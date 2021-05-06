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Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорюватиме список військової підтримки США з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

Про це Кулеба повідомив CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Зокрема, Україна запросить системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології.

Також читайте: США цінують стриманість України і закликають РФ утриматися від дій щодо ескалації, - Держдеп

Кулеба уточнив, що йдеться не лише про отримання зброї від Штатів, а й про придбання, оскільки партнерство має бути взаємовигідним.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Клоуны, вы же забрали с передовой контрснайперские группы, зачем клянчите котрснайперские комплексы? Чтобы козломордым продать через Ермака??
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06.05.2021 08:50
+23
а свои контрснайперские группы, имеющие боевой опыт... игде делись?
просить и клянчить это такая тактика и стратегия Минобороны и главкакбыкомандующего???
свое похерить и просить-умолять о закордонном...
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06.05.2021 08:53
+18
из которых огня не открывать? - смысл?
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06.05.2021 08:59
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Клоуны, вы же забрали с передовой контрснайперские группы, зачем клянчите котрснайперские комплексы? Чтобы козломордым продать через Ермака??
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06.05.2021 08:50 Відповісти
В какой то сказке герои просили ума , храбрости и сердца. 73%- ума, ссыкуну -храбрости, иудам-сердца.
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06.05.2021 09:28 Відповісти
Они у волшебника просили...в сказке...а в жизни волшебников нет...поэтому 73%...ссыкун и иуды так и подохнут без ума...храбрости и сердца..
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06.05.2021 09:46 Відповісти
А нам то что делать ? Они избирают ссыкуна и ""устали от войны""- круг замкнулся?
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06.05.2021 09:52 Відповісти
Ума просят только умные, дебил всегда уверен, что он и так умный! Так что ваши 73% ума не попросят уж будьте уверены, они хотят сладкой ШАРЫ
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06.05.2021 10:04 Відповісти
Это у вас в ФСБ такие методички? Или тебе лично министр обороны шепнул об "отводе контрснайперских групп"?
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06.05.2021 10:22 Відповісти
Вам,зеленим мавпам,тільки по голові чимось тяжким треба давати.
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06.05.2021 08:53 Відповісти
а свои контрснайперские группы, имеющие боевой опыт... игде делись?
просить и клянчить это такая тактика и стратегия Минобороны и главкакбыкомандующего???
свое похерить и просить-умолять о закордонном...
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06.05.2021 08:53 Відповісти
Ух ты! Сколько лет уже просим? И что?
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06.05.2021 08:56 Відповісти
задавайте себе етот вопрос когда к голосовальным урнам идете.
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06.05.2021 09:02 Відповісти
Дійсно. І що? Не дають? 😏 А патрульні катери? А артилерійські радари? А "Джавеліни, зрештою? Тбі це не подобається?
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06.05.2021 09:04 Відповісти
Не звізди! 😁 Тут питання - ти звіздиш свідомо, чи від невміння користуватися Гугл-пошуком? Якщо свідомо, то яке завдання ти виконуєш?
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06.05.2021 09:25 Відповісти
Да оно сраный кацап
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06.05.2021 09:40 Відповісти
из которых огня не открывать? - смысл?
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06.05.2021 08:59 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
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06.05.2021 10:26 Відповісти
Просить то можно, да кто только вам, дуракам, даст. Для начала, неплохо бы шпионов из ОП вычистить...
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06.05.2021 09:01 Відповісти
Тут точкиво не вийде - по рібео всю ОПу на смітник.
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06.05.2021 09:05 Відповісти
Кулеба, в отличии от зьйобнутой дрысли не похож на идиота и иногда говорит правильные слова. Но"иногда" - это не всегда. Пусть обратится к военным, они расскажут этой Кулебе, что комплекс "Петриот" стоит несколько лярдрв баксов, и штаты не рискнуть продать его этой зебанутой продажной власти.
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06.05.2021 09:02 Відповісти
Так их нам надо 15-20 комплексов минимум !!!!! Что они там курят ????
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06.05.2021 09:38 Відповісти
Это они раньше курили всем кварталом всякую дешевую хрень, которую покупали у циган. За то теперь, благодаря тупому быдлу, поставившему шута президентом и выбравшего 95 квартал в ВР, у этих зебанутых закончилась эпоха бедности, и они теперь нюхают кокс.
Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2056 Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2056
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06.05.2021 10:19 Відповісти
Кулеба сознательно будет просит в США то,что США не предоставят ,дабы потом обвинить их- "мы просили Вы не дали" ,у рашиста просить будем, он и туркам и сябрам помог, нам он тоже не откажет
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06.05.2021 10:00 Відповісти
Попросіть трохи мізків для шмарклі і хлору для Єрмака.
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06.05.2021 09:14 Відповісти
Шото слышком часто ***** в новостях...подозрительно.Подсказка для МИД: Нада сообщать в новостях не то что так называемая Украина собирается сделать, а то что сделала...
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06.05.2021 09:14 Відповісти
етот окурок походу задержится в Украине...
привыкйте к кацапячему миру на поржать по криворогатскому.....
никто никого за руку не тянул - претензии к самим себе.
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06.05.2021 09:16 Відповісти
Дуже правильні наміри : забезпечити протиповітряну і протиракетну оборону, поставити "щит" У цьому Україна надзвичайно вразлива...
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06.05.2021 09:19 Відповісти
Петриот -в этом случае объектовое ПВО. Их надо или много или не надо вообще. Если прикрыть ТОЛЬКО ОДИН Киев -три ,четыре комплекса хватит. Только Киев это не вся Украина.
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06.05.2021 09:32 Відповісти
Вот так просто взять и попросить, словно стакан воды? Ну тогда могут отдать максимум какую-то давно списанную рухлядь.
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06.05.2021 09:20 Відповісти
Системы ПВО. Наглость второе счастье.
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06.05.2021 09:20 Відповісти
жаль очень, но не дождусь я видимо действительно свободной Украины...
Волынь! - плачу за тобою, земля моя сонячна...
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06.05.2021 09:24 Відповісти
Коли на чолі держави віслюк, то нічого не допоможе.
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06.05.2021 09:28 Відповісти
А може не варто той список військової допомоги озвучувати без реального результату, щоб не бути як в тому прислів*ї - "дурень думкою радіє".
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06.05.2021 09:31 Відповісти
проще надо быть - Джавелины не на складах должны быть, а у бойцов на передке.
и партнеры ни слова не скажут, а скажут - возмутятся и еще подгонят - дураков криворогатых выключайте уже....
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06.05.2021 09:32 Відповісти
Народ ,ну то что там бараны -это понятно , ну а остальные ? Для создания ПВО необходимо создать радиолокационное поле с АСУ . Его у нас нет и Петриот -это типа ракета в руках пехотинца ,чемодан без ручки.
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06.05.2021 09:36 Відповісти
Баранів обрали такі ж барани.
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06.05.2021 09:39 Відповісти
Петриот АВТОНОМНО способен уничтожать цели на малой высоте в радиусе около 50 км. Сколько их надо для страны ? Целесообразность стрелять дорогущей ракетой по Калибру. К Петриоту нужны еще 2-3 Авакса и куча РЛС.
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06.05.2021 09:44 Відповісти
Перше що потрібно до "Петріот" це вистроєна система ППО+бойові навчені розрахунки особового складу та система обслуговування.
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06.05.2021 09:57 Відповісти
Вот еслиб ещё новое руководство про Украинское попросить ,поменять ,все зелёное Говно 😡
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06.05.2021 09:46 Відповісти
Дрыщ зебанутый, пока бубочка играл пипеткой на рояле, гастролируя по кацапии, Порох восстановил ВСУ и отстоял Украину.
Зебанько, обратись к Ермаку, от за твой высер тебе разрешит соснуть у бубочки писю. Зеленую.
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06.05.2021 10:24 Відповісти
Наверное единственно правильное решение -закрытие американцами воздушного пространства над Украиной. У них для этого все есть.
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06.05.2021 09:48 Відповісти
Как показали последние конфликты и войны сейчас самое главное это авиация и как следствием этого ПВО, и противотанковое оружие. ( и еще боевые безпилотники) В случае "окопной войны" то антиснайперское и системы обнаружения и ближней разведки.
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06.05.2021 09:50 Відповісти
Все правильно ! Только авиация -не только самолеты, к ним необходимы РЛС ,пункты управления, сеть АСУ. В тендеме с этим гамузом идет и ПВО. Все это навскидку 300 лярдов зелени !!!!. МИНИМУМ !
