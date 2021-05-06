Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорюватиме список військової підтримки США з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.
Про це Кулеба повідомив CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Зокрема, Україна запросить системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології.
Кулеба уточнив, що йдеться не лише про отримання зброї від Штатів, а й про придбання, оскільки партнерство має бути взаємовигідним.
Топ коментарі
+33 Vasilij VG
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+23 Вася Шевченко f77d76ba
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+18 три - пятнадцать
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Будь ласка, зачекайте...
просить и клянчить это такая тактика и стратегия Минобороны и главкакбыкомандующего???
свое похерить и просить-умолять о закордонном...
привыкйте к кацапячему миру на поржать по криворогатскому.....
никто никого за руку не тянул - претензии к самим себе.
Волынь! - плачу за тобою, земля моя сонячна...
и партнеры ни слова не скажут, а скажут - возмутятся и еще подгонят - дураков криворогатых выключайте уже....
Зебанько, обратись к Ермаку, от за твой высер тебе разрешит соснуть у бубочки писю. Зеленую.
а нука НАТО ответь!!!
Сиди собі на дивані.
Нащо ППО, якщо бубочка поїде до мацкви й все порішає з путєном - збудують новий савєцкій сайуз, де було «багато хорошого»...
Против кого теперь Зеленский снайперов хочет выставить ?
Будет в Киеве стрелять по демонстрантам или с ярмаком кацапам винтовки продаст посмотрев в глаза ***** ?
(Пусть лучше его "начальник " Беня вернет украденные 5.5 млрд дол Украине...)
но фамилие нашего, прости господи, гетьмана не Ердоган почему то...
Зеленому ворью могут продать антиснайперские времен корейской войны.
А вот ПВО - современное точно не дадут. Если не утилизировали,то могут продать из того же периода. Или посвежее - Вьетнама,Афгана.
Они хорошо советские снимали,расейские ушли не дальше.