за независимость Украины. При первой же возможности предадут и стрельнут в спину. В них нет ничего святого. Эти сексоты, уже путинского призыва. Склизкое, зеленое гуано!
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06.05.2021 11:20 Ответить
ничего не дадут, что стреляет дальше трех километров
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06.05.2021 11:50 Ответить
Ватник рашистский,пропаленный папЫроской беломор , все нам дадут и Украина будет в НАТО ,а у вас будет тотальная нищета и кровавая гражданская войну ,какую вы хотели бы в Украине...
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06.05.2021 12:13 Ответить
поражение одной кац танкети джавелином произвело бы впечатление на всех...
но фамилие нашего, прости господи, гетьмана не Ердоган почему то...
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06.05.2021 12:10 Ответить
Был бы сейчас Порох - дали!
Зеленому ворью могут продать антиснайперские времен корейской войны.
А вот ПВО - современное точно не дадут. Если не утилизировали,то могут продать из того же периода. Или посвежее - Вьетнама,Афгана.
Они хорошо советские снимали,расейские ушли не дальше.
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06.05.2021 14:12 Ответить
 
 