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06.05.2021 09:57 Відповісти
Ошибка! 30 лярдов.
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06.05.2021 10:02 Відповісти
а заодно выставит предьяву - а почему сморчек 4 раза по повестке не явился?
а нука НАТО ответь!!!
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06.05.2021 09:53 Відповісти
что значит просит? Почему они должны просто так давать что-то? В США рыночная экономика, покупайте за доллары.
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06.05.2021 09:53 Відповісти
людям можно и в долг, а потом про него забыть - но ето людям.
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06.05.2021 09:58 Відповісти
Не дадут! Оружие просят для того, что бы воевать, защищать своих граждан и освобождать захваченные территории. Перемирятелям дают, в лучшем случае пайки. Что бы не голодно в окопе было сидеть.
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06.05.2021 10:01 Відповісти
Тобі то що? Чи ти вже згоден порвати свій "білий білет" та піти хоча б на строкову службу (про контракт і мова не йде)?
Сиди собі на дивані.
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06.05.2021 10:17 Відповісти
З "0" пишете?
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06.05.2021 10:33 Відповісти
З 13го поверху, в Житомирі. Патріёт!
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10.05.2021 11:58 Відповісти
Нащо контрснайперські прилади, якщо блазень всі контрснайперські підрозділи відвів з фронту???
Нащо ППО, якщо бубочка поїде до мацкви й все порішає з путєном - збудують новий савєцкій сайуз, де було «багато хорошого»...
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06.05.2021 10:21 Відповісти
Интересно, зеГнида запретил стрелять по своим кацапским дружкам,
Против кого теперь Зеленский снайперов хочет выставить ?
Будет в Киеве стрелять по демонстрантам или с ярмаком кацапам винтовки продаст посмотрев в глаза ***** ?
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06.05.2021 10:22 Відповісти
Така ж маніпуляція, для підняття рейтингу, як і "почемуминевНАТО". Базікання, без реальних кроків до втілення.
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06.05.2021 10:31 Відповісти
а отнести кулебе коробку донатсов и сразу бубу пощупать на ермака?
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06.05.2021 10:33 Відповісти
Додик, как "актриса немого кино" с протянутой рукой по всему миру... а перед Пу прямо на коленях... о встрече просит... Тьфу, гидота...
(Пусть лучше его "начальник " Беня вернет украденные 5.5 млрд дол Украине...)
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06.05.2021 11:06 Відповісти
"Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба - Цензор.НЕТ 946 $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"."
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06.05.2021 12:12 Відповісти
Это не Кулебе, а кацапам потребовались "Пэтриоты". Имея власть рашен агентов, легко представить: как действовали и действуют российские шпионы и диверсанты. Для меня это не стало новым откровением. При Януковиче насмотрелся, и при Кучме. И по жизни, наблюдаю их повсеместную возню. Кто умеет критически осмысливать, может поведать свою версию, как эти звери разложили черноволовский Рух. На виду у всех и угробили замечательного человека. Эти "слуги урода" такие же циничные как и их ближайшие предшественники, от которых они вылупились и "набрались ума". Пытаются косить под патриотов, "сражающихся" за независимость Украины. При первой же возможности предадут и стрельнут в спину. В них нет ничего святого. Эти сексоты, уже путинского призыва. Склизкое, зеленое гуано!
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06.05.2021 11:20 Відповісти
ничего не дадут, что стреляет дальше трех километров
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06.05.2021 11:50 Відповісти
Ватник рашистский,пропаленный папЫроской беломор , все нам дадут и Украина будет в НАТО ,а у вас будет тотальная нищета и кровавая гражданская войну ,какую вы хотели бы в Украине...
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06.05.2021 12:13 Відповісти
поражение одной кац танкети джавелином произвело бы впечатление на всех...
но фамилие нашего, прости господи, гетьмана не Ердоган почему то...
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06.05.2021 12:10 Відповісти
Был бы сейчас Порох - дали!
Зеленому ворью могут продать антиснайперские времен корейской войны.
А вот ПВО - современное точно не дадут. Если не утилизировали,то могут продать из того же периода. Или посвежее - Вьетнама,Афгана.
Они хорошо советские снимали,расейские ушли не дальше.
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06.05.2021 14:12 Відповісти
 
 