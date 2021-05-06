Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорюватиме список військової підтримки США з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

Про це Кулеба повідомив CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Зокрема, Україна запросить системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології.

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Кулеба уточнив, що йдеться не лише про отримання зброї від Штатів, а й про придбання, оскільки партнерство має бути взаємовигідним.